Karapınar Mahallesi’nde kaçak inşaat mı yapılıyor?

Karamürsel’den bir vatandaşımız bize mail gönderdi…

‘Karamürsel Karapınar Mahallesi’nde kaçak inşaat yapılıyor haberiniz var mı?’ diye sordu…

Yazı tamamen iddia…

Ama dikkate alınması gereken iddialar…

Gelen bu maili sizlerle paylaşmak istiyorum;

Tamamıyla iddia olan yazıda, Karapınar Mahallesi Çay mevkiinde Karapınar Muhtarı Rasim Güvenaltın’a ait olan yaklaşık 2,5 dönüme evinin yanına büyük ve küçükbaş hayvanlarının kesim için bir inşaat yapıyor. Bu inşaatın ruhsatının olmadığı belirtiliyor.

Acaba bu konuda Karamürsel Belediyesi’nden gerekli yasal izni aldı mı? Yoksa muhtar diye göz mü yumuluyor onu bilmek istiyoruz.

Üstelik kesim yapılacak yerde atık su kanalizasyonu nereye bağlanacak, bu konuda hiçbir çalışması olmadan yapılan inşaat kurban bayramına yaklaşık 2 ay kadar kısa bir süre kalmışken bu inşaatın oldu bittiğe getirildiğine inanıyorum. B yapılan inşaatın daha doğrusu kesim hanenin tabelası olması gerekmiyor mu?”

Gelen maili sizlerle paylaştım…

Karamürsel’de bir mahallede muhtarlık yaptığı iddia edilen inşaatın kaçak yapıldığı iddiası var. Bu konuda Karamürsel Belediyesi’nden bir açıklama bekliyorum. Kamuoyuna buradan inşaat hakkında gelecek yazıyı yada açıklamayı da yayınlayarak Karapınarlı Mahalle sakinlerini de aydınlatmış oluruz

CHP Karamürsel Meclis üyelerinden soru önergeleri

Karamürsel Belediyesi Meclisi’nin 11 Haziran günü gerçekleştirilen oturumda CHP’li meclis üyeleri Orhan Demirel, Orhan Tanış, Nahit Dinç, İlkay Kaya, Emel Kabataş, Ali Kocabıçak, Mehmet Keyif ve Akın Bilge Başaran toplu 3 tane soru önergesi verdiler.

Meclis salonunda soru önergelerini meclis üyeleri adına okuyan Orhan Demirel, Karamürsel Belediyesi tarafından önergelerine yazılı cevap verilmesi talebinde bulundu. Verilen soru önergeler şu şekilde; “Ereğli Mahallemizde ihtiyaç duyulan mesire ve piknik alanı için Karaağaç mevkiinde D-130 Karayolu altında Kadir Et Mangala giden yol arasında kalan boşluğun uygun kesimlerinin gerekli tefrişatın yapılarak vatandaşların piknik ve mesire alanı ihtiyacı karşılanabilecektir. Bu alan ile ilgili yerinde inceleme yapılarak mesire ve piknik alanı kullanımına uygun hale getirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Karapınar Mahallesi Küme evler mevkiinde yaklaşık 21 hane bulunmakta ve 100 e yakın vatandaşımız yaşamaktadır. Vatandaşlarımızın yaşadığı Küme evler mevkiinde yol çalışması üst kısımda Mezarlık alanına ve alt kısımda bulunan türbeye kadar yapılmış olup aradaki 800 metre de yol üst yapısı yapılmamıştır. Yol boyu üzerinde bulunan 21 hanede yaşayan vatandaşlar uzun süredir mağdur olmakta ve yollarının yapılmasını beklemektedirler.

Özellikle yağışlı havalarda yol bozulmakta ve ulaşımda sıkıntı çektiklerini belirtmektedirler. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılarının giderilmesi, mezarlık ve türbe arasında üst yapısı yapılmadan kalan 800 metrelik kısmında üst yapının yapılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde açık teras uygulamaları hakkında, Karamürsel Belediyesi tarafından kiraya verilen yapı ve alanlar hakkında, Karamürsel Belediyesi encümen kararları hakkında vermiş olduğumuz yazılı önergelere, önergede belirttiğimiz halde 30 günlük süre içersinde yazılı cevap verilmemiştir.

Önergelerimize neden yazılı cevap verilmediği hakkında bilgi verilmesini ve vermiş olduğumuz önergelere yazılı cevabın ne zaman verileceği konusunda önce meclisimize sözlü, sonrasında tarafımıza yazılı bilgi verilmesini talep ederiz. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.”

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CHP’li meclis üyelerinin verdiği önerge böyle. Bakalım Karamürsel Belediyesi, konuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacak…