Artık sistem zamanı!

Futbol bir sektör halini aldı.

Sektörel mantıkla birlikte her şey değişti. Meselenin içine bilim girmeye başladı. Antrenmanlarda bile futbolcuların durumu yine bilimsel verilerle en üst noktaya taşınmaya çalışıldı.

Yöneticilik de değişti, profesyonelleşti…

Kulüpler dernek yapılanmasından çıkarıldı, artık hepsi birer “Anonim Şirket” oldu. İş adamları tarafından daha farklı şekilde, farklı tarzda yönetildi…

“Biz en profesyoneliz” diyen kulüp yöneticileri ortalıkta türemeye başladı.

Sonrasında kulüpler borç batağına saplanmaya başlayınca önce alternatif spor kulüpleri “proje” adı altında piyasaya çıktı, sonra borçlu büyük kulüpler farklı “sistem”lerle yönetilerek içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılmaya çalışıldı.

Bunda kimisi başarılı oldu, kimisi ise giderek kötüleşti…

Ama sistemini sağlıklı bir temel üzerine bina eden hangi kurum varsa başarılı bir geleceğe doğru yürümeye başladı…

Örneğin; Beşiktaş Jimnastik Kulübü…

Şayet Yıldırım Demirören’e karşı kaybettiği kongrede başkanlığı Fikret Orman kazanmış olsaydı, inancım odur ki kulüp çok daha ilerici bir anlayışla yönetilir, başarılar peşi sıra gelebilirdi. Üstelik bu başarılar sadece ulusal bazda kalmaz, uluslararası alanda da kendini gösterirdi…

Ki, bu anlamda yine önemli başarılar elde etti Siyah Beyazlı camia…

Gecikmeli olarak kulübün başına geçtiği günden bu yana sadece Beşiktaş’ın değil, Süper Lig kategorisindeki tüm kulüplerin ufkunu açtı diyebilirim Orman için…

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Bizim de böyle bir kulübümüz var; Kocaelispor…

Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu yaptı. Başkanlığa da eski belediyecilerden Hüseyin Üzülmez seçildi.

Fakat biliniyor ki, bu işin en arka bahçesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın var…

Tahir bey, akademisyen geçmişi olan bir isim. Kendisi için bilim insanı diyebileceğimiz gibi bir sistem adamı ifadesini de kullanabiliriz.

Kocaelispor’a da el attı. Bu kulübün geleceğe hazırlanması için elini taşın altına koymaya başladı. Yani Türkiye’nin en borçlu belediyesinin başkanı olmasının sorumluluğunun yanı sıra Kocaelispor gibi bir markayı da düzlüğe çıkarmaya niyetlendi.

Kolları sıvadı…

Ne kadar doğru bir tercihtir, açıkçası bilemiyorum. Ancak neticede kulübün başkanlığına Hüseyin Üzülmez geldi. Gerçi kim olursa olsun Büyükakın’ın sırtını sıvazlamadığı hiç kimse başarılı bir gelecek planlayamazdı kanaatimce.

Ancak sistem kurmak ve kulübü geleceğe taşıyacak bir planlama içinde bulunulacaksa, Üzülmez için “Doğru tercih” sözünü pek kullanamıyorum. Bu konuda çok kat’i bir tutumum olacak, ancak kesinlikle yanlış bir tercih olduğunu içim rahat bir şekilde söyleyebiliyorum…

O yüzden bütün yük yine Tahir Büyükakın’ın üzerinde olacak. Yani sistemi de o kuracak, idamesini de o sağlayacak.

Kocaelispor’un borçları hazır azalmışken, en azından devasa problemler yerini umutlu bir dünya görüşüne bırakmışken bu işe sulanacak çok isim olacaktır. Kulüp öyle bir noktaya getirilmeli ki, artık belediyenin kasasından tek kuruş dahi çıkmamalı, ancak kulübün büyüklüğü kasaya artı para olarak yazılmalı.

Kısacası artık sistem doğru bir şekilde kurulmalı.

Bu saatten sonra proje takımı olacağımız yok, bari sistem takımı olalım…