Karadeniz sizi yutmasın!

Yaz geldi…

Deniz mevsimi başladı…

Özellikle Kandıra bölgesinden ölüm haberleri geliyor…

Kimisi İzmit-Kandıra yolunda trafik kazasında hayatını kaybediyor, kimisi de Kandıra’nın sahillerinde boğuluyor…

Kimisi boğulma tehlikesi geçiriyor…

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz deniz sezonunu açtı.

Cankurtaranlar, Kandıra ve Marmara’da serinlemek için denize giren vatandaşların can güvenliğini önlemede haftanın 7 günü hizmet verecek. Deniz sezonu, 15 Eylül’de sona erecek.

CANKURTARAN HİZMETİ

Sahillerde göreve başlayan cankurtaranlar, sezon boyunca İzmit Körfezi’nde Karamürsel Altınkemer, Darıca Bayramoğlu halk plajları ile Kandıra’da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları dâhil olmak üzere 9 sahilde, haftanın 7 günü sabah 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

KOSKEM ekipleri tarafından vatandaşlara, cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girmeleri ve Rip akıntısına dikkat etmeleri konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.

‘RİP’E DİKKAT

Okulların tatil olmasıyla, Kandıra Cebeci, Sarısu, Kefken, Kerpe, Kovanağzı sahillerindeki plajlar hareketlenmeye haşladı.

Ancak bu mevsimde oldukça çalkantılı olan Karadeniz'de boğulma olaylarının en büyük nedenlerinden biri olan, rip akıntısına karşı denize gireceklerin çok dikkatli olmaları gerekiyor.

Su Kazalarını Engelleme Merkezi yetkililerinin yaptığı uyarı ve tespitlere göre, Kandıra sahillerinde bazıları ölümle sonuçlanan boğulma kazalarının çoğunluğu rip akıntısından kaynaklanıyor.

PEKİ RİP AKINTILARI NEDİR?

Halk tarafından ‘kum kayması veya kum göçmesi’ adı verilen, ayakların altından kumun birden kaybolması olayına, ‘rip akıntıları’ neden olmaktadır.

Rip akıntıları derin bir alandan geri dönerken güçlenirler ve deniz dibini karıştırarak bulanık bir görüntü oluştururlar.

Akıntı burada oldukça hızlı ve güçlüdür…

Karadeniz sık sık rip tehlikesi var…

Bu yüzden Karadeniz sahillerinde denize girerken dikkatli olmalı…

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÖNLEMLERİ

Deniz mevsiminin başlamasıyla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü bazı önlemler aldı…

İl Sağlık Müdürlüğü şu açıklamada bulundu;

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Yaz aylarında Kandıra’da sahil kesimlerinde özellikle hafta sonları nüfus yoğunluğuna bağlı sağlık hizmetlerinde de talep artışı olacağı öngörüldüğünden, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı ilave sağlık tedbirleri alındı.

1-Kandıra’da rutin 112 acil sağlık hizmetleri, cezaevi bölgesi ve şehir merkezinde bulunan 2 (iki) adet 112 istasyonu tarafından verilmektedir. Bu istasyonlara ilaveten üçüncü olarak yaz boyunca 7/24 esasına göre hizmet verecek 1 (bir) 112 ambulans ekibi daha görevlendirilmiştir. Kritik merkezi lokasyonlara konuşlanacak olan bu mobil 112 ambulanslar ile acil durumlarda tüm kıyı bölgelerine hızla ulaşım sağlanabilecek.

2-Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesine yapılacak ek hekim görevlendirmeleri ile ikinci basamak ve acil servis hizmetleri takviye edilecek.

3-Sahilde yıl boyunca birinci basamak sağlık hizmetleri 1 (bir) Aile Hekimi tarafından merkezi konumda olan Kefken Aile Sağlığı Merkezinde verilmektedir. Yaz döneminde yoğun bir talep olacağı öngörüsü ile yapılacak bazı yeni düzenlemeler sayesinde Kefken Aile Sağlığı Merkezinde Temmuz ve Ağustos aylarında;

a.Poliklinik hizmetlerinin takviyesi için hafta içi mesai saatlerinde ikinci Aile Hekimi görevlendirilecek,

b.Cumartesi ve Pazar günleri mesai saatlerinde aile sağlığı merkezinde (Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesine bağlı bir birim olarak) poliklinik hizmetleri devam edecek. Kamuoyuna duyurulur.”

DİKKATLİ OLUN!

Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM)’in çalışma saatlerini ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün aldığı tedbirleri yukarıda yazdım…

Her yıl yüzlerce boğulma vakası yaşanıyor ve bu olaylardan birçok can kaybı meydana geliyor…

Bu yüzden özellikle Karadeniz sahillerinde denize girenler, çok ama çok dikkatli olmalı…