Belediyeye memur mu, yoksa camiye imam veya AKP’ye üye mi alıyorsunuz?

Herkes “liyakat” sözcüğünü dilinden düşürmüyor, ama uygulama tam tersine.

Son örnek:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ, 58 branşta 461 personel alımı için “mülakat sınavı” yapıyor.

Sorulara bakınca, “Bunlar herhalde belediyeye personel değil, camiye imam veya AKP’ye üye alacaklar” diye içinizden geçiriyorsunuz.

O derece “akla ziyan” sorular!

Okuyun, bana hak vereceksiniz.

İşte o sorulardan bazıları:

*Sübhaneke cenaze namazında nasıl okunur?

*Sizce en etkili siyasi lider kimdir?

*Başörtüsü için ne düşünüyorsunuz?

*TÜGVA’yı duydunuz mu?

*Kıyam nedir?

*Ensar Vakfı’nı biliyor musunuz?

*Hangi dershanelere gittiniz?

*Hangi yurtlarda kaldınız?

*Diriliş nesli size ne ifade ediyor?

*Hicret nedir?

*Rabia işaretinin anlamı nedir?

*Sabah namazı kaç rekâttır?

*Tilavet secdesi nedir?

*İskilipli Atıf kimdir?

*İHH’nın açılımı nedir?

*KADEM Derneği’ni biliyor musunuz?

Nasıl?

Tam “liyakat” belirleme soruları değil mi?

Yazık ediyoruz, bu memlekete yazık ediyoruz!

40 yıl önce, 40 yıl sonra… Gezi notları (13)

Troya Müzesi, 2020 “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü”ne aday

Truva veya Troya…

Kaz Dağları eteklerinde, Çanakkale İl sınırları içinde tarihi bir kent.

Dünyanın bilinen antik kentlerinden biri…

Ünlü Homeros’un İlyada ve Odysseia destanlarında ismi çok defa geçen şehir.

Çok çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış.

Kuruluşu, MÖ 3000 yılına dayanıyor.

Bugünden hesaplarsak, 5000 yıllık bir geçmişi var.

1998’de UNESCO “Dünya mirası sit alanı” kapsamına alınmış.

Birçok edebi eser, belgesel ve Hollywood yapımlarında işlenmiş.

“Truva Atı Efsanesi” ile dünyada ünlenmiş.

Gezimizin sonuna doğru Troya’dayız.

40 yıl önce görmüştük, düzensiz ve bakımsızdı, bugün derli toplu ve bakımlı…

Müze yapılmış, antik kent ahşap yürüyüş yollarıyla sistemli bir şekilde gezilecek hale getirilmiş.

Önce “Truva efsanesi”ni bir hatırlayalım mı?

Birçok farklı şekillerde günümüze kadar gelen efsaneye göre; aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit, Zeus’un oğlu Athena ve Zeus’un eşi Hera, bir düğün sırasında masalarına atılan ve üzerinde “en güzele” yazan elmayı almak isterler.

Ancak elmayı paylaşamazlar ve ortaya bir anlaşmazlık çıkar.

Zeus, duruma müdahale ederek bu seçimi İda Dağı’nda çobanlık yapan Troya Prensi Paris’in yapmasını emreder.

Paris ise, Troya kralı olan babası Priamos tarafından dağlara sürgün edilmiştir.

Çünkü kral, kentin mahvolacağına dair bir kehanet görmüştür.

Seçimi Paris’in yapacağını duyan Afrodit, Athena ve Hera; Paris’e rüşvet teklif ederler.

Paris de Afrodit’in teklifini kabul ederek onu seçer.

Paris, evli olmasına rağmen dünyanın en güzel kadını olduğu söylenen Sparta Kralı Menelaos’un karısı Helen’in yanına gider ve birbirlerine aşık olurlar.

Ardından, Helen ve Paris, Troya’ya kaçarlar.

Akha ordusu da peşlerinden giderek Troya’yı ve Helen’i almak için yıllarca mücadele eder.

Sonunda Odysseus’un aklına parlak bir fikir gelir.

Akhalılar, dev tahta bir at inşa ederek askerlerini içine koyarlar.

Bu tahta atı Troya’nın kapısına kadar götürüp bırakırlar ve gizlenirler.

Akha ordusunun geri çekildiğini ve atı da geri bıraktığını düşünen Troyalılar, atı surlardan içeri alırlar.

Askerler atın içinden çıkıp saldırarak Troya’nın ve Paris’in sonunu getirirler.

Böylece Paris’le ilgili kehanet gerçekleşmiş olur ve Troya kenti mahvolur.

İşte “Truva efsanesi”nin simgesi o tahta at, girişte antik kenti simgelemeye devam ediyor.

Truva’dan çıkan eserler, 50 farklı ülkenin müzesinde

Truva’da yapılan kazılarda “9 kültür katı”nın varlığı tespit edilmiş.

Tarih boyunca 9 kere yıkılıp aynı yere kurulan şehir, bin yıllar boyunca çok önemli bir yerleşim yeri olmuş.

Truva’da ilk kazıyı, 1868 yılında, Alman tüccar- amatör arkeolog HeinrichSchliemann yapmış.

Homeros’un İlyada’sında anlatılanları defalarca okumuş, incelemiş, topraklarımıza gelerek kazı yapmış.

Yaptığı kazılarla kentin dünyada tanınmasını sağlamış, ancak bulduklarının büyük bölümünü yurt dışına kaçırmış.

Kaçırılan eserlerin bir kısmı, ABD’deki Penn Müzesi ile işbirliği yapılarak 140 yıl sonra Türkiye’ye iade edilmiş.

Diğerleri?

Diğerleri başta Almanya’daki çeşitli müzeler ve Moskova Puşkin Müzesi olmak üzere hâlâ dünyanın 50 farklı ülkesindeki müzelerde.

Bu eserlerin de ülkemize iadesi için çalışılıyor.

Bir yılda 700 bin turist

Troya Antik Kenti’ni her yıl ortalama 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyormuş.

Geçen yıl bu sayı 700 bini bulmuş.

Nedeni, 2018’in “Troya Yılı” ilan edilmesi.

Tabii durup dururken “Troya Yılı” ilan edilmemiş.

Troya Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20’inci yılı nedeniyle bu adım atılmış.

Bir de yapımına 2013’te başlanan TROYA Müzesi 18 Mart 2018’de hizmete açılmış.

2018’in “Troya Yılı” ilan edilmesi ve müzenin açılması, Troya’nın ve çevresinin önemini daha artırmış.

Mutlaka görülmesi gereken bir müze

90.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulan müze, zemin + 3 kattan oluşuyor.

35.000 metrekaresi peyzaj ve açık teşhir alanı olan müzenin 12.750 metrekaresi ise kapalı alandan meydana geliyor.

Burada teşhir salonları, ofisler, depolar ve sosyal donatılar yer alıyor.

Troya Müzesi’nde; bölgede iz bırakan kültürlerin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılıyor.

Ziyaretçiler, müzeyi gezerken yedi başlığa bölünmüş bir hikâyeyi takip ediyorlar.

Bunlar:

*Troas Bölgesi Arkeolojisi,

*Troia’nın Tunç Çağı,

*İlyada Destanı ve Troia Savaşı,

* Antik Dönemde Troas ve İlion,

* Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi,

* Arkeoloji Tarihçesi, Troia’nın İzleri olarak sıralanıyor.

Bu müze, “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü”ne aday

Kısa adı EMF olan Avrupa Müze Forumu, her yıl “Avrupa Yılın Müzesi Ödülü” yarışması düzenler.

Avrupa Konseyi tarafından desteklenen bir kültürel etkinliktir bu!

Avrupa’nın en prestijli müzecilik ödülü.

Troya Müzesi, yapılan seçim sonunda, bu organizasyonun 2020 yılı adayı oldu.

Avrupa Konseyi üyesi 47 Avrupa ülkesinde geçen 2 yıl içinde yeni açılan ya da modernizasyon geçirmiş veya genişletilmiş herhangi bir müze, ödüle aday olabiliyor.

Daha önce Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi, bu ödülü almıştı.

Troya, ülkemizin önemli kültürel markalarından biri.

Eğer gelecek yıl bu ödül gerçekleşirse, turizmimiz önemli bir ivme kazanacak.

Kim bilir, Troya Antik Kenti’ni yılda 600-700 bin kişi değil de 1 milyon kişi, 1.5 milyon kişi ziyaret edecek.

Okurlarıma öneriyorum, Troya Müzesi’ni ve Troya Antik Kenti’nin son halini mutlaka görün!