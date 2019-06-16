Büyükakın’dan gençlere SOSYAL MEDYA uyarısı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçtiğimiz hafta Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yerli Düşünce Derneği, Körfez Belediyesi ve Körfez Fen Lisesi’nin birlikte organize ettiği “Sosyal Medya Araçlarının Medeniyet ve Değerlerimiz Üzerindeki Etkisi” konulu 1. Gençlik Sempozyumu’na katıldı. Büyükakın yaptığı konuşmada gençlere sosyal medya konusunda önemli tavsiyelerde bulundu…

SOSYAL MEDYA KONUSU

Büyükakın şunları söyledi; “Sosyal medyayı bu dünyayı çok güzel, huzurlu, adaletli ve barış getirmek için veya eğitim aracı olarak da kullanabilirsiniz. Eğitsel, sanatsal bir kültürel ortamlarda kendinizi yetiştirmek için de kullanabilirsiniz. Ama sürekli acaba kim kimi beğendi, bizi kim beğendi, bu fotoğrafımı beğeniler mi gibi aslında çok da önemli olmayan ve insanının kendisine yapacağı en büyük hata olan, başkalarının kendisini nasıl gördüğü üzerinde düşünerek hayatını sürdürmesidir.

KOÜ’DE ASİSTANLIK

Meslek olarak iktisatçıyım, bizim iktisatçılar yıllarca tartışmışlardır nasıl geliştik konusunda. Bunlardan bir tanesi de zihniyet dünyasının ekonomiyi şekillendirdiği üzerinedir. Yani değerlerimizdir. Değerlerimiz, bizim maddi dünyamıza şekil verir şeklindeki bir tartışmadır. İktisat literatürünün bugün geldiği nokta itibariyle esas değişime teknolojinin neden olduğu söylenmektedir. Bizler de teknolojinin dünyayı nasıl değiştirdiğini yakinen biliyor ve görüyoruz. 1993’de Kocaeli Üniversitesi’nde asistan olarak başladığımda ilk bilgisayarımın 80 megabayt hardiski vardı. O zamanların müthiş bir bilgisayarıydı. Belki o zamanlar Kocaeli’nde ilk internet abonelerinden bir tanesiydim. O günden bugüne dünyamız inanılmaz bir yere gitti.

TEKNOLOJİ DEĞİŞİYOR

Tarım dönemlerinden bilgi toplumuna geçişte artık nano teknoloji, genetik ve nesnelerin internetini konuşuyoruz. Şunu net bir şekilde görüyoruz ki, dünya bambaşka bir yere gidiyor teknoloji değiştikçe. Bu değişimlerin her biri de yeni bir yaşam biçimini getiriyor. Dünyaya adalet temelli bir yaklaşımla yön veren bir medeniyet yaratabilirsiniz, gücünüzü dünyaya hâkim olarak zulmetmek için de kullanabilirsiniz. Dünyanın hâkim milletleri ellerine geçirdikleri güçlerle birlikte, dünyanın dört bir yanında enerji kaynaklarını eline geçirebilmek için kan ve gözyaşı da dökebiliyor. Bizim medeniyetimiz bu dünyaya çok enteresan güzellikler sunmuştur. Osmanlının Ortadoğu başta olmak üzere hâkim olduğu hiçbir yerde kan dökülmemiş ve kimse birbirinin boğazına yapışmamıştır.

TEKNOLOJİYİ KULLANMAK

Medeniyetimiz bambaşka bir yaklaşım ortaya koydu. Demek ki değerler de teknolojiyi bam başka bir yere götürebilir veya etkileyebilir. Sosyal medyayı da kullanırken gençlerimiz orada ne yapmak istiyor. Asosyal bir insan olarak çığlık mı atıyor. Yoksa beni fark etsinler mi istiyor. Ailesinde veya okul çevresinde yer bulamayan ama fark edilmek isteyen, fark edilmek için de günümüzde çok ilginç davranışlar sergileyen ve hatta intihara kadar giden vakaları da görüyoruz.

GENÇLERİN KAFA YORMASI

Beni en çok sevindiren şey ise gençlerimizin sosyal medya araçlarıyla ilgili bizzat uğraşması ve kafa yormasıdır. Bu konu üzerine olan tartışmaları artırarak devam ettirin. Değerlerimiz olan sevgi, saygı, adalet, sadakat, liderlik ve güven başlıkları gençlerimiz arkadaşlarıyla tartışmasını da istiyorum. Aslında teknoloji tek başına bir şey ifade eden bir şey değildir, aynı bilgi gibi. Bilgiyi ve teknolojiyi nasıl kullandığımız çok önemlidir.”

TEKNOLOJİYİ İYİ KULLANMAK

Sosyal medyayı bu dünyayı çok güzel, huzurlu, adaletli ve barış getirmek için veya eğitim aracı olarak da kullanabilirsiniz. Eğitsel, sanatsal bir kültürel ortamlarda kendinizi yetiştirmek için de kullanabilirsiniz. Ama sürekli acaba kim kimi beğendi bizi kim beğendi, bu fotoğrafımı beğeniler mi gibi düşünceler aslında çok da önemli olmayan ve insanının kendisine yapacağı en büyük hatadır. Çünkü elli yaşına gelmiş ağabeyiniz veya amcanız olarak söylüyorum, insanının en büyük yapacağı hata başkalarının onu nasıl gördüğü üzerinde düşünerek hayatını sürdürmesidir.

“İSTEYEN BEĞENSİN, İSTEMEYEN BEĞENMESİN”

Bunu sakın unutmayın gençler. İnsanların sizleri beğenip beğenmeyeceği üzerine hayatınızı inşa etmeyin. Bizim medeniyetimizin değerlerinize hayatınızı oturtarak inşa edin. İsteyen beğensin, istemeyen beğenmesin. Bizim medeniyetimiz ve insanımız dünyaya şu ana adalet, sadakat sevgi ve saygı alanında büyük şeyler öğretmiştir. Sosyal medya ve teknolojiyi iyi kullanmak zorundayız. Bunu da kendi değerlerimizle yapmak zorundayız. Bu anlamda siz gençlerimize Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanları sizin hizmetinizdir.

BÜYÜKAKIN’IN UYARILARI

Sosyal medyayı birçoğumuz kullanıyoruz… Bunu iyi yönde kullanmak lazım… İyi niyetli olmayan kişiler; sosyal medya üzerinden birilerini eleştiriyor, hakaret ediyor. Çevrenize baktığınızda birçok kişi sosyal medyanın kurbanı olmuştur. Başkan Büyükakın’ın “sürekli acaba kim kimi beğendi bizi kim beğendi, bu fotoğrafımı beğeniler mi gibi düşünceler aslında çok da önemli olmayan ve insanının kendisine yapacağı en büyük hatadır” söylemine katılıyorum. Gençler başta olmak üzere sosyal medyayı kullanan herkes Büyükakın’ın söylemlerini kulağına küpe etmeli.

Kandıra Cebeci Köyü köpeklerin istilası altında

Kandıra’dan zaman zaman şikayetler alırız… Kimisi sahillerin pisliğinden, kimisi sahillerdeki otoparklardan şikayet eder… Bu gazetemize mail gönderen Cebeci sakinlerinden biri, köpeklerden şikayetçi oldu… Bir de fotoğraf gönderdi…

“Kocaeli-Kandıra-Cebeci Köyü, hiç ama hiç umudum kalmadı” başlığıyla bize mail gönderen vatandaş, şu değerlendirmede bulundu; “Aşağıda belirtmeye çalıştığım çok acil durum günler aylar ve de yıllar geçtikçe daha da kötüye gitmektedir. Bizleri daha büyük bir felakete sürüklemektedir. Köpekler çok, ama çok çoğalmaya devam etmekteler. (100-150 adet). Önümüzdeki günlerde bu miktar daha da artacak ve sorunlar ACİL önlemler almadığı takdirde, daha da büyüyüp önlenmesi mümkün olmayan bir hale gelecektir. Köpeklerin bazıları uyuz mikrobunu taşımaktadır. Gelecekte bir KUDUZ vakasına rastlanması an meselesidir. Lütfen, alınması gereken önlemlerin yaz sezonunda alınmasını saygılarımla arz ederim”

Okurumuzun görüşleri böyle… Belediye yetkilileri bu soruna el atarsa iyi olur… Zira tatil bölgelerinde köpek sorunu, gerçekten sıkıntılı… Bir de Cebeci sahilleri, Mavi Bayraklı… Mavi Bayraklı Cebeci’ye köpek sorunu hiç yakışmıyor…

En çok hangi soyadı kullanıyoruz?

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, soyadı istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elde ettiği verilere göre, Türkiye’de en çok kullanılan soyadı Yılmaz oldu. En çok kullanılan ikinci soyadı ise Kaya olurken, üçüncü sıraya Demir soyadının yerleştiği görüldü. Bunun yansı sıra ilk 10’da yer alan diğer soy isimleri sırasıyla Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak sıralandı. Listenin 50. sırasında yer alan soy ismi ise Aksoy olarak kayıtlara geçti.