Kocaeli’de devletin kapısı herkese açık!

4 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli Valiliği’nde hizmete sunulan “Açık Kapı” birimi, işlevini sürdürüyor…

Daha önce sadece Valilikte uygulanan bu proje, şimdi kaymakamlıklarda da yürütülüyor…

Önceki gün Kocaeli Valiliği’nden Açık Kapı Projesi ile ilgili bir haber geldi…

Haberde, projeyle ilgili yeni bilgiler verildi…

“Açık Kapı Projesi, ilimizde 7 ilçe kaymakamlığında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır” denilen açıklama şu şekilde;

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

Valiliğimize, Kaymakamlıklara ve kamu kurum kuruluşlarına yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin hızlı, etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek; Sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetini artırmak, talep ve beklentilerin analiz ve raporlamalarının yapılarak, oluşturulacak yeni yönetim politikalarına ve hizmet sunum tekniklerine esas olmak üzere anlamlı veriler haline getirilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının talimatları 4 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli Valiliğin de hizmete sunulan Açık Kapı birimi 7 ilçe Kaymakamlığında da hizmete başlamıştır.

GÜLERYÜZ, İYİ NİYET

Kamu kurum ve kuruluşlarının temel amacı; Güleryüz, iyi niyet ve insancıl yaklaşımlarla vatandaşların sorunlarının çözümünde onlara yardımcı olmak, onların mutlu, rahat ve sorunsuz bir hayat yaşamaları için içine düştükleri sıkıntı ve açmazları ortadan kaldırmak amacıyla işbirliği içinde çalışmaktır.

AÇIK KAPI= MİLLET KAPISI

Bu amacın gerçekleşmesi noktasında sorunlarına çözüm bekleyen vatandaşların değişik yerlerdeki kurumlara gitmek suretiyle hem zaman kaybı yaşamamaları, hem de sorunlarının tek elden, tek yerden ve ivedilikle çözümü için AÇIK KAPI (Milletin Kapısı)vatandaşlarımızın başvurularını alıp, sonuçlandırmaya devam etmektedir.

6 AYDA 1277 KİŞİ BAŞVURDU

Bu bağlamda, Kocaeli Valiliğinde 4 Ocak 2018 tarihi itibariyle hizmete sunulan Açık Kapı Birimine bugüne kadar 1277 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Elektronik ortamda alınan başvurular ilgili kurumlara yönlendirilmekte ve 7 iş günü içerisinde vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir.

7 İLÇEDE FAALİYETTE

Kamu hizmetlerini sunanlar ile vatandaşlar arasındaki iletişimi güven ortamında sağlamak amacıyla hizmet çalışması olan Açık Kapı Projesi 15.05.2019 tarihi itibari ile de İzmit, Gebze, Körfez, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Darıca İlçe Kaymakamlıklarında vatandaşımıza hizmet vermeye başlamıştır.

AÇIK KAPI MOBİL UYGULAMA

Valilik ve Kaymakamlık binalarının giriş katında bulunan karşılama bankolarında, halkla ilişkiler konusunda eğitimli personel tarafından sözlü ya da yazılı olarak başvuruları alınmakta olup, dileyen vatandaşlarımız www.acikkapi.gov.tr internet sitesi, Açık Kapı mobil uygulaması veya E-Devlet üzerinden elektronik olarak başvuru yapabilmektedir.”

BU PROJEYİ ÖNEMSİYORUM

Açık Kapı Projesi önce Kocaeli Valiliği’nde uygulandı…

Şimdi de İzmit, Gebze, Körfez, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Darıca İlçe Kaymakamlıklarında uygulanıyor…

Valiliğin verdiği bilgeye göre 4 Ocak 2019’dan bu yana 1277 kişi Açık Kapı’ya başvurmuş… Sorunlarını dile getirmiş…

Valiliğin bu projesini önemsiyorum…

Sorununuz varsa, derdiniz varsa gidip yüz yüze görevlilere iletiyorsunuz, onlarda ilgili birimlere sorunları iletiyor…

Sizin de bir derdiniz varsa, bir sorununuz varsa Valiliğe veya İzmit, Gebze, Körfez, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Darıca İlçe Kaymakamlıklarına başvuruda bulunabilirsiniz.