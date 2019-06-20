Tahir Hoca’nın aklındakiler

Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı gazete yönetimi olarak ziyaret ettik. 1.5 saat yakın sohbet etme fırsatımız oldu.

Tahir Hoca kenti, belediye yapısını ve Kocaeli basınını yakından bilen bir isim. O yüzden biz sormadan başladı anlatmaya.

Kuşkusuz Tahir Hoca’nın öncelikli meselesi “ÇÖP”.

Çöpün bertaraf edilme şekillerinden biri olan düzenli depolamanın 2017 yılı itibariyle pek çok ülkede kalktığını söyledi. Malum ilimizdeki halihazırdaki tesisimiz de düzenli depolama yapılıyor ve depolanacak alan bitmek üzere. Türkeyi’de de depolamanın bitirilmesiyle ilgili öngörülen hedef 2021 ya da 2023. Yani yeni bir sistemin uygulana bilmesi için süre git gide daralıyor.

Çöp hususunda Akademisyenleri bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, onlara “Sizce biz ilimizin çöpünü nasıl bertaraf etmeliyiz. Bu bertaraf yöntemi için yapılacak olan işletmenin nereye yapılmalı?” sorularını sormuş. Akademik odalar şimdi bu sorunun cevabını üzerinde çalışıyor.

Olmazsa olmaz bir tesisi millete karşı yapmak istemeyen Tahir Büyükakın, hem herkesin gönlünü yapmaya çalışıyor hem de ivedilikle bu sorunun çözülmesini istiyor. Açıkçası Tahir Hoca’nın öncelikli hedefi çöp konusunu çözmek gibi görünüyor…

Çöpün dışında birde ulaşım sıkıntısı var. Bu sıkıntıların aşılabilmesi için radikal değişiklikler şart. Aktarmalı yolculuk, raylı sistem ve kooperatiflerin birleşmesi gibi unsurlar gerçekleştirildiğinde, Kocaeli’de ilçeler arası seyahat daha kolay ve ucuz olacağına inanıyor.

Bu çözümlerin trafik sorunuyla da entegre aslında…

İnsanların toplu taşımaya yönelmesi, trafiğin rahatlamasına neden olacaktır. İl içi seyahatlerin yüzde 17’si toplu taşıma sistemiyle yapılıyor. Bu gelişmiş ülkelerde ise Yüzde 40’yarda. Kocaeli olarak bizim hedefimizde bu seviyeye ulaşmak.

PARKOMAT NEDEN PAHALI?

Bu soruyla ilgili ilk kez bir mantıklı cevap aldım. Tahir Hoca’nın söylemiyle bu konuyu sizlere aktarmak istiyorum.

“Cadde üzerindeki parklanmalardan alınan ücretin bizim için hiçbir önemi yok. Cadde üzerindeki parklanmaların fiyatını yüksek tutarak, şehir merkezine giren araç sayısını azaltmak, kapalı otoparkları cazip kılmak. Sürücülerin ücretsiz otoparkları tercih etmelerini sağlamayı başarıyoruz.

Bugün parkomatları kaldırsak, şehir merkezinin ne hale geleceğini tahmin bile edemezsiniz. Şehir merkezinde araç bırakacak tek bir yer bulamazsınız. Şimdi ise 15-20 dakika duraklayıp alışverişinizi yapacak fırsat bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi bizim cadde parklarından kazanacağımız paraya ihtiyacımız yok”

Konuyu stratejik olarak çözümleyen Tahir Hoca, şimdide Hürriyet Caddesi’nin trafiğe kapatılması hususunda çalışıyor. Çalışma sonrası elde edilecek olan veriler bu caddenin yeni kaderinin belirlenmesine neden olacak.

Bir yandan belediye işleyişi diğer yandın da ziyaretçi kabulünü gerçekleştiren Tahir Hoca geride bıraktığımız ramazan ayını da fırsata çevirmiş ve ziyaretçiler için harcanan süreyi iftar sonrası çalışarak amorti etmiş.

Şu sıralar stabil giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde fragmanlar oynuyor, asıl film ise alt yapı çalışmaları süren projeler hayata geçtiğinde başlayacak.

Hep birlikte izleyelim ve görelim…

GSM operatörlerinin dikkatine!

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nden bir hasta gazetemizi arayarak ilginç ama bir o kadarda önemli bir sıkıntısını dile getirdi. Hastanenin eski binasında yatarak tedavi gördüğünü söyleyen vatandaş Vodafone, Türkcell ve Avea hiçbir operatörün bu binadan çekmediğini söyleyerek, yatan hastaların yaşadığı sıkıntıyı diye getirdi. Çözülmesi içinde bizim aracılığımızla istekte bulundu.

Sekapark’ta oda orkestrası konseri

Kocaeli Sanayi Odası, Oda Orkestrası 22 Haziren cumartesi günü saat 19.00’da Sekapark Uçurtma Tepesi alanından konser verecek. Üretimin Ritmi, başlıklı konser herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Özkar’dan tanzim satışlar…

S.S. 4’nolu Kullar Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, üyelerinin indirimli sebze meyve alabilmesi için organize ettiği tanzim satışları büyük ilgi görüyor. Üreticilerle görüşerek, ilk elden direk satış yaptıran Özkar, hem indirimli hem de organik pazar ürünlerinin kooperatif üyeleriyle buluşturuyor. Haftanın iki günü yapılan satışlardan her iki tarafta memnun.