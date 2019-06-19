Ellibeş’e başarılar dilerken…

En başında söylemek gerekirse şöyle farklı bir gözle bakıp, kamuoyuna heyecan verecek bir liste olmadığını düşünüyorum.

Ancak buna rağmen AK Parti’nin çiçeği burnunda il başkanı Mehmet Ellibeş’in listesini oluştururken şahsi kriterlerini öne çıkardığını gözlemliyoruz. Ellibeş; olağan kongre dönemine kadar gideceği belli olan böyle bir yönetim kurulunu oluştururken verdiği mesajı da iyi okumak ve buna göre yorum yapmak lazım:

“Ben kimsenin adamı olmam. Yalnızca Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri üzerine çalışma yürüteceğiz…”

Bakın bu nokta çok önemli. Zaten Ellibeş’in 40 yıllık belediyecilik hizmetinin ardından siyasi olarak da toparlayıcı manası ile teşkilatın başına getirilmesi ciddi bir değişim ve dönüşümün en büyük sinyaliydi.

Hala aynı fikirdeyim; ancak umarım benim düşündüğüm gibi olmaz ve Mehmet Ellibeş “Benim görevin teşkilatı kongreye götürmek” anlayışında ısrar etmez. Varlığı ve oluşturduğu farklı sinerjisi ile yine çok farklı bir yönetim kurulu oluşturan sevgili başkanın devamında karar kılınması eminim ki teşkilat bütününde özel anlamlar taşıyacaktır…

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İsim bazında çok tartışmayacağım ve sadece bazı yöneticileri öne çıkararak yorumda bulunacağım:

Halit Çokan; birçok parti mensubunun “İdolüm” diyerek örnek aldığı bir teşkilatçıdır.

Hicran Bozkurt; idealist ve her anlamda teşkilata faydası dokunabilecek özel bir iş kadınıdır.

İbrahim Elgin; yılların siyasisidir. Onun için özel bir cümleye gerek yok.

Mustafa Yıldıztekin; her şeyden önce hemşehrimdir. Gençlik kollarından gelme bir teşkilatçıdır ve emeği çoktur.

Fazıl Korkmaz; Dilovası’nda AK Parti’nin duayenidir. Yapmadığı hizmet, vermediği emek kalmamıştır.

Serdar Bayram; çok eskilere dayanır tanışıklığımız. Anadolu FM’den, Nur FM’den sözü açsak muhabbete bu sütunlar yetmez. Gençlik kollarından itibaren hizmeti vardır. Her ne kadar uzun bir süredir denk gelemesek de bendeki yeri özeldir. Kadimdir…

Ertekin Akbudak; gerçek bir hayırseverdir. Kabul etmek gerekir ki AK Parti için de bir değerdir.

Ve Zeki Canşi…

Zeki hocamla yıllar öncesine dayanan bir dostluğumuz, abi-kardeşliğimiz vardır. Geçtiğimiz günlerde amcasını kaybetti. Hem telefonla hem de yüz yüze görüşmemize rağmen kendisine ve ailesine başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.

Aslında onun yapmak istediği, ancak pek imkan verilmeyen hizmetleri için olanaklar umarım bu süreçte kendisine sunulacaktır. Özel bir insandır. Fakat bir o kadar da duygusaldır. Ancak bunların dışında fikir adamı olduğu kadar da ciddi bir potansiyeldir.

Kendisinin fikir adamı kimliği ile AK Parti İl yönetimine ve teşkilat bütününe özellik katacağına eminim.

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Mehmet Ellibeş başkanlığındaki AK Parti İl yönetimi hakkında söylemek istediklerin şimdilik bunlar…

Sevgili başkanın bendeki ilk özel intibaı, bıraktığı kimsenin adamı olmayacağı fikridir. Bu yönde özel bir duruş sergilemesi hoş olmuş. Bunların dışında onun adamını almış, bunun adamı listede yok tartışmalarına girmeyeceğim.

Zira her şey çok açık şekilde ortada…