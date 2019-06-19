Amerika canımız!..

ABD-Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz 1776’da kuruldu.

Bugün itibariyle, henüz 343 yıllık bir devlet.

Osmanlı Devleti, ABD’den 477 yıl önce 1299’da kuruldu.

Bizim tarihi geçmişimize göre ABD “Dünkü çocuk” sayılır!

ABD’yi kuranlar kimlerdi?

Büyük Britanya başta olmak üzere Avrupa kıtasından göçüp gelen maceraperest, gözü kara tiplerdi.

Amerika kıtasının asıl sahibi Kızılderilileri vahşice katleden ve “KÖLE EMEĞİ” ile zenginleşen ABD, 2. Dünya Savaşı’na kadar kendi kabuğu içinde bir ülkeydi.

Dünyanın “egemen gücü” Büyük Britanya (İngiltere) “Üzerinde güneş batmayan ülke” olarak tanımlanıyordu.

ABD, “2. Paylaşım Savaşı’na” katılmak için bir “bahane” arıyordu! Bu bahaneyi 1941’de “Pearl Hourbor” saldırısı ile buldu! Zamanın Başkanı Roosevelt, bir hafta öncesi bu saldırının yapılacağına dair istihbarat aldığı halde sessiz kalmış, akaryakıt tank gemisi ile önemli savaş gemilerini çekmiş, orada 2 bin küsur insanı kurban etmiştir!

(Bu bilgiyi 50 yıl sonra ABD Savunma Bakanlığı Pentagon resmen açıkladı!)

Neden?

Çünkü ATOM BOMBASINI patlatmak ve “Dünya egemenliğini” ilan etmek için fırsat kolluyordu! Öyle de oldu.

Savaş sonrası “ekonomik sömürü düzeneği” olarak oluşturduğu “İMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü” ve silahlı gücü olarak NATO, ABD’nin dünya egemenliği hedefinin araçları oldu!

ABD, “Thruman Planı/Marshall Yardımları” ve 1950 sonrası Türkiye ile yapılan ve bu toplumun büyük çoğunluğunun bilmediği “İkili Anlaşmalar” ile Türkiye’nin ekonomik ve siyasal işlerine doğrudan müdahil oldu ve ülkemizi ABD Üsleri ile kuşattı!

ABD, çeşitli komplolarla dünyanın dört bucağına saldırılar düzenledi. KORE ve VİETNAM savaşları ilk örnekleriydi.

“11 Eylül Saldırısı” nın da tıpkı “Pearl Hourbor” gibi bir komplo düzeni olduğu konusunda yaygın bir uzman görüşü var!

Bu olay sonrası ard arda Afganistan saldırısı ve işgali, Körfez Savaşı, “Arap Baharı” adı verilen ve Libya lideri Kaddafi’nin linç edilmesine kadar gelişen olaylar ve nihayet SURİYE’ye yönelik korkunç komplo ile bu ülkenin bölünmesi ve çökertilmesini amaçlayan siyasi ve askeri eylemler.

Şu bir gerçek ki;

Bugün emperyalist çıkarlara hizmet eden tüm TERÖR Örgütlerini maddi ve silah yardımları ile destekleyen güç ABD’dir!

ABD, “Türkiye’nin STRATEJİK ORTAĞI” değildir! Olamaz!

ABD, “Büyük İsrail” projesinin yol haritası olarak “BOP-Büyük Ortadoğu Projesini” adım adım uygulayan ve Türkiye’yi bölüp parçalamayı hedefleyen bir emperyalist ülkedir!

ABD, bu amacına hizmet eden Fetullah Gülen’i asla Türkiye’ye iade etmeyecektir!

Son olarak; Rusya’dan alınacak S-400’leri bahane ederek Türkiye’yi F35 projesinden ve parası ödenmiş uçakların tesliminden vazgeçme ve ekonomik ambargo uygulama tehditleri ABD’nin Türkiye’ye nasıl kem gözle baktığının kanıtıdır!

ABD’yi dost ve müttefik sayan, hatta bir zamanlar “Amerika canımız, feda olsun kanımız” diye slogan atanlar ve onların bugünkü temsilcileri hala uyanmadılarsa ya siyasi körlük ya da kirli bir işbirliği içinde olduklarındandır!

“ABD, emperyalist düzenin azgın ve hukuk tanımaz bir siyasal tetikçisidir!”

Yalnızca Türkiye’nin değil, bugün ABD’nin her türlü hizmetinde yer alan “Arap dünyasının işbirlikçi ülkeleri” için de bu aymazlıktan kurtulma zamanıdır!