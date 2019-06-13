Büyükakın ne derse o… Gerisi fasa fiso…

İçim acıyarak…

Sinirim bozularak…

“En Kocaelisporlu benim” diyenlere kızarak bu başlığı attım…

Evet…

Kim ne derse desin…

Fasa fiso…

Tahir Büyükakın ne derse o…

***

Başkan kim olursa olsun, Kocaelispor ilk ve son sözü, hatta aradaki tüm sözleri Kocaeli Büşükşehir Belediyesi ve onun başkanlık koltuğunda şu anda oturan kişi Tahir Büyükakın’ın sözü geçer…

Herkes bir şekilde kendi adını aday olarak yazdırıyor. Resmi olarak ortaya çıkan bir tek Volkan Özön var, ama hepsinin gözü Büyükşehir’den gelecek bir ışığa bakıyor…

Öyle olduktan sonra, ben de çıkarım aday olurum…

N’olacak sanki…

Taş atıp, kolum mu yorulacak?..

Bahri Yavuz’u yola çıkaran da Sefa Sirmen değil miydi?..

Şimdi bin pişmandır ama, atı alan Üsküdar’ı geçti…

KEV tesisleri de elden gitti…

Bir dikili ağacımız kalmadı…

Hala transfer yasaklısıyız…

***

Halkın takımıymış...

Sokaklara girilmiş…

Pöh…

Fasa fiso…

Laf-ı güzaf…

Lafla peynir gemisi yürüseydi…

****

Gelen gideni aratır demişler ya…

O kadar ‘Tu kaka’ edilen Bahri Yavuz’u aramayın da…

***

Orgeneral Yavuz gitti…

Gelene de bir tümgeneral rozeti takarız…

Hatta belki de mareşal deriz…

Bir de omuza alırız…

Gaza getiririz…

Sonra da cumburlop denize…

***

Bugün kongre yapılacak…

Çoğunluğa bakılmayacak…

Hiçbir zaman bakılmadı ki zaten…

Damarını kesseniz yeşil siyah akar diyenleri ben kongrede hiç görmedim…

Hatta hatta 8-9 yerken, tribünde hiç kimseyi görmedim…

Bir tek bu kentin basını vardı…

Herkes terk etmişti sevdasını…

Şimdi herkes bizden daha Kocaelisporlu olarak ön plana çıkıyor, bir de aday oluyor, başkan oluyor…

Hey yavrum hey…

***

Bence en büyük Kocaelisporlu, herkes kulübü satıp, Körfez’e yamanırken, kulübü kapattırmayan Orhan Görsen’dir…

***

Bugün Kocaelispor’u konuşuyorsak, bugün tribünler doluyorsa, bugün hala Yeşil Siyahın peşine gidenler varsa, kent içerisinde Yeşil Siyah formalıların sayısı yüzde bin arttıysa, bu Orhan Görsen’in kulübü kapatmaması sayesindedir…

***

Haydi, bugün şöyle bir karar verin kendinize…

Ben Kocaelisporluysam, başa kim gelirse gelsin, hilafsız, kimsenin tetikçiliğini yapmadan destekleşeceğim…

Bu akşam seçilen başkanı omuzlara almayacağım, yarın yere atma hakkını kendimde bulabileyim diye…

Yüzsüzlük yapmayacağım…

Kocaelispor başkanlığının zaten yeteri kadar büyük onur olduğunu bilip, kimseye generallik rütbesi dağıtmayacağım…

Zaten haddim de değildir…

Sokaktayım, yine sokakta olacağım…

Kocaelispor’dan nemalanmayacağım…

Kimsenin yalakası olmayacağım…

Kraldan çok kralcı olmayacağım…

Yüreğimdeki saf Kocaelispor sevgisini kimseye kirlettirmeyeceğim…

Sözde değil özde Kocaelisporlu olacağım…

Gerçek Kocaelisporlu evlatlarım olacak…

Yarı bir gün torunlarımın yüzüne aynım ak olarak bakabileceğim…

Çünkü Körfezime hiç ihanet etmeyeceğim…

Ettiysem de tövbeye gelip, bugün yeniden Kocaelisporlu olacağım…

Kocaelispor’u menfaatleri herkesin menfaatlerinden yüksek olacak…

Kendimin bile…

***

Yapabilirseniz, bana da haber verin…

Yapamıyorsanız, boş verin…

Herkesin gözü Büyükşehir’de…

Profesyonel liglerdeki takımlarımız Kocaelispor, Belediye derince, Darıca, Gölcükspor, umut dolu gözlerle Büyükşehir Belediyesi’ne bakıyor…

Kocaelispor dışındaki diğer takımlar, bağlı bulundukları ilçenin belediye başkanlarının hamiliğinde yol alacağını biliyor…Pekala ilçe belediye başkanları kimden yardım alacak?..

Tabii ki büyükşehir belediyesinden…

Bakalım bu kadar takımın maddi yükünü büyükşehir nasıl üstlenecek?..

Artık şu bir gerçek ki, Merih’leri yetiştiren bu kentte, profesyonel olmak değil, orada kalabilmek önemli…

Şampiyonluk mu?..

Haydi canım sendeeeeeee!..

Yüzbaşılarspor yoluna devam ediyor…

Kurulur kurulmaz ses getiren ve ilgi gören Yüzbaşılarspor ve kurucusu Tarık Durmuş, kısa sürede önemli bir yol aldı…

Bir 2. veya 3.Lig kulübünün pilot takımı olarak için de girişimler sürüyor…

Bu da çok önemli…

Bu kentin potansiyeli yüksek ve alt yapılara yatırım yapanlar kazanıyor…

Yeni Merih’ler geliyor…

Ne güzel…