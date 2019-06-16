Kocaelispor’da, Kocaelispor’un “yok” sayılan temel taşları

Her şey 14 Haziran Cuma akşamı yapılan genel kurulda ortaya çıktı.

Meğer yönetim yıllardır Kocaelispor’u “büyütmek için” değil, “küçültmek için” çalışıyormuş.

Rakamlar, gerçeği ortaya çıkarıverdi.

*Üye sayısı, 1500 civarında.

*Oy kullanma hakkı bulunan üye sayısı, 533.

*Hazır bulunanların sayısı, 299.

Ve Kocaelispor, yıllardır pompalanan “büyük kulüp” algısına rağmen, sadece 299 katılımla kongresini yaptı.

Peki, diğer üyeler neredeydi?

Oy kullanma hakkı bulunan üyelerin bile neredeyse yarısı kongre salonunda yoktu.

Ya “oy kullanma hakkı” elinden alınanların durumu?

1000’e yakın üye “yıllık aidatlarını yatırmadıkları” gerekçesiyle, kongreye davet edilmemişti.

Dün spor servisimizden Erdem Övünç ile görüştüm.

Kocaelispor’da üyelik aidatı aylık 5, yıllık 60 lira imiş.

Aylık tutarı 2 bardak çay, yıllık tutarı bir öğle yemeği parası kadar.

Yani her üyenin “ödeme gücü” içinde…

Kocaelispor’a gönül vermiş bir kişinin, 5 liralık sembolik aidatı ödemekten imtina edeceğini (kaçınacağını) sanmıyorum.

Eğer 1000’e yakın üyenin ödemeleri düzenli değilse, bu düpedüz yönetimin “aidat toplama beceriksizliğinden” kaynaklanmaktadır.

Tabii işin içinde “hinlik” yoksa…

Derneklerde aidat toplamak hep sıkıntılıdır.

Değişik yöntemler geliştirilmiştir, bu yöntemler devreye sokulur, aidatların çoğu toplanır azı kalır.

Ama hiçbir kulüpte, “üyelerin üçte ikisi aidatını ödemedi” tablosu ortaya çıkmaz.

Telefon edersin hatırlatırsın, olmadı bir daha ararsın, o aidatları toplarsın.

Hiçbir şey yapılamıyorsa, kulüp görevlileri ellerinde makbuz üye üye dolaşır tahsilatını yapar.

Aralarında eski başkan ve yöneticiler de var

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Dün Erdem Övünç’e sordum.

“Oy kullandırılmayanlar arasında eski başkan ve yöneticiler de var mı?”

Varmış, tespit edebildiklerini liste yapıp gönderdi.

Şu isimlere bakar mısınız?

*Sefa SİRMEN – CHP eski milletvekili, İzmit Büyükşehir Belediyesi eski başkanı, Kocaelispor’un eski başkanı.

*İsmail KALKANDELEN – DYP eski milletvekili, Kocaelispor’un eski başkanı.

*Mustafa EKŞİ – Kocaelispor’un eski başkanı

*Muammer ÇELİK – Kocaelispor’un eski başkanı.

*Serhan GÜRKAN - Kocaelispor’un eski başkanı.

*Ziver GÜL – Kocaelispor’un eski yöneticisi

*Sami DURMUŞOĞLU – Kocaelispor’un eski yöneticisi

*Cumhur ALKAN - Kocaelispor’un eski yöneticisi

*Veli BAŞKURT - Kocaelispor’un eski yöneticisi

*Oktay KALYONCU - Kocaelispor’un eski yöneticisi

*Halil ÇOLAK - Kocaelispor’un eski yöneticisi

*Ferit Okan TARI - Kocaelispor’un eski yöneticisi

*Bünyamin AKMAN-Çenesuyu Plaj Yolu Spor Kulübü’nün 35 yıllık başkanı.

Tabii bunlar, dar zamanda arkadaşlarımızın tespit edebildikleri.

“Ben de…” diye parmak kaldırın olursa, bunları da köşeme almaya hazırım.

Sefa SİRMEN

İsmail KALKANDELEN

Serhan GÜRKAN

Sami DURMUŞOĞLU

Halil ÇOLAK

120 lira borçlu görünen Mustafa Ekşi’nin Kocaelispor’dan ne kadar alacağı var?

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Üst üste iki yıl aidatını ödememişsen, kongrede oy kullanamıyorsun.

Tüzük böyle diyor.

İki yıllık aidat tutarı ne kadar?

120 lira…

Aklıma geldi, aidat ödemedikleri için oy kullanma hakları ellerinden alınan eski başkanların, eski yöneticilerin acaba kulüpten alacakları var mıydı?

Pazar günü olduğundan fazla tanımadıklarımı rahatsız etmedim.

Mustafa Ekşi’yi aradım.

“Kocaelispor aidatını ödememişsin, bu konuda seni kulüpten arayan olmadı mı?”

“Hayır hiç kimse aramadı… Arayıp hatırlatan olsa derhal yatırırdım… Kaldı ki, aramalarına da gerek yok, kes makbuzu gönder. Ama niyetleri üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek….”

“Ne demek bu?”

“Şu demek. Yönetim, kendine yakın olanlara haber verip aidatlarını yatırttı, kendilerine yakın olmayanları tasfiye etti. Kafasına göre ayıklama yaptı. Olup biten bu!”

“Sefa Sirmen… İsmail Kalkandelen…”

“Evet, sen bir Sefa Sirmen’i, bir İsmail Kalkandelen’i nasıl Kocaelispor’dan uzaklaştırırsın? Sen kimsin? Bu nasıl bir vefasızlık? Bu insanlar, bu kulüp için hayatlarını vermişler…”

“2007’de Kocaelispor başkanıydınız. Başkanlık döneminden kalma kulüpten herhangi bir alacağınız var mı?”

“Yeri geldi söyleyeyim… Madem sordun açıklayayım… Son kongrede bana 120 lira yüzünden oy kullandırmadılar ya, 2007 muhasebe kayıtlarını açsınlar baksınlar, 12 yıl öncesinin parasıyla 1 trilyon (milyon) lira alacağım var. Resmi alacak bu. Sanırım Kocaelispor’da başkanlık veya yöneticilik yapan pek çok kişinin az veya çok kulüpten alacağı vardır. Yaptıkları ayıptır. Bir kulüp böyle mi yönetilir?

Eski başkanlardan Mustafa Ekşi’nin görüşleri böyle.

Sanırım bugün yarın diğer başkan ve yöneticilerle de görüşme fırsatım olur, onların söyleyeceklerini de sizinle paylaşacağım.

İşin özeti şu

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Kocaelispor’la yakından ilgilenmiyorum.

Yeri geldiğinde gözlemlerimi aktarıyorum.

İşte yeri geldi, görüşlerimi sizinle paylaşıyorum.

Söyleyeceğim şu:

*Son yıllarda yönetimde bulunanlar, Kocaelispor’u büyütmek için değil küçültmek için çalışmış.

*Nüfusu 2 milyona yaklaşan kentimizin takımı, 533 kişinin eline bırakılmış. Kısır bir döngü içine sokulmuş…

*Eski başkanlar, eski yöneticiler, takıma yıllardır gönül vermiş üyeler; “aidatlarını düzenli ödemedikleri” gerekçesiyle kulüpten soğutulmuş.

*Kocaelispor, “küçük olsun bizim olsun” mantığıyla yönetilmiş.

*Oysa bizim böyle bir lüksümüz yok.

*Kocaelispor yeniden ayağa kaldırılacaksa, önce “barış” ortamı yaratılmalı. Küskünler tekrar kulübe çağırılmalı. Üye sayısı, bu kente yakışır bir sayıya ulaştırılmalı. Sistem kurulmalı, kulüp “işletme mantığıyla” yönetilmeli.

*Özetle… Kocaelispor dar bir çerçeve içine hapsedilmemeli. Kocaelispor’un temel taşlarını “yok” sayamayız. Dar kafalarla bir yere varamayacağımızı artık anlamış olmamız lazım!

Gezi notları yarına

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Sevgili okurlarım, yazı uzadı, “gezi notları”na yer kalmadı.

Yarın gezip gördüğümüz yerleri anlatmaya devam edeceğim.