İşte Durhasan Köyü’ndeki 660 dönümlük arazi gerçeği!

Sevgili okurlarım; 3 Haziran tarihinde “İzmit Durhasan Köyü’nde arazileri KİMLER satın aldı?” başlıklı bir yazı yazdım… Yazıma bir iş adamından eleştiri geldi… Dilerseniz önce yazıyı bir hatırlatayım, sonra iş adamının görüşlerini sizinle paylaşayım; “Kocaeli büyüyor… Gelişiyor… Durum böyle olunca da yeni yerleşim yerleri, yeni sanayi yerleri aranıyor… Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir konu gündeme geldi… Çok fazla gündemde kalmadı… İzmit’in Durhasan Köyü’ndeki 600 dönümlük tarım alanlarında imar tadilatı yapılacak… Yani burası “küçük sanayi” alanına çevrilecek… Büyükşehir’in bu önergesi, komisyona havale edildi… Meclis çoğunlukta olduğu için, bu önerge komisyondan geçer… Durhasan Köyü, İzmit’e 9 kilometre uzaklıkta. İzaydaş’a yakın…

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

CHP’li meclis üyeleri, basın toplantısı yaparak 600 dönümlük tarım arazisinin “küçük sanayi” sitesine çevrilmesine tepki gösterdi… Durhasan Köyü’ndeki 660 dönümlük tarım alanının imar tadilatıyla “küçük sanayi” alanına çevrilmek istenmesine ilişkin Mecliste söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, kentin ranta ve talana kurban edildiğini belirti… Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve AKP Milletvekillerine seslenen Akar, “Son 10 yılda yüzde 10 tarım alanını kaybeden Kocaeli’ye ihanet etmeyin” diyerek uyarıda bulundu.

TARIM ALANLARINI

Akar şu uyarılarda bulundu; Kocaali, 3626 Kilometre kare yüz ölçümü ile 81 il içerisinde 75’inci sırada. Yüzölçümü olarak küçük bir kentiz ve her yıl kalan tarım alanlarını kaybediyoruz. Kocaeli,14 OSB ve 5 bine yakın sanayi tesisi ile Türkiye’nin lokomotif kentidir… Kocaeli’nin yüzde 21 tarım alanına sahip, ancak 10 yılda yüzde 10 tarım alanın ranta, talana kurban edildi.

KİMLER ARSA TOPLUYOR?

2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Durhasan Köyü’nde 660 dönümlük tarım arazisini imar değişikliği yaparak sanayiye açtı. Tarım arazilerinin bugünkü değeri yaklaşık 66 Milyon TL. Ancak imar değişikliği hayat geçirildiğinde 400 Milyon TL değere sahip olacak. Konu gündeme gelmeden Durhasan Köyü’nde sadece 1 kişi 167 dönüm arsayı satın aldı” Akar son olarak “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AKP Milletvekilleri kente ihanet etmeyin bu talandan vazgeçin” çağrısında bulundu…

BÜYÜK VURGUN VURMUŞ

Bir kentte en büyük rant imardadır… Belediye yetkilileri bir alanı imara azmadan önce kendi tanıdıklarına ve iş adamlarına o bölgenin arazisini aldırır, sonra da ö bölgede imar değişikliği yapar… Böylece o arazileri toplayan kişiler, büyük vurgun vurmuş olur… Bunun örneklerini sık sık gazetelerde, televizyonlarda duyuyoruz… Rant sağlamanın en kolay yolu, imar değişikliğinden geçiyor… Maalesef etik olmayan bu durum, her dönem uygulanıyor… “

Yazım böyleydi… Yazımda CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın Durhasan’daki arazilerin toplanmasıyla ilgili açıklamasına yer vermiş ve yorumda bulunmuştum…

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTEDİ

Yazımı okuyan iş adamı, konuyla ilgili bilgi verdi… Yazıyı okuduğunu, çok üzüldüğünü söyledi… Bu olayın rant olayıyla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını ifade etti… Makine imalatçısı iş adamını uzun zamandır tanırım. Akçeli işlerle, hiç işi olmamıştır.

İŞTE DURHASAN KÖYÜ’NDEKİ GERÇEKLER

Makine imalatçısı iş adamı şu değerlendirmede bulundu;

“Mesut Bey. Yazınızı okudum. Çok üzüldüm. Uykularım kaçtı. Size olayın gerçeğini anlatmak istiyorum. Bundan 7-8 yıl önce Büyükşehir Belediyesi bir karar aldı… MİA (Merkezi İş Alanları) projesi kapsamında bize taşınmamız gerektiğini söyledi.

BİZE 15 YIL SÜRE VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, makine imalatçılarını bir bölgede toplayacaklarını belirterek, bize 15 yıl süre verdi. Bize kendinize yeni yer bulun dendi… O dönem şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, genel sekreter yardımcısı idi, genel sekreter de Ersin Yazıcı idi…

DURHASAN BÖLGESİ GÖSTERİLDİ

Sonrasında Durhasan Köyü’nde, İzaydaş’ın yanındaki bölge bize gösterildi… Büyükşehir Belediyesi bize, ‘siz buradaki arazileri alın, sonra biz burayı ticari alana çevireceğiz’ dendi. Biz de Makine İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adında bir kooperatif kurduk. 50-60 üyemiz var… Kooperatif Başkanı da Metin Aktürk’tür… Yardımcısı da Ziya Uludüz…

ÇOK MAĞDUR OLDUK

Kooperatif üyeleri olarak, her ay düzenli olarak para yatırdık. Ben 350 bin lira civarında para yatırdım. Diğer üyeler de para yatırdı. Kimileri de kredi çekerek parayı ödedi. Aradan bunca zaman geçti, bir türlü bu sorun çözülemedi… Makine imalatçıları olarak biz de çok mağdur olduk. Zira başka yere taşınacağız diye imalathanemize yatırım yapamadık, makinelerimizi yenilemedik.

RANTÇI DEĞİL, MAĞDURUZ

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın, olayı rant olarak değerlendirmesi, bizleri rantçı olarak göstermesi bizleri çok üzdü. Zira, 7-8 önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize orayı gösterdi. Bütün makine imalatçıları orada toplanacaktı. Yoksa rant elde etmek kim, biz kim? Büyükşehir Belediyesi istedi diye böyle bir durum oluştu. Biz rantçılıkla suçlanacak bir durumla karşılaşmayı, hiç hak etmedik. Biz bir yandan çok mağdur olurken, diğer yandan da rantçılıkla suçlanmak bizim ağırımıza gidiyor.”

MAKİNE İMALATÇILARI MAĞDUR OLMUŞ

Değerli okurlarım…

Durhasan Köyü’ndeki 660 dönümlük arazi ile ilgili size yukarıda bilgi verdim…

Büyükşehir Meclisi’nde konu edilen Durhasan bölgesindeki 660 dönümlük arazi, Makine İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne ait…

Büyükşehir Belediyesi, 7-8 yıl önce makine imalatçılarına biz burayı MİA alanına çevireceğiz, kendinize yer bulun demiş…

15 yıl da süre vermiş…

Sonrasında Durhasan bölgesi gösterilmiş, buradaki arazileri alın, biz sonra burayı ticari alana çevireceğiz denmiş…

Makine imalatçıları da Makine İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif kurmuş ve oradaki arazileri satın almış.

Büyükşehir Belediyesi, Durhasan bölgesini ticari alana çevirirse, Makine İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi üyeleri de kendilerine verilecek yer karşılığında, imalathanelerini oraya taşıyacak.

YER MAKİNE İMALATÇILARININ

Yani anlaşılan Durhasan Köyü’ndeki söz konusu 660 dönümlük arazi, kimseye peşkeş çekilmemiş. Büyükşehir Belediyesi’nin isteğiyle, makine imalatçıları orayı almış. Makine imalatçısı iş adamı bu açıklamaları yapmasaydı, Durhasan Köyü’ndeki 660 dönümlük arazinin kimlere peşkeş çekildiği, kimlere rant alarak verileceği ile ilgili çok yorum yapılacaktı.

Sözün özü şu; Durhasan Köyü’ndeki 660 dönümlük arazi, 7-8 yıl önce Büyükşehir Belediyesi’nin isteğiyle makine imalatçıları almış. Yani peşkeş çekme yok, yani rant yok.