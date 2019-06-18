Yağmur yağdı, siteyi sel bastı, gazete binasında böyle mahsur kaldık

Köşemde gördüğünüz bu fotoğrafı dün saat 15.09’da gazetedeki odamın penceresinden çektim.

Saat 11.46’da başlayan şiddetli yağmur, her şiddetli yağmurda olduğu gibi, bu defa da yine İzmit Sanayi Sitesi’nin Eski Gölcük Yolu’na bakan kesimini “göl” haline getirdi.

Tam bizim gazete binasının önünü…

Bu satırları yazarken, biz ve çevremizdeki işyerlerinde bulunanlar, hâlâ bulunduğumuz yerde “mahsur” durumdaydık.

Dışarıya çıkamıyorduk, dışarıdan kimse giremiyordu.

Benzer sıkıntıları daha önce de yaşamıştık.

31 Mart seçimlerinden önce…

O zamanki Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bizim bu sıkıntılı durumumuzu bilmesine rağmen, bir tek “müdahale ekibi” göndermiyordu.

Malum nedenden dolayı…

Yeni belediye yönetiminin eskisinden farkı dün anlaşıldı.

Dün baktım İSU’nun büyük pompaları anında duruma müdahale ettiler.

Bu duyarlılıkları nedeniyle başta Başkan Tahir Büyükakın olmak üzere bütün Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum.

Tabii sorunun kalıcı çözümü belli!

İzmit Sanayi Sitesi’nin bir daha sel suları altında kalması istenmiyorsa, site ile deniz arasında “tahliye istasyonu” kurulması şart!

İnşallah yıllardır ihmal edilen bu proje en kısa zamanda ele alınır.

Bu sorun sadece bizim sorunumuz değil, İzmit Sanayi Sitesi’ndeki 1600 işyerinin sorunu.

Kocaelispor’u maalesef rotasından çıkardılar

Bu söz İsmail Kalkandelen’e ait.

İsmail Bey, “Kocaelispor” denince akla ilk gelecek birkaç isimden biri.

Kocaelispor’da çok büyük emeği var.

Şöyle bir hatırlayalım:

*Kurulduğu günden bu yana Kocaelispor’un üyesi.

*Üç dönem (1979-1980, 1984-1985, 1985-1986) başkanlık yaptı.

*İlk başkanlık döneminde, futbol takımı, o zamanki adıyla 1.Lig’e (şimdiki Süper Lig) çıktı.

*Sonraki iki başkanlık döneminde de takım başarısını sürdürdü.

*Başkanlık döneminin bir bölümünde, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda da bulundu.

*Başkanlığın yanı sıra toplam 17 yıl kulüp yönetiminde yer aldı.

İşte böyle bir kişi; son kongrede, aylık 5 yıllık 60 lira olan kulüp aidatını ödemediği için “seçimlerde oy kullanamayacak kara liste” içinde yer alıyordu.

Tıpkı Sefa Sirmen, Mustafa Ekşi, Serhan Gürkan, Muammer Çelik ve onlarca eski yönetici gibi…

Yanlış bir uygulama

İsmail Kalkandelen’i dün telefonla aradım.

Son kongredeki uygulama nedeniyle son derece üzgündü.

İlk tepkisi, “Kocaelispor rotasından çıktı” oldu.

Şöyle devam etti:

“Beni üyelikten de çıkarabilirler, hiç umurumda değil. Ben Kocaelispor’a yıllarca hizmet etmenin onurunu yaşıyorum. Başkanlık yaptım, yöneticilik yaptım, benim ilk başkanlık döneminde takım bugünkü adıyla Süper Lig’e yükseldi. Bu başarıların onuru bana yeter. Zaten ne yaparlarsa yapsınlar Kocaelispor’un onur üyesiyim…”

“Başkanlık döneminizde böyle bir uygulama yaptınız mı?”

“Yapmadık… Benden önce de benden sonra da benzer bir uygulama yapıldığını hatırlamıyorum.Yanlış yaptılar… Aidatların ödenmediği üyelere hatırlatılabilirdi. Veya görevliler dolaşıp ödeme alabilirlerdi. Eskiden böyle uygulama vardı. Hatta kongre öncesi üyelere tek tek davetiye gönderildiği de oldu. Tamam aidatını zamanında ödemeyen üyelerin bizlerin kusuru var, ama bu giderilebilirdi.”

“Son yıllarda kongrelere de katılmıyorsunuz…”

“Doğru… Eski heyecan, eski hava, eski sıcaklık kalmadı. Birlik beraberlik yok oldu. Yok edildi… Üzüldüğün nokta burası… Bana heyecan vermeyen ortamda neden bulunayım ki?”

“Yeni yönetimi nasıl buldunuz?”

“Kongreden sonra başkan seçilen Hüseyin Üzülmez’i arayıp tebrik ettim. Hüseyin Üzülmez’i eskiden beri tanırım. Başarılı olacağına eminim. İnşallah yaşanan sıkıntıları giderir. Kocaelispor’un eski günlerine dönmesi şart. Hepimizin arzusu bu!”

Gezi notları yarına

Gezi notlarını bugün de atlıyorum.

Yarın öbür gün bitireceğim.