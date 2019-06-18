Ellerimizle dev bir bomba yarattık

Körfez ilçesinde yaşayanlar, Başiskele’de yaşayanlar gibi, Kandıra’da yaşayanlar gibi, Karamürsel ya da Gölcük’te yaşayanlar gibi gece olunca huzur içerisinde kafalarını yastığa koyamıyorlar…

İçlerinde hep bir endişe vardır.

Bilirler “dev bir bombanın” üzerinde yaşadıklarını.

Evlerinin altında ilmik ilmik döşenmiş LPG hatları, petrol hatları vardır. Fabrika manzaralı evlerinin camından bakarken, hep aynı korkuyu yaşarlar.

Onlarca gaz dolum tesisi, petrokimya fabrikaları, yağ fabrikaları, bu ürünleri taşıyan tankerler vesaire…

İlçenin en büyük sorunlarından biridir ağır tonajlı araçların mahalle aralarında parklanmaları. Sabah işe giderken kapınızın önünde LPG yüklü bir TIR’a ya da petrol yüklü bir tankere rastlama olasılığınız çok yüksektir.

Körfez işte böyle bir ilçedir.

Önümüz yaz, camlarınız açık yattığınızda gece sizi ya LPG kokusu uyandırır, ya da adını bile bilmediğiniz başka bir kimyasal koku.

Evlerle iç içe geçmiş sanayi, insanların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Zaman zaman patlamalar, zaman zaman da yangınların yaşandığı bölgelerde insanlar huzursuz…

Hatırlarsınız en son Akçagaz patlaması yaşanmıştı. Mahalleye gökyüzünden yağan yağmur gibi LPG tüpleri yağmıştı. Dev alevler arasında insanlar can pazarı yaşamıştı.

2002 yılında yaşanan bu kazanın ardından ise alınan tek bir önlem olmadı.

O dönem kurulan güvenlik komisyonunun başında bir vali yardımcısı vardı.

Tek tek LPG dolum tesislerini denetliyor ve önlem aldırıyordu. Bende gazetem adına o gezilere eşlik ediyordum.

Bir LPG dolum tesisi denetimi yapılırken gördüğüm manzara, bu denetimlerin ne kadar etkili olduğunu anlamama yetmişti.

Sözde güvenlik denetimi yapıldığı anda LPG dolum istasyonunun içerisinde oksijen kaynağıyla kaynak yapan bir işçi görmüştüm. Sadece ben değil o heyette herkes bunu görmüştü.

Tüp dolumunun yapıldığı alanda kaynak yapılıyordu.

O gün anladım her şeyin bir senaryo bir hikaye olduğunu. Allaha emanet yaşıyoruz. BU konuyu ciddiye alan tek bir insan görmedim henüz…

Sizlere birazda geçtiğimiz Pazar gününden bahsetmek istiyorum.

Körfez Yarımca’da gece pencere açık uyuyan birçok kişi saat 02.00 sıralarında öksürerek uyanmış. Hatta pazartesi günü bununla ilgili bir ihbar telefonu da geldi. KOÜ’de öğretim görevlisi olan bir bayan aradı ve gece Körfez Yarımca’da hissedilen ağır gaz kokusundan bahsetti. O da çocuğunun öksürerek uyandığını söyledi.

Çevre bakanlığına kadar her yeri aramış. İlgilenileceği söylenmiş. Muhtemelen de ilgilenmişlerdir… Ama dün anladık ki pazar günkü koku TÜPRAŞ Yarımca rafineri sahasının altından geçen LPG hatlarında gaz kaçağı nedeniyle bu koku hissedilmiş.

Yarımca bölgesinde hemen her yerden doğalgaz ve petrol boruları geçiyor. O boruların birçoğunu döşenirken izledim. Ve iddia ediyorum ki birçok noktada bu borular yeterince derinde değil.

Bugüne kadar büyük bir facianın yaşanmaması mucize…

Bu ilçede büyük bir facia yaşanmadan ciddi ciddi bir çalışma yapılmalı. Reform niteliğinde güvenlik tedbiri alınmalı. Ya da bu bölgedeki yaşam, farklı noktalara kaydırılmalı.

Bir facianın yaşanmaması için bu konunun üzerine gidilmeli. Zamanında yerel yönetimlerin göz yumduğu hususlar bugün ilçeyi dev bir bomba haline getirdi. En azından bundan sonraki dönemlerde burada yaşayan insanlar için tedbir alınsın.

Nurdan Öğretmen’e geçmiş olsun

Körfez Tüpraş 50. Yıl Lisesi’nin efsane öğretmenlerinden Tuğrul Doğan Karagöz ve eşi Nurdan Karagöz şu sıralar sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Nurdan Öğretmen geçtiğimiz günlerde acil olarak kaldırıldığı Körfez Marmara Hastanesi’nde hemen ameliyata alınmış ve başarılı geçen ameliyatın ardından tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiş. Eşi Tuğrul Doğan Karagöz’de yaşadıkları sağlık sorunu sırasında kendilerine destek olan Marmara Hastanesi, Hastanenin genel cerrahlarından operatör Dr. Mehmet Zeki Eren’e desteklerini esirgemeyen Hemşire Burcu Gülümsek ve Ümmü Ünal’a bizim aracılığımızla teşekkür etmek istiyor. Bende Nurdan Öğretmenim ve Tuğrul Öğretmenime bir kez daha geçmiş olsun diyorum.

AK Parti İl yönetiminde icra, İstanbul seçiminden sonra…

Mehmet Ellibeş yönetimindeki AK Parti Kocaeli İl Yönetimi nihayet oluştu. Yönetim önceki gün ilk toplantısını yaptı. Yönetim içerisindeki 50 kişinin tamamı birbirini tanımıyor. Özel olarak önerilen isimlerden oluşturulan il yönetimi genç isimlerden oluşuyor. Çok değer verdiğim, dostlarım ve arkadaşlarımın da yer aldığı yeni yönetim, bir haftalık zaman süreci içerisinde birbirini tanıyacak ve Başkan Ellibeş de aynı yolda yürüyeceği kişileri tanıyacak. Ardından önümüzdeki hafta parti içerisinde sabırsızlıkla beklenen icra kurulu oluşturulacak. İcra kurulu belirlenirken, kişilerin yeteneklerine göre görevlendirmelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Yeni yönetim kuruluna başarılar diler, uyumlu bir dönem geçirmelerini temenni ederim.