Yerel yönetim meselesi

Ülkemiz belki de tarihinin en gergin, en yüksek tansiyonlu ve geçmiş yerel seçimlere göre en önemli yerel seçimlerinden birisini geride bıraktı ancak İstanbul kararı sebebiyle bu sürecin sonlanmasına daha bir ay kadar bir süre var.

İstanbul’un ülkemizin ekonomisinin, kültür hayatının ve siyasetinin en önemli merkezi olması sebebiyle seçim tekrarı tüm ülke gündemini etkiliyor. İstanbul’da yaşayan Sivaslı, Erzurumlu, Çorumlu, Tokatlı, Yozgatlı, Rizeli sayısının bu şehirlerin mevcut nüfuslarından daha çok olması da seçim atmosferinin tüm ülkeye hakim olmasını sağlıyor. Her ne kadar seçimler parti meselesi gibi görünse de aslında sosyal bir vaka olduğu için İstanbul gibi Türkiye’nin kalbinde bir seçim tekrarı tüm ülkeyi etkiliyor.

Bu sürecin en hayırlı sonuçlarından birisi ülkemiz ilk kez yerel yönetimlerin fonksiyonlarını tartışır hale geldi. Belediyelerin bütçeleri, hizmet alanları, çalışmaları ilk kez kapsamlı bir şekilde enine boyuna konuşulan bir durumda. 31 Mart öncesi ulusal bir söylemle bu seçim sürecini yöneten iktidar bloğunun, 23 Haziran sürecinde meseleyi yerel ölçeğe indirgemiş olmaları esasen bir strateji değişikliğinden öte, konuyu kendi kapsamı içinde ele almaya yönelmeleridir. Zira ülkedeki ekonomik ortam gittikçe olumsuz yönde gelişirken; tüm ülke meselelerini kapsama alan bir söylemin kendilerine zarar verdiğini görecek kadar siyasi tecrübeye sahipler. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer seçim kazanan muhalefet adaylarının 31 Marttaki seçim başarısının altında yatan en temel faktörün, seçimin konusu gereğince yerel bir söylem tutturmuş olmaları olduğunu da görmek gerekiyor. Ancak bütün bunları tetikleyen de iktidarın artık içine düştüğü açmazlardan çıkamaması, siyaset üretememesi.

OPTİMİZASYON

Verimlilik bir kültür meselesidir, bir planlama ve öngörü çerçevesinde düşünülmesi gereken temel bir yaklaşımdır. Bugün ülkemizin önde gelen sanayi kuruluşları ve ticari operasyonlarının tümünde bu anlayış yerleşmiş durumdadır. Bir personelin bir saatlik maliyeti ve o bir saatte ürettiğinin değerine kadar hesaplanan bu anlayışla ülkemizde katma değer üreten onlarca dev yapı var. Türk iş insanları her konuda olduğu gibi bu konuda da dünya standartlarını hedefleyerek çalışıyorlar.

Tüm yenilikleri özel sektörün yaptığı ve devletin sonrasında bu anaforik etkiden dolayı peşine takılması esasen tüm dünyada artık çağımızın bir realitesi olsa da bizim ülkede Atatürk’ten sonra belki bir parça birinci Demirel ve ilk Özal dönemleri hariç; devlet hep yapılan yeniliklerin peşinden konuyu kavrayamadan ve süreci çözemeden mecburiyetten takılmış durumdadır. Üstelik çok önemli ve köklü bir planlama teşkilatına uzun yıllar sahip olmuş ve bu bilgi birikimini de haiz olan devletimizin; siyasetçilerin kısa vadeli seçim hesapları sebebiyle sürekli olarak elindeki potansiyeli değerlendiremediği koskoca bir yarım asrı geride bıraktık.

“Sınırlı imkanlarla, gerekli olan kadar faydayı alabilmek için yapılan planlamanın en uygun maliyetle ortaya konması” gibi bir şekilde özetleyebileceğimiz optimizasyon kelimesi esasen dijital teknolojilerin gelişmesi ile yaygınlaşmıştır ancak endüstri mühendisliği dediğimiz alan aslında bundan ibarettir.

Türkiye’de merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin sahip oldukları kaynakları optimum verimlilikte kullanmadıklarını, kullanamadıklarını ya da buna pek de niyetlerinin olmadıklarını bugün ömrünün son günlerine gelmiş yaşlı birisine de sorsanız, gencecik bir öğrenciye de sorsanız her ikisinin de kendi yaşam tecrübeleri içerisinde bu fikre sahip olduklarını görürsünüz.

Yıllarca enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunları; nesilden nesle aktarılan bir sosyal miras gibi özümsemiş olan halkımızda da vergiler genellikle dolaylı yoldan ve çalışan yerine işverenden alındığı için; vergisinin hesabını sorma kültürü de gelişmemiştir. Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Cem Toker’in söylediği gibi “maaşlar brüt ödensin, çalışan o para cebine girdikten bir hafta sonra götürüp tüm vergilerini ve sosyal sigortasını ödesin; bakalım o zaman vergisinin hesabını soruyor mu sormuyor mu” önermesi kesinlikle doğrudur. Cebinden çıkanın farkında olmayan vatandaşların, bu kaynakların optimum verimlilikte kullanılıp kullanılmadığını sorgulaması mümkün değildir.

EKONOMİ ÜLKEMİZDE BİR AHLAK MESELESİDİR

31 Mart seçimlerinde el değiştiren tüm belediyelerde yapılan incelemeler gösteriyor ki inanılmaz bir kaynak israfı var. Bunu hırsızlık, yolsuzluk gibi kelimelerle tanımlamak da esasen doğru değil çünkü bu tanımlar hukuki kavramlardır. Bunu ancak hukuk kurumları tespit edebilir. Ancak israf dediğimiz şeyi tespit etmek için de allame-i cihan olmaya da gerek yok. Rakip partiler dışında, aynı ittifak içinde el değiştiren belediyelerde bile seçim sonrası bu tip tartışmaların ortaya çıkması ülkemiz demokrasisi adına kanımca önemli bir kazanımdır. Zira ekonomik kriz şartları altında sıkışan ülkemizde boşa giden her kuruşun alternatif maliyeti bir sosyal yarayı kapatabilir.

Siyasi ilişkileri korumak adına bir sürü insanın işe alınması, üç yüz kişiyle yönetilebilecek kurumlara bin kişinin iki bin kişinin doldurulması sonucunda bir sürü belediye bugün ciddi bir ekonomik yük altında. Üstelik “bankamatik memuru” denilen onursuz haram yiyicileri bir kenara koyuyorum. Onlardan yedikleri kul hakkının, yetim hakkının hesabı belki bu dünyada yaşadıkları ülke Türkiye olduğu için sorulmayacak ama bu işin bir de öte tarafı var diyerek bırakalım, bu aşağılık mahlukları daha fazla anmanın alemi yok.

Tabi bir de seçim süreçlerinde bir siyasi parti için deliler gibi çalışan, propaganda yapan ve bunu aleni bir şekilde kamuoyu önünde yapan belediye çalışanları var ve bu konu istismar meselesi haline geldi. Sen eğer bir parti için o kurumdaki memur sıfatını bir kenara koyarak siyaset yapıyorsan ve belediye el değiştiriyorsa, gelen başkanın seninle çalışmama hakkı vardır. Açıkça siyaset yapan belediye personellerinin tümünün o kurumlardan bir şekilde, kitabına uydurarak, uzaklaştırılması gerekiyor. Benim vergimle maaş alıp, o maaşı almana sebep olan çalışma saatlerini bana hizmet etmek yerine bir siyasi çalışmada geçiriyorsan sonrasında hiç ağlamayacaksın. Haram yerken iyi de o haramın hesabı sorulunca veryansın… Böyle bir dünya yok. Üstelik bu kişilerin gözünü siyaset hırsı bürüdüğü için yeni yönetimi sabote etme ihtimalleri de çok yüksektir. Bu tüm partiler nezdinde geçerlidir. Vergilerin siyasetin finansmanın kullanılması hem bir kaynak israfıdır, hem de haram yiyerek kul hakkına girmektir. Bunun A partisi, B partisi yok. “Belediye benim desteklediğim partide, çalışanlar da benim görüşüme uygun siyaset yapıyor” çıkarcılığına göz yuman herkes o haramda pay sahibidir.

Günümüz imkanlarında, doğrudan temin limitleri dışında kalan tüm ihalelerin canlı yayınlanması artık atla deve bir iş değil. Yaklaşık kırk saniye içerisinde yapılabilecek bir şey. Yatırım maliyeti de sıfır. Ancak neden hala birçok kurumda bu gerçekleşmez? Çünkü ülkemizin önemli iktisatçılarından Prof. Dr. Osman Altuğ’un sıklıkla bahsettiği üzere “siyasetin finansmanı” meselesi çözülmeden bu ülkede hiçbir sorunu çözemeyiz. Kayıt dışı parayı yeni nesil finansal teknolojiler geliştirerek ortadan kaldırmadıkça çok uzun yıllardır çektiğimiz dertlerin hepsini daha da katlanarak çekmeye devam ederiz.

Belediyelerin yöneticileri o makamlara seçilerek geliyorlar ve yetkileri dahilinde kaynakları uygun gördükleri alanlara harcama hakkına sahipler. Ancak işin matematiksel verilerden uzak kalarak, keyfe keder politikalarla gerçekleştirilmesi bizim vergilerimizle birilerinin canının çektiğini yapma lüksüne de kimse sahip olmamalı.