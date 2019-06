Yıldırım-İmamoğlu buluşmasını nasıl değerlendiriyorum?

Adına “büyük buluşma” dediler, değil.

Adına “tartışma programı” dediler, değil.

İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, önceki gün bir araya gelip daha önce defalarca söylediklerini bir kez daha söylediler, hepsi bu kadar.

Benim değerlendirmem böyle!

Programı izlerken şunları not ettim:

*Bu program, iki adaydan birinin lehine veya aleyhine kırılma yarattı mı? Yaratmadı…

*Köşeye sıkıştırma yaşandı mı? Yaşanmadı…

*Binali Yıldırım’ın “şapkadan tavşan çıkarması” bekleniyordu, çıkardı mı? Çıkarmadı…

*Seçmen kararını etkileyecek yeni bir şey söylediler mi? Söylemediler…

*Programdan aklımızda kalan bir şey var mı? Yok.

Notlarım arasında başka şeyler de var:

*Günlerce önce programın saat 21.00’de başlayacağı açıklanmasına rağmen, Binali Yıldırım sadece 4 dakika önce kültür merkezine geldi. Programın bu nedenle 5 dakika geç başladı. Bu, televizyonları başında yayını bekleyen milyonlara tek kelimeyle saygısızlıktı.

*Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle programdan sonra “aile fotoğrafı” çekilmesi, bence bu buluşmanın iz bırakan belgesi oldu.

*Kötü bir formattı. Tartışmaya izin verilmemesi programın “yavan” geçmesine neden oldu.

*Özetle, dağ fare doğurdu. Bildiğimiz şeyleri bir kez daha dinlemek zorunda kaldık.

Sefa Sirmen dedi ki

Dün “Kocaelispor’da, Kocaelispor’un yok sayılan temel taşları”nı yazmıştım.

Aylık 5, yıllık 60 liralık aidatı ödemediğinden son kongrede oy kullandırılmayan eski başkan ve yöneticilerden söz etmiştim.

Bunlardan biri de Sefa Sirmen’di.

CHP eski milletvekili…

İzmit Büyükşehir Belediyesi eski başkanı…

Kocaelispor’u yıllarca sırtında taşıyan kişi…

Dün telefonla aradım, Kocaelispor’daki bu uygulamayı sordum.

Dedi ki:

“Kocaelispor’un 13 yıl başkanlığını yaptım. Dönemimizde böyle bir uygulama yapmadık. Benden sonra da benzer bir uygulama yapıldığını duymadım. Telefon edilir, uyarı yapılır, herkes aidatını öder. Beş on liralar ödenmeyecek paralar mı? Bu rencide edici bir olay! Kimsenin buna hakkı yok. Biz yıllarca Kocaelispor’u bağrımıza bastık. Her başkan, her yönetici kendi gücü doğrultusunda kulübe katkıda bulundu. Karşılığı bu olmamalıydı. Yapılan, saygısızlık! Eski yönetime yakıştıramadım.”

Mustafa Ekşi’den sonra Sefa Sirmen’in görüşlerini de yansıttım.

40 yıl önce, 40 yıl sonra… (12)

Her peynir “Ezine peyniri” mi?

Assos’tan çıktık, Çanakkale’ye doğru gidiyoruz.

Ezine’ye uğrayacağız, şöyle bir dolaşacağız, açık lokanta bulursak karnımızı doyuracağız, akşama doğru Çanakkale’deyiz.

Tabii Ezine’ye gidip de peynirle ilgilenmemek olur mu?

İsmi, peynirle anılan tek ilçemiz.

İlçe merkezinde park yeri ararken “Öğretmenevi” tabelasını gördük.

Baktık önünde yer var durduk, bahçesine oturup çay içtik.

Tam karşımızda camında koskoca “EZİNE PEYNİRİ” yazan bir dükkân…

“EZİNE PEYNİRİ” yazısını “Dünyada yoktur eşi benzeri… Damak tadında tekdir” ifadesi tamamlıyor.

Kalktık gittik.

Buzdolabı vitrininde peynir çeşitleri…

Duvar raflarında sıra sıra zeytinyağı şişeleri…

Dükkândaki koskoca bir duyuru dikkatimizi çekti.

Ezine Peynirciler Derneği’nin bir duyurusu.

Yaklaştım okudum.

Dernek 2001 yılında “Ezine Mandıracıları Koruma ve Yaşatma Derneği” olarak kurulmuş.

Bir süre sonra adı “Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği” olarak değiştirilmiş.

Amblemi “EPD”!

Duyuruda aynen şunlar yazıyor:

Ezine Peynirciler Derneği’nin duyurusu

Sayın tüketici,

Ezine peynirinin;

*Coğrafi menşei olan ve adını tescil ettiren ilk yöresel peynir olduğunu…

*Ezine sınırları dışında üretilemeyeceğini…

*Aynı yörede yetiştirilen koyun, keçi ve inek sütlerinden mevsimlik üretildiğini…

*Altmış yıldan beri üretildiğini…

*Adını Türkiye sınırları dışına taşıdığını…

*Bölgemizde üretim yapan işletmelerin, bugüne kadar yapılan denetimlerde, hile, tahsiş ve taklide adının karışmadığını…

*Ezine peyniri coğrafi sınırlarımız dışında üretilerek üzerine büyük puntolarla EZİNE, küçük puntolarla TİPİ yazarak EZİNE markasıyla tüketicinin yanıltıldığını…

*Ezine peyniri üreticisinin haksız rekabet ortamında yok edilmeye çalışıldığını biliyor muydunuz?

Marka mücadelesi devam ediyor

Girdiğimiz dükkândan bir iki bir şey aldık, yolumuza devam ediyoruz.

Köprüyü geçince baktık, yine biraz önce girdiğimiz “ÖZSOYLAR Peynircilik’in bir başka satış yeri.

Kapısında güler yüzlü bir bey.

“Aynı mı?” diye sorduk, anladı, “Orada eşim, burada ben duruyorum” dedi.

İndik, sohbete başladık.

Adı, Ahmet Tabak!

Sıkıntılarını, marka mücadelesini anlattı.

“Bir ara 20 avukat tuttuk, bütün Türkiye’de Ezine peynirini sahte üretenlerle mücadele ettik, başaramadık” dedi.

“Bütün peynirler Ezine oldu, biz kaldık yaya” diye de espri yaptı.

“Gerçek Ezine peynirini nasıl tanıyacağız?” diye sordum.

“Ambalajların üstündeki EPD amblemine bakın” dedi.

“EPD” amblemini taşıyan peynirleri gerçek Ezine peyniri imiş.

Diğerleri çakma!

2007 yılında Türk Patent Enstitüsü’nden “Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” almışlar, Ezine dışında Ezine peyniri üretenlerle mücadeleye başlamışlar, ama bütün çabalar boşuna, baş edememişler.

Ezine, bizi bu kadarla kesmedi.

Tekrar gideceğiz.

Ayrılırken, bir caddenin girişinde “Orgeneral NAHİT ŞENOĞUL Caddesi” tabelasını gördük.

Aaa, demek rahmetli Nahit Paşa buralıydı.

İzmit’te 15. Kolordu Komutanlığı görevinde bulunan değerli bir arkadaşımızdı.

Az kaldı, birkaç gün daha “Gezi notları”nda beraber olacağız.