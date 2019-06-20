Mursi bizim neyimiz oluyordu da…

İstanbul seçimleri, milleti iyice bunalttı…

Piyasalarda yaprak kıpırdamıyor…

Hayat pahalılığı, vatandaşı canından bezdirdi…

İç ve dış sorunlarımız, tepemizde sürekli balyoz gibi…

Her şeyi bitirdik, bütün sorunlarımız hallettik…

Bir “Mursi’ningıyabi cenaze namazı kılınması, ölümü nedeniyle dünyaya kafa tutulması, şehit ve kahraman ilan edilmesi” konusu vardı, çok değerli zamanımızı harcayarak bunu da hallettik.

Devletimizi yöneten muhteremler kolları sıvadılar…

Diyanet İşleri Başkanlığı’na talimat gönderdiler…

Türkiye’nin bütün camilerinde sela okundu…

Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı, konuşmalar yapıldı.

Mursi, “şehit” ve “kahraman” ilan edildi.

Rabia işaretini söylemeye gerek yok, bütün cenaze törenlerinde “4 parmak” hep yukarıdaydı.

Özetlersek, Mursi için adeta “devlet töreni” düzenlendi.

Bir “ulusal yas” ilan edip, bayrakları yarıya indirmediğimiz kaldı.

O derece!

Mursi, bizim neyimiz oluyordu?

Muhammed Mursi, Mısır’da doğmuş, akademik kariyerini California Üniversitesi’nde tamamlamış bir ABD vatandaşı.

Kendisi de çocukları da ABD’li…

ABD tarafından “radikal İslamcı” olarak yetiştirdi, bir süre Mısır’da kullanıldı, işin rengi değişince de indirildi.

Mısır’da ne zaman mı kullanıldı?

2005’te…

Amerikan organizasyonu olan “Arap Baharı” döneminde…

“İhvanı Müslimin”, yani “Müslüman Kardeşler” örgütünün başındaydı.

Kısa adı BOP olan Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulanmaya başladığı yıllardı.

Biliyorsunuz hedef, Ortadoğu ülkelerinde kargaşa çıkarmak, parçalamak ve yeniden yapılandırmaktı.

Bu projede kullanıldı.

Hatırlarsınız, Amerikancı Mısır Ordusu Mübarek’i devirip Mursi’yi iktidara taşıyınca, adına “devrim” denmişti.

Evet, Mursi iktidara seçimle gelmişti, ama işte öylesine bir seçimle…

1 yıl 4 gün iktidarda kaldı, Mısır’ı “radikal İslam” çerçevesinde en sert bir şekilde yönetmeye başladı.

ABD, baktı işin rengi değişiyor, “Müslüman Kardeşler” örgütü İsrail’e zarar verecek yönde ilerliyor, tekrar darbe yaptırıp Mursi’yi alaşağı etti.

Anlayacağınız…

Mursi’yi iktidara getiren de, iktidardan indiren de ABD idi.

Ama Mursi’nin iktidara getirilmesi “devrim”, iktidardan indirilmesi “darbe” oldu.

Mursi’yi bakın nereden hatırlayacaksınız?

Mursi 2011’de iktidar oldu, bir yıl sonra da indirildi.

O zamandan buyana da yargılanıyordu.

İktidara gelir gelmez çıkarmak istediği yasalar, sıkça gazetelerde haber oluyordu.

Sapkınlık derecesine varan yasalardı bunlar.

Bunlardan bazılarını hatırlatayım:

*Kadınlar denize giremez.

*Kız çocuklar 9 yaşında evlenebilir.

*Eşin ölürse 8 saat daha cinsel ilişkiye girebilirsin.

*Kadınların pazardan patlıcan ve muz alması yasaktır.

Benzer sapkınlıklar…

Dahası var.

O yıllarda Filistin sorunu yine devam ediyordu.

Mısır’dan Filistin’e yardım için tüneller açılmıştı.

Mursi, ABD’nin talimatıyla bu tünelleri “lağım suyuyla” doldurtmuştu.

Mısır’dan Filistin’e yardım gitmesin diye…

Mursi, buydu!

Emperyalistlere hizmet eden, emperyalistlerin emrinden çıkmayan bir işbirlikçi idi…

Peki, Mursi bizi neden ilgilendiriyor?

Mursi öldüğünde, Türkiye’de bütün camilerde sela okundu, gıyabi cenaze namazları kılındı.

Bunun sebebi neydi?

Devletimizi yönetenler, Mursi’yi neden bu kadar önemsiyordu?

Eski bir devlet başkanıysa, nasıl devlet başkanı olduğu, neden indirildiği ortada!

Kaldı ki, Mısır’da olup bitenler, tamamen Mısır’ın iç işleri.

Nasıl biz iç işlerimize karışılmasına kızıyorsak, Mısır da iç işlerine karışılmasını istemez.

Hiçbir devlet istemez…

Hal böyleyken, Mursi’nin ölümü bizi neden bu kadar ilgilendirdi?

Birbiriyle bağlantılı iki nedeni var.

“Müslüman Kardeşler” örgütü ne zaman, hangi amaçla kuruldu?

Hep duyarız.

İhvan…

İhvanı Müslimin…

Müslüman Kardeşler…

Hepsi aynı kapıya çıkar.

Şimdi arka arkaya bazı tarihleri vereceğim.

*1923’te Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

*1924’te hilafet kaldırıldı.

*1926’da Mekke’de Uluslararası İslam Kongresi toplandı. Hilafet makamının geleceği konuşuldu, tartışıldı, neticede böyle bir makama gerek olmadığı görüşü ağır bastı.

Ve gelelim şimdi bizim konumuza…

*1928 yılında “Müslüman Kardeşler” örgütü kuruldu.

İngilizlerin desteğiyle…

Bu örgütün kuruluş amacı, hilafeti kaldıran “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okuma” idi.

Örgütün kurucusu Hasan el Benna, ilk kongrede kuruluş amaçlarını açıkça dile getiriyordu:

“Biz hilafeti temsil ediyoruz. Hilafetin kaldırıldığı gün, her Müslüman ailede matem tutuldu. Küçük yaşında babası ölmüş de yetim kalmış çocuklar gibi olduk…”

İşte günümüzde Mursi’yi değerlendirirken, “Müslüman Kardeşler” adlı örgütün kuruluş amacını gözden uzak tutmamak lazım.

“Müslüman Kardeşler” örgütü, kurulduğundan buyana, yani 91 yıldır İslam dünyasına “hilafeti” yeniden getirmek için uğraşıyor.

Mursi de bu örgütün önemli liderlerinden biriydi.

Eğer Mursi uzun süre iktidarda kalabilseydi…

“Büyük Ortadoğu Projesi” için düğmeye basıldığında herkes kendi çıkarını düşünüyordu.

ABD’nin hedefi belliydi, ama bölgede bulunan örgütler de ortaya çıkacak kaostan yararlanarak kendilerine “pay kapma” derdindeydi.

“Müslüman Kardeşler”in hedefi belliydi.

Bütün İslam ülkelerinde örgütü etkin kılmak ve hilafeti yeniden getirmek…

Eğer Mursi uzun süre iktidarda kalabilseydi, bu konuda çalışmasını sürdürecekti.

Kalamadı…

Bir yıl gibi kısa sürede açık verdi ve indirildi.

Böylece AKP iktidarının bir zamanlar İslam dünyasında kurmaya çalıştığı “Müslüman Kardeşler Enternasyonali” girişimi de suya düşmüş oldu.

Sonradan görüldü ki, yıllar sonra anlaşıldı ki, İslam dünyasını öyle bir araya getirmek filan mümkün değil.

Hayal!

Çoğu emperyalist ülkelerin kucağında!

İşin üzücü tarafı…

Size Mursi özelinde “Müslüman Kardeşler” örgütünün içyüzünü anlatmaya çalıştım.

İşin üzücü tarafı şu:

Böyle bir kişi, ülkemizde “şehit” ilan ediliyor.

Böyle bir kişi için bütün camilerimizde sela veriliyor, gıyabi cenaze namazı kıldırılıyor.

Şimdi bu üzüntünün sebebini anladınız mı?

Camilerimizde Atatürk’ün adı anılmazken…

Atatürk, Cuma hutbelerinden çıkarılırken…

Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine düşman “Müslüman Kardeşler” örgütünün lideri Mursi’ye onur bahşediyor.

Benim Mursi konusunu değerlendirmem böyle.