O muhtardan salvo! Nevzat Doğan’ın yatacak yeri yok

Nevzat Doğan’la ilgili “salvo” yapan muhtar, Yaşar Doğan.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi muhtarı…

Önceki günkü yazılarımdan birinin başlığı “O muhtar ne demek istiyor?” idi.

Şunları yazmıştım:

“Okuyunca şaşırdım.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Yaşar Doğan, gazetemizde yayınlanan röportajının bir bölümünde aynen şunları söylüyor:

*Benim belediye başkanına ihtiyacım yok.

*Belediye başkanı, benimle çalışırsa kazanır.

Muhtar Yaşar Doğan’ın ne demek istediğini ben anlamadım, siz anladınız mı?

*Acaba “Muhtarın hizmet olanakları belediye başkanından daha fazla” mı demek istiyor?

*Acaba “Ben belediye başkanından daha üstün bir konumdayım” mı demek istiyor?

Hangisi?”

***

Muhtar Yaşar Doğan aradı, teşekkür etti, “Birkaç şey daha söylemek, konuya açıklık getirmek istiyorum” dedi.

Şunları ekledi:

*Belediye başkanları muhtarlara tepeden bakıyor, bizi hor görüyorlar.

*Belediye başkanları, muhtarları hep kullanmak ister. Ben kendimi kullandırmam.

*Belediye başkanları, muhtarlarla iyi geçinmek zorunda! İyi geçinirlerse kendileri kazanırlar.

*Benim belediye başkanlarına ihtiyacım olmadı, bundan sonra da olmaz.

*Muhtarlar, belediye memuru değildir. Ben belediyecilikten geldim, belediyeciliğin de muhtarlığın da ne olduğunu iyi bilirim.

*İyi şeyler hep belediye başkanlarından, kötü şeyler hep muhtarlardan bilinir. Böyle bir algı yaratılmıştır. Haksızlık…

*Geçmişte çok şeyler yaşadık. İzmit Belediyesi eski Başkanı Nevzat Doğan’ın yatacak yeri yok!

Bunları söyledi Muhtar Yaşar Doğan.

Konulara açıklık getirmesini istedim, yazıp mail atacağını söyledi.

Gönderdiğinde sizlerle paylaşacağım.

Gördüğüm şu:

İzmit Mehmet Ali Paşa Muhtarı Yaşar Doğan’ın sesi, önümüzdeki hizmet döneminde epey yüksek çıkacak gibi.

Çarşıyapı ve 94 nolu hat

İzmit’teki Çarşıyapı ile komşuyuz.

Onların sorunu, elbette bizim de sorunumuz.

Çarşıyapı’dan bir arkadaşım aradı, ulaşım sorununu dile getirdi, “Sen yazınca belki sorunumuzu çözerler” dedi.

Çarşıyapı’daki 209 işyerinde çalışanlar, toplu ulaşımda 94 nolu hattı kullanıyormuş.

Eskiden araçlar 15 dakikada bir uğruyormuş, sonra bu zaman dilimi 30-40 dakikaya uzamış.

Ulaşımda büyük sıkıntılar yaşanıyormuş.

Belediye yetkililerine durumu bildirmişler, ama sorun çözülmemiş.

94 nolu hat araçlarının yeniden “eski sıklıkta” Çarşıyapı’ya uğramasını istiyorlar.

Belediye yetkililerinin dikkatine sunuyorum.

Özel cezaevi

Son günlerde sıkça haber yapılıyor.

*Cezaevleri ağzına kadar dolu…

*Cezaevlerinde yer kalmadı…

Bunca cezaevi yapılmasına rağmen demek yetmiyor.

Ekonomik ve sosyal olaylar patladı, mevcut cezaevleri ihtiyacı karşılamıyor.

İktidar, cezaevi yapmayı “övünülecek projeler” arasına kattı.

Benim bir önerim var.

“Özel cezaevi” uygulamasına geçilsin.

“Tutuklu ve mahkûm garantili” özel cezaevlerinin özel sektör tarafından yapılıp işletilmesi teşvik edilsin.

Çok ilgi göreceğine inanıyorum.

“Hasta garantili” hastane, “uçuş garantili” havaalanı, “geçiş garantili” köprü yaptırılıyor da; “tutuklu ve mahkûm” garantili cezaevi neden yaptırılmasın?

Dünyada uygulaması var.

ABD’nin bazı eyaletlerinde yıllardır “özel cezaevi” işletmeciliğine izin veriliyor.

Bu işten devletimiz para bile kazanabilir.

“Özel cezaevi” yapacak çok müteahhit çıkar…

Özel cezaevlerinde para verip yatacak çok tutuklu ve mahkûm bulunur.

Burası Türkiye!

40 yıl önce, 40 yıl sonra… Gezi notları (11)

Siz hâlâ ASSOS’u görmediniz mi?

Gerçekten mi görmediniz?

Kayıp, büyük kayıp!

Eğer gezginseniz veya fırsat bulup ara sıra da olsa seyahate çıkabiliyorsanız, bugüne kadar da Assos’a gitmemişseniz, hem kayıp hem de birazcık ayıp!

Yazıyı okuyun, nedenini anlarsınız.

Assos, bir antik kent.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nin yaklaşık 17 kilometre güneyinde Behramkale Köyü’nde.

Antik çağda “Troas” diye adlandırılan bölgenin güney ucundaki volkanik bir tepenin zirvesinde ve yamaçlarında.

Midilli Adası’nın tam karşısında!

Aslında Assos bir nokta değil.

Günümüzde Babakale’denKüçükkuyu’ya kadar uzanan bölge “Assos” adıyla anılıyor.

Köy yerleşimi, antik kentin 4 kilometre uzunluğundaki surları içinde.

Dik, daracık sokaklardan geçerek köyün en tepesine ulaşıyorsunuz.

238 metre yüksekliğe…

Rüzgâr püfür püfür!

İşte ünlü ATHENA Tapınağı burada.

M.Ö. 6.Yüzyılda “dor tarzında” inşa edilmiş.

Bölge 1980’de “SİT alanı” ilan edilmiş, 1981’de arkeolojik kazılar başlatılmış, halen devam ediyor.

Antik surların içinde, tapınak dışında nekrapol, amfi tiyatro, agora gibi alanlar da ortaya çıkarılmış.

Tarih boyunca birçok kültürü ağırlamış

Assos; Midilliler, Persler, İskender, Roma ve Bizans egemenliğinden sonra 1330’da Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiş.

Plato’nun öğrencilerinden Aristoteles 3 yıl Behramkale’de yaşamış ve felsefe okulu kurmuş.

Behramkale Köyü

***

Behramkale, Osmanlı döneminde kurulmuş eski bir köy.

Antik şehir deniz tarafında, köy tam tersi yönde…

Antik surların içinde yer alması dikkat çekici.

Topu topu 150 haneli bir yerleşim.

Sit alanı olarak koruma altında bulunduğundan, sadece var olan binalar restore edilebiliyor.

Taş işçiliğin güzel örnekleri var.

Tarihi dokusunu koruyan sokaklarda dolaşmak oldukça keyifli…

Antik kentin girişi en tepede.

Taşla kaplı dik bir yokuşu adeta tırmanarak varıyorsunuz giriş kapısına.

Çıkarken, sağlı sollu dizilmiş tezgâhlarda, köylü kadınların evlerinde ürettikleri çeşitli malzemeleri sattıklarını göreceksiniz.

Ev tarhanası, zeytinyağı, kekik, danteller…

Köy içinde Osmanlı’dan kalma bir cami ve bir köprü de bulunuyor.

Hüdavendigar Camii ve Hüdavendigar Köprüsü…

Assos Limanı

Assos’un en ilgi çekici yeri…

Dik bir yamacın dibinde…

Sit alanı olduğundan sadece yüzyıllık taş yapıların restorasyonuna izin verilmiş.

Ahengi bozan bir görüntü yok.

Toplasan 5-6 butik otel, bir o kadar da pansiyon.

Hepsi birbirine uyumlu…

“Aaa bu da ne böyle” diyebileceğiniz bir şey bulamazsınız.

Otellerin önünde balık restoranları ve denize girmek için yapılan ahşap iskeleler…

Biz Kervansaray Otel’de kaldık.

200 yıl önce palamut deposu olarak yapılmış, restore edilerek otele dönüştürülmüş.

Liman, yüzyıllar öncesinin antik havasını hâlâ koruyor.

Limana inen araba yolu dik ve virajlı.

Zaten araba ile dolaşılacak bir yer değil.

Avuç içi kadar…

Arabanızı getirip otele teslim ediyorsunuz, giderken binip gidiyorsunuz.

Assos Limanı’nda kendinizi film setinde hissediyorsunuz.

***

Assos’u anlatmaya çalıştım.

Ama en iyisi siz kendiniz gidip gezin!

Dediğim gibi…

Assos’u görmemek, hem kayıp hem de birazcık ayıp!