Mavi Bayraklı Cebeci köpeklerin istilası altında

Kandıra’dan zaman zaman şikayetler alırız…

Kimisi sahillerin pisliğinden, kimisi sahillerdeki otoparklardan şikayet eder…

Bu gazetemize mail gönderen Cebeci sakinlerinden biri, köpeklerden şikayetçi oldu…

İki de fotoğraf gönderdi…

“Kocaeli-Kandıra-Cebeci Köyü, hiç ama hiç umudum kalmadı” başlığıyla bize mail gönderen vatandaş, şu değerlendirmede bulundu;

ACİL ÖNLEMLER ALINMALI

“Aşağıda belirtmeye çalıştığım çok acil durum günler aylar ve de yıllar geçtikçe daha da kötüye gitmektedir.

Bizleri daha büyük bir felakete sürüklemektedir.

Köpekler çok, ama çok çoğalmaya devam etmekteler. (100-150 adet).

Önümüzdeki günlerde bu miktar daha da artacak ve sorunlar ACİL önlemler almadığı takdirde, daha da büyüyüp önlenmesi mümkün olmayan bir hale gelecektir.

Köpeklerin bazıları uyuz mikrobunu taşımaktadır.

Gelecekte bir KUDUZ vakasına rastlanması an meselesidir.

Lütfen, alınması gereken önlemlerin yaz sezonunda alınmasını saygılarımla arz ederim”

SAHİLDE KÖPEK SORUNU

Okurumuzun görüşleri böyle…

Belediye yetkilileri bu soruna el atarsa iyi olur…

Zira tatil bölgelerinde köpek sorunu, gerçekten sıkıntılı…

Bir de Cebeci sahilleri, Mavi Bayraklı…

Mavi Bayraklı Cebeci’ye köpek sorunu hiç yakışmıyor…

Tarhan, sel felaketinin peşini bırakmayacak

Darıca’da gerçekleşen sel felaketinde marketi su basmış ve 36 yaşındaki Elif Urhal hayatını kaybetmiş, 6 aylık çocuk da annesiz kalmıştı. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, ölümle sonuçlanan sel felaketinin araştırılması, kusurların tespit edilmesi ve varsa sorumluların belirlenmesi amacıyla Meclis’e önerge verdi. Tarhan, “6 aylık bir bebeğin annesiz kalmasına sebep olanlar cezasını çekene kadar peşinde olacağım. Kocaeli coğrafyası içerisinde nerede hangi felaketlerin yaşanabileceğinin bir haritası olması gerekir” dedi. Tarhan’a katılıyorum… Kocaeli’nin bir risk haritası çıkarılmalı ve gerekli önlemler alınmalı.

Sivrisinekler canımızı yakmasın

Yaz mevsiminde sivrisinekler, karasinekler en büyük düşmanımızdır. Geçen yıl büyük bir sorun yaşadık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri vektör özelliği taşıyan böceklerin üreme yerlerini ilaçlıyor. Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlar olan kanal, kanalet, göl, gölet, dere, logar, foseptik gibi noktalarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Umarım bu ilaçlama işe yarar ve geçen yıl ki gibi sivrisinekler korkulu rüyamız olmaz.

TOKİ’ye kaç kişi borçlu?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sık sık Meclis’e önerge verir. Bu sayede bazı bilgilere ulaşıyoruz. Gürer bu kez 2018-2019 yıllarında konut kredisi kullanan kişi sayısına, borcu bulunanlara ve TOKİ'den ev alan kişilere ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği yanıtta 270 bin 548 kişinin TOKİ’ye borçlu olduğunu açıkladı. Çok yüksek bir rakam, yine de en güvenilir kurumlardan birinin TOKİ olduğunu düşünüyorum.