İzine çıkarken, Üzülmez ve Kocaelispor üzerine bir yazı…

Yine büyüklerin dediği oldu…

Yine, siyasi kanallar Kocaelispor’un başına geçti…

Galiba başka türlü de olmuyor…

Yani sokakmış…

Halkın takımıymış…

Hikâye…

Sokak sahip çıkmıyor…

Halk sahip çıkmıyor…

Kentin siyasi idarecileri kulübün başına geçiyor…

Rahmetli Nasut Kayalı’nın tezi, 2020’lere taşınıyor…

Ne demişti Kayalı?..

“Belediye, Kocaelispor’un koltuk değneğidir’…

Kocaelispor ise hasta adam…

Her daim…

***

Hüseyin Üzülmez’le, 2000’lerde, Kocaelispor’da ilk kez göreve başkan vekili olarak geldiğinde, Ernaz Otomotiv’deki bürosunda ilk röportajı yapan gazeteciyim…

Dün gibi hatırlıyorum…

O gün söyledikleriyle, bugün söyledikleri arasında fark yok…

Tabii şimdi bir spor kulübü yöneticisi olarak daha tecrübeli…

Ama Kocaelispor’ Süper Lig’de değil, 3.Lig’de…

***

Bence aday olarak gözüken ve eski yönetimle de karşılaştırdığınızda, Hüseyin Üzülmez tek başına bir markadır…

Yeğeni İbrahim Üzülmez’in ismi bile, tecrübe ve lobi için yeter…

Çünkü, Kocaelispor, nereden bakarsanız bakın, 10 yıldır lobisizlikten çöktü…

***

Şimdi lobi tamam…

Bu gerçekten de önemli unsurdur…

Eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu’ndan çok daha farklı yönde bir destek vereceği belli olan Tahir Büyükakın da yönetimin arkasında…

Sadece para vermek değil, proje anlamında da tam destekçi olacak…

Bu da tamam…

Ama ya siyasi yön…

Hüseyin Üzülmez AKP’li…

Büyükşehir Belediyesi AKP’li…

Zamanında Sefa Sirmen CHP’li diye uzak duran AKP’liler, şimdi AKP olduğu için işin içinde olacaklar ama, bu kez CHP’liler kulübe sırtını dönerse n’olacak?..

Yine siyasi bir kulüp oluşumu içerisindeyiz…

Ama başka da çaresi yok gözüküyor…

***

Bahri Yavuz, öyle ya da böyle siyasi bir yapı içerisinde gözükmemişti…

Son günlerde biraz, CHP’yi kendine cephe almış gibi gözüktü, ama onun döneminde kulübe kimse CHP’li ya da AKP’li diyemedi…

Yine en çok destek tabii ki AKP’den geldi…

O başka bir şey…

Ama Üzülmez ‘Ben siyasi tarafsızım’ diyemeyecektir…

Dese bile, kimse inanmayacaktır…

***

Tahir Büyükakın başkanın ise siyasi bir baskı unsuru oluşturacağına pek inanasım geliyor…

Ama bu kentte öyle bir çark işliyor ki, ister istemez işi siyasi rant içerisine sokuyor…

Çünkü her şey maddiyat ve para üzerine kurulmuş bu kentte…

Diğer Anadolu kulüplerinden ayrılan kotta burası…

Özellikle 80’den sonra çılgınca büyüyen sanayi çarkı, hepimizi dişlileri arasında çatır çatır ezip geçiyor…

Bu kentte sağcı solcu kalmadı…

Kapitalistler çoğaldı…

Kocaelispor’u sevenlerin, aşığım diyenlerin de büyük bölümü artık kapitalist…

Kocaelispor’u da rant çarkının bir dişlisi olarak görüyor ve kulübe ondan yaklaşıyor…

Lafla peynir gemisi yürümüyor elbette…

Ama içinde ruhu olmayan, sevgisi olmayan, anıları olmayan bir Kocaelispor’u kim sevip de ne yapsın ki…

Her şey para değil ki…

***

Yöneticisi reklam için…

Esnafı, bir iki şey satabilmek için…

Personel maaş alabilmek için…

Camianın içindeki bazı kişiler ise, bir iş bulabilmek ve kendi geleceğini kurabilmek için yapışıyor Kocaelispor’a…

***

Sonuç…

Halkın takımı…

Sokakların sembolü…

Kentin markası…

Geçin bunları beyim, geçin…

Zaten yukarıdaki unsunlar olmadığı için, siyasilerin güdümünde bir Kocaelispor, 30 yıldır yol alabiliyor…

***

Bana biraz müsaade…

İzne çıkarken kongre yapıldı…

Benim izin tarihim daha önceden belirlenmişti…

Kongreye, benim izin kararımdan sonra karar alındı…

Yani bir tesadüf…

Yazılara ara veriyoruz…

İzin sonu dönüşmek ümidiyle, mutlu günler dilerim…