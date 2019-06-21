Kocaeli Fuar İçi Orman Parkı yanında Kocaeli Atlı Spor Kulübü birçoğumuzun bilmediği ve görmediği güzel bir faaliyeti yürütmektedir.

Binicilik sporunu kentteki çocuklarımıza ve gençlerimize sevdirmeği misyon edinerek 1992 yılından bu tarafa faaliyetini sessiz ama başarı ile yürüttüğünü öğrenmiş bulunuyorum.

Yanından defalarca geçme rağmen fark edemediğiniz burasını torunum Ata Yağız Dündar'ın binicilik kursuna katılması sayesinde öğrendim.

Babalar Günü nedeni ile ailece burada kahvaltı yaparak hem sohbet edip, hem de Ata Yağız' ın hoca refakatinde ata binişini yakinen izledik

Çocukluğumda Kars'ta her günümüz ata binmek ile geçti. Yarışlar yapardık. İyi bir binici olarak kendimizi kabul ederdik, meğer hiç bir şey bilmeden kuralsız ve rastgele bir binmişiz.

Hocanın bilimsel ve belirli kuralları kademe kademe uyguladığı ince özellikleri olan titiz bir çalışma ile binici olunacağını gördüm.

Kocaeli Pony Clup…

Atlı Spor Kulübünün bir parçası olan Pony Okulu, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini vermesi yanında binicilik sporunu ve at bakımını öğrenmelerini sağlayan ideal bir okul durumundadır. Okul 4 ile 14 yaşları arasında çocuklara fiziklerine uygun Pony atlarla eğitimlere katılmaktadır.

Dört yaşında eğitime başlayan biniciler 6 yaşından sonra yarışmalara katılabiliyorlar.

Buraya katılan çocuklar sosyalleşmeleri yanında kendi aralarında iyi bir dostluk da kuruyorlar.

Ayrıca sorumluluk almayı, paylaşmayı, disiplini, kurallı yaşamayı ve mücadele gücünü geliştirmeyi de öğrenmekteler.

Kolaydan zora doğru eğitim veren külüp çocukları teşvik ederek ilgisini ve başarılarını artırmaları içinde onlara sertifika vermektedir.

Ulusal yarışmalarda birincilik ve birçok derece alan biniciler yetiştiren Kocaeli Atlı Spor Kulübü yöneticilerini, eğitim veren hocalarını ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kutluyor, başarılar diliyorum.

ÖNEMLİ VECİZ SÖZLER

Bir saat adaletle karar vermek, bin saatlik ibadetten hayırlıdır.

(Hz. Muhammet)

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Eğitimde ter dökmeyen uluslar savaşta kan döker.

Hak kapanın, söz haykıranın, mantık şarlatanındır.

(Neyzen Tefik)

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Başarının efendisi olmak için, çalışmanın ve gayretin kölesi olmak gerekir. Balzac

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Çalışmadan yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş Milletler evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar.

(Mustafa Kemal Atatürk)