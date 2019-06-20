CHP’li Tarhan’dan moral bozan ekonomi rakamları!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, önceki gün gazetemize bir mail gönderdi… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’dan cevaplaması için icra takibinde olan dosyaların sayısını ve rakamsal büyüklüğünü öğrenme talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Yazılı Soru Önergesi verdiğini belirtti… .

Tarhan, TÜİK verilerinin açıklanmasından sonra, ekonomiye en çok katkı yapan il olan Kocaeli’nin bireysel anlamda borçlanmasının rakamlarını da talep etti...

VATANDAŞ BORÇ BATAĞINDA

Tarhan’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

“Yıllardır yürütülen yanlış ekonomi politikaları neticesinde vatandaş borç batağında ve kurtulamıyor. Türkiye genelinde 2002 ile 2019’un ilk 3 ayı arasında vatandaşların;

Tüketici kredisi borcu 178 kat artarak

402,8 milyar TL’ye;

Bireysel kredi kartı borcu 24 kat artarak

104,4 milyar TL’ye ulaştı.

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En çok iş sahasının bulunduğu istihdamın üst düzeyde gerçekleştiği Kocaeli’de kredi kartları ve bireysel krediler yüzünden vatandaşların ne kadarı mahkeme kapılarında sürünüyor, hep birlikte öğreneceğiz. Bir an önce bu durumu çözüm üretilmesi gerekmektedir.

MAALESEF HERKES BORÇLU

Şirketlerin net döviz borcu 2002 yılında 6,5 milyar dolardı.

2009’da döviz geliri olmayan şirketlere de dövizle borçlanma yolu açıldı.

Şirketlerin döviz borçları çığ gibi büyüdü. 2019’un Şubat ayı itibariyle şirketlerin net döviz borcu 197,4 milyar dolara ulaştı.

Vatandaşın, şirketlerin ve kamunun toplam borcu ülkenin gelirini geçti.

2002 yılından beri devletin borcu 5 kat,

Şirketlerin borcu 30 kat, vatandaşların borcu 76 kat,

Böylece ülkenin toplam borcu 13 kat arttı.

100 LİRA GELİRİ OLANIN 108 LİRA BORCU VAR

2002’de her 100 TL’lik gelirimize karşı 94 TL borcumuz varken, 2018’de her 100 TL’lik gelirimize karşı 106 TL borcumuz var.

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarıyla geçen yılların yanlış ekonomi politikaları bizleri bu duruma getirdi.

BORÇ MENGENESİ

Damat’ın yönettiği ekonominin başarısız olduğunu hep birlikte görüyoruz. İktidar mensuplarının halkın ne yaşadığını bir an önce görmesi gerekmektedir.

Bugün Türkiye’de vatandaşlar gerçekten borç sarmalı içerisinde yaşam savaşı vermektedir.

54,6 milyon vatandaş konut masrafları altında eziliyor,

48,0 milyon vatandaş evden uzakta bir hafta tatil yapacak para bulamıyor,

47,5 milyon vatandaş borçlarını ödemekte zorlanıyor,

26,8 milyon vatandaş iki günde bir masasına bir kap et yemeği koyamıyor,

25,0 milyon vatandaş ucu ucuna geçiniyor, beklenmedik bir harcama çıkarsa karşılayamıyor,

16,3 milyon vatandaş soğuk kış günlerinde evini ısıtamıyor.

Vatandaşın yarısı; konut masrafını karşılayamıyor, tatil yapacak, borçlarını ödeyecek para bulamıyor, çocuğuna et yediremiyor. Bu tablo hiçbir siyasi sorumluluğu olan kişinin isteyeceği bir durum değildir. Ekonomi kalkınma hamlesi yapılması elzemdir acildir.”

ABD-RUSYA ÇEKİŞMESİ

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın değerlendirmesi böyle…

Uluslar arası kredi kuruluşları, notumuzu düşürüyor…

Durum böyle olunca, ekonomimiz etkileniyor…

Şu sıralar ABD ve Rusya arasında kaldık…

Her iki ülke de Türkiye’nin kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmesini istiyor…

Durum böyle olunca, olan Türkiye ekonomisine oluyor…

Şu sıralar İstanbul seçimleri var…

Sanırım AKP hükümeti, doları, euroyu, enflasyonu frenlemek için her türlü önlemi alıyor…

Seçimden sonra bizi iyi günlerin beklemediğini görmek mümkün.