İstanbul’un cazibesi!..

Öncelikle, şu gerçeğin altını çizelim;

Belediyelerin, Mart 2019 itibariyle yalnızca Hazine’ye olan borçları 18 Milyar 532 milyon liraya ulaşmış!

Belediyeler, “özel şirket” olsalar, şirket sahipleri bu kadar borç yapan yöneticileri iş başında tutarlar mıydı?

Belediyelerin gelir kaynağı vatandaşların ödedikleri vergilerden oluşuyor. Yani belediyelerin asıl patronları “vatandaşlar” değil mi?

Belediye yönetimleri, öncelikle vatandaşa karşı sorumludurlar.

Vatandaş; “Benim vergilerimi nasıl kullanıyorsun?” diye sormalıdır.

Öyle ama, vatandaşın büyük bir kesiminde “HESAP SORMA” ilgisi yok!

Kimi, belediye başkanlarının da “HESAP VERME” kültürleri yok!

Gelelim İBB- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne;

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi neden büyük iştah oluşturuyor?”

Çünkü, “rantı” çok yüksek!

Hesap soran da yok!

Örneğin; İSPARK gibi büyük bir gelir kaynağı olan ve belediyeye bağlı şirket nasıl zarar eder?

Kamu harcamalarını denetlemekle görevli SAYIŞTAY, bu sorunun yanıtını veriyor! Özetle;

“İSPARK bünyesindeki 225 otoparktan yalnızca 52’sinin ruhsatı var! Kalan 173 otoparkı kimler işletiyor? Nasıl kiraya veriliyor? Üstelik, İSPARK otoparklarındaki reklam alanları da başka şirketlerce işletiliyor! Kimler işletiyor? Bu işi NASIL alıyorlar?

Merak eden var mı?!

İSPARK’ın yönetiminde, İBB’de görevli daire müdürleri yer alıyor! Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda “Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti” üyesi!

Sayıştay raporuna göre;

İSPARK, 2018’de 351 milyon 214 bin lira ciro yapmış ama sadece 1 milyon 77 bin lira kar elde etmiş!..

Yüksek Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, belediyenin gelir giderleri, ihalelerin kimlere nasıl verildiği gibi konularda bilgi almak istediğinde neden kıyamet koptu?

Alelacele Yargı yoluyla engellendi!

Buna engele rağmen öğrenildi ki;

İBB’nin yıllık bütçe açığı 216 milyondan 4 milyar liraya yükselmiş!

Borçları 6 milyar liradan 27 milyara çıkmış!

Yıllık faiz gideri 149 milyondan 1 milyar 100 milyon liraya çıkmış!

Bir müdürlükte, “uygulamaya sokulmayan projeler” için 226 milyon lira ödenmiş!

İBB’nde toplam 643 yönetici olduğu halde, kiralık 1717 makam aracını var! Bu araçları kimler kullanıyor?

Bu acı gerçeklere karşın İBB yönetimi neler yapmış?

Sadece bir kısım Vakfa 308 milyon lira dağıtılmış!

dağıtılmış! “Eyüp Gençlik Merkezi” adıyla, 3 milyon liraya yaptırılan inşaatı, Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu TÜGVA’ya tahsis etmiş!

yaptırılan inşaatı, Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu TÜGVA’ya tahsis etmiş! Kimi “yandaş medya” patronlarına birçok ihale verilmiş!

İBB’ne bağlı “Spor AŞ’de” görev yapan personel ve ailelerine mevzuata aykırı şekilde Özel Sağlık Sigortası yaptırılmış! Toplam 185 kişinin yalnızca 56’sı şirket personeli!

yaptırılmış! Toplam 185 kişinin yalnızca 56’sı şirket personeli! Egemen Bağış’a 13 yıldır şoförlük yapan kişi İBB kadrosunda görülüyor!

Vatandaşı ikna etmek için 6 milyonluk promosyon ihalesi yapılmış!

Bunlar, şu ana kadar tespit edilebilen bazı örnekler!

“YSK, neden yalnızca Büyükşehir Adayı seçimini iptal etti?

Neden bütün ilçelerde seçim yenilenmedi?”

diye soranlar haksız mı?

Seçim yenilene kadar İBB’nde kim bilir hangi ihaleler verilecek, nasıl bir “temizlik” yapılacak?

İlginç olan şu ki;

İBB’nde “gelir getiren mülklerin AKP’li belediyelere devredilmesi” iddiaları var!

Siyasi iktidarın “Çevre Düzeni Planları” ile belediyelerin elini kolunu bağlayacağı, iddiaları var!

ile belediyelerin elini kolunu bağlayacağı, iddiaları var! Hükümet, daha şimdiden “Belediyelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında” değişikliğe gitti! Bundan böyle bu işi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak!

Anlaşılıyor ki; siyasi iktidar İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminden olumlu sonuç beklemiyor! “Büyük RANT KAYNAĞI” İstanbul’u bir şekilde elinde tutmak istiyor!

Ne dersiniz?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin CAZİBESİ nedir?