İzmit Belediye Meclisi, böyle “hır gür”le devam etmemeli

Belediye meclislerinde sert tartışmalar olur mu?

Olur…

Belediye meclislerinde kıyasıya eleştiri yapılır mı?

Yapılır…

Ama bakıyorum, İzmit Belediye Meclisi toplantılarında “tartışma” ve “eleştiri”nin ötesinde olaylar yaşanıyor.

Özellikle son toplantıda olup bitenler…

Sanırım AKP’liler, “CHP mecliste azınlıkta, sıkıştıralım, zor durumda bırakalım” diye kendi kendini kurguluyor.

CHP’liler ise, saldırıları gardını almış bekliyor.

Biri diğerinin, beriki öbürünün her söylediğine itiraz ediyor.

Bu böyle gitmez.

Gitmemeli…

Daha işin başındalar, oturup yol yöntem belirlesinler.

Bu konuda AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş ile CHP Grup Başkanvekili Necat Çakır’a görev düşüyor.

İzmit halkı, belediye meclisinden “kavga-dövüş” değil, “somut hizmet” bekliyor.

Meclis toplantıları, böyle “hır gür”le devam etmemeli.

İade edilen makam arabaları

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; başkan yardımcıları ve özel kalem müdürünün kullandığı 7 makam arabasını kiralayan şirkete iade etmiş.

Bu iadelerle belediye ayda 50 bin lira tasarrufa geçmiş.

Çok iyi olmuş.

Alkışlanacak bir karar.

Diğer belediyelerden de benzer uygulamalar bekliyoruz.

SÖZCÜ ve FOX TV artık “tarafsız” mı kabul ediliyor?

Nereden mi çıkardım bunu?

Şuradan…

Binali Yıldırım, moderatör olarak önce kimi önerdi?

Uğur Dündar’ı…

Uğur Dündar nerede yazıyor?

SÖZCÜ’de…

Uğur Dündar kabul etmeyince, önerdiği ikinci isim kim oldu?

İsmail Küçükkaya…

İsmail Küçükkaya hangi televizyonda?

FOX TV’de…

Bir soru daha.

“Binali Bey, Uğur Dündar ve İsmail Küçükkaya isimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haberi olmadan ortaya atabilir mi?”

Evet, atabilir mi?

Atamaz…

Bundan nasıl bir anlam çıkıyor?

Bu ne demek oluyor?

Şu demek oluyor:

AKP, Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım…

SÖZCÜ Gazetesi’ni de Uğur Dündar’ı da…

FOX TV’yi de İsmail Küçükkayayı da…

“Tarafsız” buluyor.

Erdoğan ve Bahçeli, İstanbul seçimlerinden neden uzak duruyor?

31 Mart seçimlerinde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, MHP Genel Başkanı Bahçeli de başrollerdeydi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ortada yoktu, Erdoğan ve Bahçeli vardı.

Onlar miting yapıyorlardı.

Onlar televizyon programlarına katılıyorlardı.

İstanbul seçiminin yenilenmesine karar verilince…

Erdoğan ve Bahçeli, yine İstanbul’a karargâh kurmuşlardı.

Sandık ki, başrolde yine onlar olacak.

Dikkat ediyor musunuz, her ikisi de ortalıkta yok.

Hep Binali Bey, ön planda.

Bence bunun anlamı şu olmalı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan yönünden…

*23 Haziran seçimi Binali Bey’le Ekrem Bey arasında.

*Seçim kaybedilirse, Binali Bey kaybetmiş olacak.

Anlayacağınız…

Erdoğan da Bahçeli de bu seçimi “kendileri yönünden” riske etmek istemiyorlar.

İkinci kez “seçim kaybetmiş” durumuna düşmek istemiyorlar…

O muhtar ne demek istiyor?

Okuyunca şaşırdım.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan, gazetemizde yayınlanan röportajının bir bölümünde aynen şunları söylüyor:

*Benim belediye başkanına ihtiyacım yok.

*Belediye başkanı, benimle çalışırsa kazanır.

Muhtar Yaşar Doğan’ın ne demek istediğini ben anlamadım, siz anladınız mı?

*Acaba “Muhtarın hizmet olanakları belediye başkanından daha fazla” mı demek istiyor?

*Acaba “Ben belediye başkanından daha üstün bir konumdayım” mı demek istiyor?

Hangisi?

40 yıl önce, 40 yıl sonra… Gezi notları (10)

Kazdağları’nda bir Şaman Köyü, TAHTAKUŞLAR

Tahtakuşlar, Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne bağlı.

Eskiden köydü, şimdi artık buralara “mahalle” diyoruz.

Kıyın kıyın Küçükkuyu yönüne giderken, Akçay’dan sonra Güre İskelesi civarlarından dağa doğru tırmanıyorsunuz.

İki kilometre kadar içeriye…

Sapakta küçük de olsa “Alibey Kudar Entnografya Galerisi” tabelasını görüyorsunuz.

Demek “müze” değil, “galeri”…

Yani resmi değil, özel!

Tahtakuşlar, Kazdağları’nın güney yamacında.

Şirin mi şirin bir köy!

Tahtakuşlar Köyü bir Alevi Köyü olarak biliniyor.

Köyde konuştuğumuz biri ise buranın aslında bir Şaman Köyü olduğunu ve hatta şaman ayinlerinin de yapıldığını iddia ediyordu.

Burası gördüğümüz kadarıyla Alevi gelenekleri ile Şamanizmin bir arada harmanlandığı bir köy.

Öğrendiğimiz kadarıyla şaman ayinlerine dışarından kimse kabul edilmiyor.

Tahtakuşlar Köyü ve Tuncel Kurtiz

Köyün günümüzde bu denli popüler olmasının başlıca nedeni ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz’in (nam-ı değer Ramiz Dayı) vasiyetinde gömülmek istediği köy olmasının da payı büyük.

Ailesinin bir kökü İzmit’e dayanan Tuncel Kurtiz, her ne kadar Tahtakuşlar’a gömülmek istemişse de vasiyeti gerçekleşememiş.

Talebi, köyün ihtiyar heyeti değerlendirip reddetmiş.

Sonrasında Alevi derneklerinin girişimi ile köy muhtarı halktan onay gelirse cenazenin mezarlığa defninde sorun olmayacağını belirtmiş.

Ancak Kurtiz’in ailesi onay çıksa da artık Tahtakuşlar’a değil, Çamlıbel Köyü’ne gömeceklerini söylemiş ve bu konuda orada noktalanmış.

Anadolu’da etnografya galerisi açılan ilk köy

Burası Anadolu’da etnografya galerisi açılan ilk köy.

Bu açıdan çok anlamlı!

Galeri bu köyde doğmuş emekli ilkokul öğretmeni Alibay Kudar tarafından kurulmuş. İlk adı Tahtakuşlar Etnografya Galerisi imiş.

Ancak köy halkı köyün adından istifade ediyorsun diye söylenince galerinin adını Alibey Kudar Etnografya Galerisi olarak değiştirmiş.

Buraya giriş ücreti öğrenciler için 2 TL, diğerleri için 4 TL.

Etnografya galerisi içerisinde geleneksel yöre kıyafetlerinden, şaman kültürüne dair malzemeler yer alıyor.

Yine dünyada sergilenen en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası, 105 yaşındaki Caretta Caretta yine galerinin en ilgi çekici parçaları.

Ali Ekber Çiçek’in mezarı burada

Ali Ekber Çiçek; Alevi-Bektaşi kültürünün, insan sevgisini yansıtan felsefesiyle türküleri ve derlemeleriyle, sadece Alevi-Bektaşiler tarafından değil, her kesim tarafından dinlenen, sevilen, saygın bir ustaydı.

16 Nisan 2006’da vefat etti.

Tahtakuşlar Köyü'nün bu çamlar altındaki tepe mezarlığının en esintili köşesini, türkü üstadı Ali Ekber Çiçek'e tahsis etmişler.

Vasiyeti varmış. "Beni Tahtakuşlar'a gömün" demiş.

Yaslandığı Kaz Dağları'nın serinliğine, göz alabildiğine uzanan Edremit Körfezi'nin maviliğine gömülmek istemiş...

Etnografya Galerisi ve Selim Kudar

Galeriyi gezerken bir bey geldi yanımıza.

“Ben Selim Kudar” diye kendini tanıttı.

Galeriyi işleten aileden…

Hava astsubaylığından emekli olmuş, gelmiş köye yerleşmiş.

Bir taraftan zeytincilikle uğraşıyor, diğer taraftan galeriyi zenginleştirmek için araştırma yapıyor, yazıyor.

Galeriye ait bugüne kadar 13 yayın çıkarmış.

Mitoloji, efsane, obje, takı, sembol evrimini anlatan “MUATAZMAYİNŞATÜRTA” adlı kitabını o an satın almak istedik, genişletilmiş 6’ıncı baskısı matbaadan henüz gelmemiş, daha sonra gönderdi.

Henüz okuma fırsatı bulmadım, inceleyince ayrı bir yazımda paylaşacağım.

O yörelere giderseniz Tahtakuşlar Köyü’ne mutlaka uğrayın!

Gezi notları birkaç gün daha devam edecek.