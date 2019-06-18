KASK ve Suha Kocaoğlu Kupası

Size daha önce Mimarlar Odası - Taş Binada düzenlenen hiçbir etkinliği kaçırmamaya çalıştığımı söylemiştim. Kapısından girildiğinde insanı içine çeken ayrı bir atmosfer olduğunu ve sizi geçmişe götürdüğünü de söylemiştim. Yine tekrarlıyorum. Taş Binanın geçmişten gelen farklı bir kokusu ve yapısı var.

Cumartesi günü bir programım olduğu için gitmem zordu ama o programımın ertelenmesi üzerine sevinç ve memnuniyetle Taş Bina da gerçekleştirilen, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (KASK) Suha Kocaoğlu anısına ve bu sene ilkinin düzenlendiği “Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergi ve Ödül Töreni”’ne gidebildim. İyi ki de gitmişim. Dediğim gibi Taş Bina, güzel bir ortam, değerli arkadaşlar, duygusal anlar ve jüri üyelerinin engin bilgileriyle göz zevkimize ve fotoğraf bilgilerimize hitap eden ve dereceye giren fotoğraflar.

SUHA KOCAOĞLU KİMDİR DERSEK;

Suha Kocaoğlu, 2013 yılında vefat eden, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi. 1980’li yıllarda fotoğrafla ilgilenmeye başlamış. 1997 yılında Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği’ne ( KASK ) üye olmuş ve 2000 yılında dernek başkanlığı görevine seçilmiştir. KASK’ı bir dernek olmaktan çok yuvası gibi görmüş ve fotoğrafa gönül veren fotoğrafçıların yetişmesini sağlamıştır. KASK’ın yayımladığı “Saydam Dergisi” ‘nin yayın editörlüğünü yapmıştır. Ulusal Fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği, çeşitli fotoğraf seminerlerinde eğitmenlik yapmıştır. TFSF’nin kuruluşunda KASK temsilcisi olarak önemli destekleri bulunmuştur. Karma sergilere katılarak saydam gösterileri yapmıştır. Suha Kocaoğlu’nun fotoğraf üzerine aldığı eğitimleri, üyelik ve başkanlıkları da vardır.

“TEMEL FOTOĞRAF TEKNİĞİ”

Suha Kocaoğlu’nun basıma hazır “Temel Fotoğraf Tekniği” adlı bir kitap çalışması bulunuyor.

“Suha Kocaoğlu Kupası”’nın düzenlenme amacı, Suha Kocaoğlu’nun anısını yaşatmak ve fotoğrafın yazıyla desteklendiği çalışmaları teşvik etmektir. “Suha Kocaoğlu Kupası”’nı kazanmak için birbirini izleyen yarışmalarda üç yıl başarılı olmak gerekiyor.

Yarışmaya Türkiye genelinde her fotoğrafçının beş fotoğrafı olmak üzere, toplamda bin yüz yirmi beş fotoğraf ve fotoğrafa ait öykü ile birlikte iki yüz yirmi beş fotoğrafçı katılmış ve jüri üyelerinin değerlendirmesi ile on üç fotoğrafçı gelecek yıl yapılacak olan bir üst tura katılma hakkını kazanmıştır.

Yarışmaya katılıp bir üst tura katılmaya hak kazanan fotoğrafçılar ve eserleri;

Aslı Gönen - Mavi, Bilal Yılmazel - Sirk, Halit Kahveci - Islak Saçlı Çocuklar, Hüseyin Usta -Soğanın Gözyaşları, İsmail İkiz - Sessiz Direniş, Kemal Kaya - Duman, Mert Öztekin - Çernobil, Murat Ayneli - DEQ Dövme, Mustafa Şerefoğlu - Kıspet Ustası İrfan Şahin, Nizami Çubuk - Taşkın Dede Adak Töreni, Ramazan Çırakoğlu - Oyma Ceviz Sandığı Yapımı, Tayfun Keçecioğlu - Hayat Bir Yolculuktur ve Zehra Çöplü – Hiç..

YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ İSE;

Dr. Çağatay Göktan, Doç. Dr. Dilek Fidan, Özcan Taras, Ümran Özdemir ve Yusuf Darıyerli.

Cumartesi günü sergi’ye yoğun bir ilgi vardı. Samimi bir davetli topluluğu ve canlı müzik eşliğinde geçti sergi. Yazmadan yapamayacağım sergilerde canlı müziği çok severim, ortama ayrıcalık katan bir ruhu vardır benim için.

Etkinliğin açılış konuşmasını Leyla Bayraktar yaptı ve İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ercan Yamen, ( TFSF ) yönetim kurulu üyesi Cengiz Han Günesen, KASK Başkan yardımcısı İbrahim Kurulay, KASK Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Özdemir konuşmalarına devam ettiler.

Etkinlikte Suha Kocaoğlu’nun ailesi de vardı. Eşi “Suha Kocaoğlu Kupası” için KASK’a, teşekkür ederken “torunuma verebileceğiniz en güzel hediye” diyerek duygusal konuşmasını tamamladı.

Birinci turu kazanan yarışmacılara başarı belgeleri verildi. Dereceye giren yarışmacılardan Hüseyin Usta belgesini aldıktan sonra “Federasyonumuzun Amasya’da düzenlemiş olduğu mevsimlik tarım işçileri yarışmasına katılmıştık. Adı sanı anılmayan yüzbinlerle ifade edilen, belki de milyona yaklaşan sayılarıyla bu belgeyi tarım işçileri adına alıyorum.” dedi.

Senelerdir içinde olmaktan mutluluk duyduğum Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (KASK) düzenlediği ve keyif alarak gittiğim ama biraz buruk bir hüzünle birlikte, kendisini tanımış olmanın onuruyla Suha Kocaoğlu adına düzenlenen fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül törenine katılmak benim için de çok özeldi. Serginin açılışına ait olmak üzere eserler sadece bir günlük Taş Bina da sergilendi. Sergilenen fotoğrafların hepsi çok güzeldi ama sadece bir tanesi benim ruhuma dokundu. O eserin adını da sizlere vermeyeceğim sizler gidip görün diye. Çünkü eserler 2 Temmuz – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında tekrardan “Seka Kağıt Müzesi” sergi salonunda sergilenecek.