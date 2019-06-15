Boğumlu kaktüs (Epiphyllum)

Saygıdeğer okuyucularım;

Boğumlu kaktüs, Noel veya Paskalya zamanlarında çiçeklendiği için bu kaktüse aynı zamanda “yılbaşı kaktüsü” de derler. Yerine göre aralık-ocak aylarında çiçeklenir. Çiçekleri, diğer kaktüs türlerine göre daha dayanıklıdır. Çiçeklerinin şekli, sarkık küpeye benzer. Gövdesi, etli yaprak biçiminde ve boğumludur. Boğumlar arasında ufak kökçükler bulunur.

Hoşlandığı toprak, killi ve kireçli bahçe toprağına kum-funda karıştırılarak hazırlanan toprak harcıdır. Bulunduğu yerin sıcak, aydınlık ve kuru olmasını ister. Çiçek açma zamanında saksının yeri ve durumu değiştirilecek olursa, goncalarını atar. Yazın yarı aydınlık, gölgeli yerlerde bulundurulur.

Temmuz ve ağustos aylarında idareli su verilerek çiçek goncalarının oluşması sağlanır. Çiçek, goncalarını göstermeye başladığında ara sıra yapraklarına günün sıcaklığına uygun ısıda su püskürtülür ve yavaş yavaş sulama sayısı arttırılır. İki haftada bir de sulama suyuna fenni gübre karıştırılır. Çiçekleri açıp geçen bitkilerin suyu tekrar kesilir ve iki ay kadar bitkiye az su verilerek dinlendirilir. Ağustos ayından sonra sulamaya hız verilir.

Çoğaltılması, çelik ve aşı ile yapılır. Çelik ile çoğaltma, her zaman yapılabilir; aşı ile çoğaltma ise ağustos ayında yapılır. Aşı ile çoğaltmada, gövdesi kalın ve yuvarlak olan başka bir kaktüs bitkisi anaç olarak kulanılır. Anacın tepesi, kamış kalemi ucu açar gibi iki tarafı yontularak damak şeklinde sivriltilir. Öte yandan dip kısmı jiletle kesilen boğumlu kaktüsün bir veya birkaç yaprağı, ucu sivriltilen anacın tepesine geçirilir ve birkaç dikenle birbirine tutturulur. Bitki, bu kısımdan gelişerek büyümeye başlar.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...