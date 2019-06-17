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Makale Yazısı-Bugün 17:45 TSİ

Fark etmeden!
Fahri Örengül

Fahri Örengül

Yokluğa doğmuşuz bir kere,

Verimsiz toprak, bakımsız fidan,

Hallice miydik .

Eh, sarıkız buzağıdan,

Oyunlarımız özenime, katlanımaydı

Acıya, zora sızlanmadan.

Neler neler çektik bögelek tutmuş sıpalardan.

Kapıldığımız  oldu bizimde,

Çarpıcı hayallere, şimşekten heyecanlara,

Ama bilmez miyiz haddimizi .

Yine de vazgeçmedik düşlemeden,

Işıklı bir dünyayı.

Önce korkuyu yendik dizildik yola,

Ekmeğimiz  sabır,katığımız inanç oldu.

Sabah ,öğlen ,akşam.

Derken atlayıverdik,çocukluğumuzu,gençliğimizi,

Fark etmeden.

**

Anadolu coğrafyasında yaşayıp bu halde olmayan az baba vardır.

Kurtuluş savaşından bu yana Anadolu’ da hala emperyalizmle mücadele devam ediyor.

Ne yazık ki erlerimiz şehit, gazi oluyor, analarımız ve babalımız acılarla doluyor. Hala ekmeğimiz sabır, katığımız inanç dolu.

Etilerden, Sümerlerden beri devam eden Anadolu medeniyeti elbet bir gün cennet Anadolu’da tam bağımsızlık, tam demokrasi, barış, refah ve huzuru yaşayacaktır.

Elbet bir gün Anadolu insanı çocukluğunu ve gençliğini yaşayacak, üretecek, gelişecek ve Dünya ulusları içersinde birinci sınıf koltuklarına oturacaktır.

Tüm babaların babalar günü kutlu olsun.

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