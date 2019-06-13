Körfez Belediyesi'nde Güldal Basın’ın, Kuş Halkla İlişkilerin başına geçti

Körfez Belediyesi’nde Basın Yayın Müdürlüğü görevine Yunus Pehlivan döneminde Basın Yayın Müdürü olan ve daha sonra İsmail Baran tarafından bu görevden alınan Bülent Güldal getirildi. Basın Yayın Müdür Vekili Aslı Kuş ise yeni müdürlük haline getirilen Halkla İlişkilerin başına atandı. Böylece Körfez Belediyesinde iki yeni değişim yaşandı.

Adem Turgut basın mensuplarını mutlu etti

Geride bıraktığımız 3 dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’nın basın danışmanlığını yürüten Ömer Polat’ın yerine yeni basın danışmanı Adem Turgut oldu. Bilindiği üzere Ömer Polat, başkanın basın danışmanlığının dışında pek çok görevde ve yetkide bulunuyordu. Kimi zaman başkandan daha yetkili hissediliyordu. Yeni dönemde Polat’a ihtiyaç kalmadı. Tahir Hoca, yeni kadrosunu oluştururken alanında sahip olduğu tecrübeyi, siyasi görüş ve dünya görüşü gibi kriterleri önünde tutuyor. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olan Adem Turgut yeni dönemde belediye ile basın arasında bir köprü vazifesi görecek. Kendisini bu yeni görevinden dolayı kutluyor, başarılı olacağına inanıyorum. Bu arada Adem Turgut’tan boşalan genel yayın yönetmenliği koltuğuna, Demokrat Kocaeli Gazetesinin üst yönetimi MevlütSosyal’ı uygun gördü. Soysal’a da başarılar dilerim…

Kral Şakir, 41 Burada da…

Çocukların izlemeye doyamadığı yüzde yüz Türk yapımı Kral Şakir çizgi filminin tiyatrosu hafta sonu 41 Burada da hayranlarını bekliyor. AVM yönetimi tarafından tatil hediyesi olarak sunulan bu organizasyon dün ilk oyununu oynadı. Bugün, yarın ve Pazar günü de AVM’de gösterimde olacak oyun 3 seans halinde 13.00-17.00 ve 19.00’da izleyicileriyle buluşacak.

Gazeteci İrfan Yormaz dünya evine giriyor

Gebze yerel basınının kıdemli isimlerinden Anibal Dergi’nin sahibi İrfan Yormaz, Trabzon eşrafından Altunbaş ailesinin kızları Leyla Altunbaş ile hayatını birleştiriyor.

Geride bıraktığımız yılın kasım ayında nişanlanan çift,15 Haziran 2019 Cumartesi günü düzenlenecek olan törenle birbirlerine evet diyecekler. MutlukentRoyal Toprak Düğün salonundasaat 19.00’da başlayacak düğün töreninde aynı zamanda nikah da kıyılacak. İrfan ve Leyla Hanım’a şimdiden mutluluklar derim.

İzmit’te Muhtar Hizmetleri Müdürlüğü kuruluyor

Daha önce başkanlık katında bulunan Muhtar Masası bilindiği üzere meclis üyesi Mehmet Çetin tarafından yönetiliyordu. Bu dönem yeni bir meclis üyesi muhtar masasına atanmayacak. Muhtar Masası, Muhtar Hizmetleri Müdürlüğü olarak kapsamı genişletilerek hizmete devam edecek. Kadrosuna belediye bünyesinden takviye yapılacak. Muhtar Hizmetleri Müdürlüğü Süper Masa’nın bulunduğu belediye girişindeki iki katlı ofiste hizmet verecek. Bu müdürlüğe ise İnsan Kaynakları Müdür vekili Sevtap Cengiz vekalet edecek.

Turbo muhtarın eli Pamukova’ya kadar uzanmış

Başiskele Kullar Mehmetağa Mahalle Muhtarı ve Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar’ın eli Sakarya Pamukova’ya kadar uzanmış. Pamukova ilçesi Çilekli Köyü’ne bir çocuk parkı inşa ettiren Özkar, zemini toprak olan parkın ilçe belediyesi tarafından yumuşak tuğlayla döşenmesini istiyor. Köy çocuklarının isteği üzerine yaptırdığı parkı ziyaret eden Özkar, parka gerekli hizmetin verilmesi için belediyeye çağrıda bulunuyor.