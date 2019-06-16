Bu nasıl büyüme?

Türkiye ortalama olarak her on yılda bir ekonomik kriz yaşamaktadır. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ülkeyi oldukça fakirleştirdi. 1990, 2001 2010 ve 2019 yıllarında yaşanan ekonomik krizler ülkenin ekonomisini allak bullak etti. Hele 2019 yılında yaşanan kriz toplumu fakirleştirdi.

Ülkeyi yönetenler bu dönemde dahi büyüdüğümüzü söylemektedirler. Büyüme zenginleşmektir. Biz toplum olarak zenginleştik mi? Hayır.

Zenginleştiğimizi nasıl anlarız? Eğer geçmiş yıllara göre daha çok harcama yapıyorsak zenginleşmişiz demektir. Haksızlık etmeyelim. Belli bir kesim çok zenginleşti.

Mademki büyümüşüz!

O halde işsizlik mi azaldı?

Enflasyon mu düştü? Yatırımlar mı arttı?

Halk zenginleşti mi?

Bu soruların yanıtları. Hayır. Enflasyon TÜİK’e göre %2 3, gerçek enflasyon ise %40’ lar civarında. Büyüme 1.5 dolaylarında. 2019 yılında ise büyümenin daha da aşağılarda gerçekleşeceği söylenmektedir.

Yine haksızlık etmeyelim. Enflasyon büyüdü. Borçlar büyüdü. Faizler arttı. Sefalet arttı.

Peki! Devletin geliri arttı mı? Arttıysa bu millet niye fakir. Geçen yıla göre kişi başına gelir 678 dolar azaldı. Yani vatandaş fakirleşti. Devletin geliri borçlanma ile arttı.

Türkiye büyüdü deniliyor. Büyüyen sadece sigorta, bankacılık ve finans sektörü. Bu sektörlerin büyümesi %7.5 dur. Daralan bir ekonomide bu sektörlerin bu kadar büyümesi ise düşündürücüdür. Ülkenin lokomotifi konumundaki inşaat ve otomotiv sektörü daralırken bu sektörler nasıl oluyor da büyüyor?

Vatandaşa tasarruf yapmayı öneren devlet kendisi itibar uğruna Külliyeler yapmaktadır. Elazığ’da Müftülük 80 milyon liraya Külliye yaptırmaktadır. Devletin harcamalarının geçen yıla göre 7.5 kat arttığı söylenmektedir. Bakanlıkların harcamalarına baktığınız zaman bu gerçeği rahatlıkla görebilirsiniz.

Bu krizden çıkmak istiyorsak başta devleti yönetenler olmak üzere, tüm vatandaşların tasarruf yapmaları gerekir. Vatandaşa güven vermek gerekir. Vatandaş devletine güvenirse her şeyi yapar.