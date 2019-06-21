AKP Çayırova Belediye başkan aday adayından şok paylaşım!

31 Mart’ta yapılan seçimler geride kaldı…

AKP’de İzmit hariç, bütün belediyeleri kazandı…

İzmit’i kaybetti diye il başkanı Abdullah Eryarsoy istifaya zorlandı…

Hatırlanacağı gibi 31 Mart seçimleri öncesinde Çayırova Belediyesi çok konuşulmuştu…

İmar yolsuzluğundan dolayı bazı başkan yardımcıları istifa etmişti…

Tüm bu olaylara rağmen AKP, Bünyamin Çiftçi ile seçimi kazanmayı başarmıştı…

GÜNAY’IN PAYLAŞIMI

31 Mart’ta AKP’den Çayırova Belediye Başkan aday adayı olan Servet Günay, önceki gün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu…

Günay, öz eleştiride bulundu, bazı kişilerin Çayırova’ya hizmet yerine, imkanları kendi lehine kullanmakla suçladı…

Günay’ın açıklamasını birlikte okuyalım;

AZİZ ÇAYIROVALILAR.

Ak Parti siyasetini ve belediyecilik anlayışını hülasa ettiğimiz son 15 yılda Çayırova’mıza ve bölgemize bir çok şey kazandırılmıştır, ama bu süreç içerisinde yöneticilerimizden maalesef bazıları Çayırova’nın haklarını ve kazanımların yerine, kendileri ve üç beş yandaşlarıyla Çayırova’nın imkanlarını lehlerine kullanarak birçok nahoş işlere bulaşmış görülmektedirler. Çayırovan’ın sağ duyulu vatandaşları ve parti içerisinde duyarlı yöneticiler ve partililer bir daha bu kişilere yönetme fırsatı vermemişlerdir. Maalesef bu kişiler gerek teşkilat içerisinde, gerek kamuoyunda rahat durmayarak Çayırova’da huzursuzluk ve teşkilat içerisinde bölücülüğe neden olmaktadırlar.

31 MART SEÇİMLERİ SONRASI

31 Mart seçimlerinden sonra bölgemizde bir değişiklik olmuş; siyasî denklem değişmiştir. Ak Parti belediye başkanlarında değişiklikler olduğu gibi İzmit Belediye Başkanlığı ne yazık ki CHP’ye geçmiş ve bu durum dava şuuruna sahip olan herkesi ciddi manada üzmüştür. Yerel seçim sonuçlarına bağlı olarak Ak Parti Kocaeli İl Yönetimi’nde de yeni bir oluşuma gidilmiş ve neticesinde Mehmet Ellibeş İl Başkanı seçilerek yeni bir il yönetimi süreci yaşanmıştır. Bu anlamda İl yönetimine seçilen Mustafa Usta ve Fevzi Mahmut Çelik arkadaşlarıma il yönetimi listesinde kendilerine yer bulmuşlardır. Başta Mehmet Ellibeş olmak üzere bütün arkadaşları tebrik ediyorum.

HAK EDİLMEYEN GÖREVLER

Ancak şu hususun bilinmesinde fayda mülahaza ediyorum. Geçmişte maalesef bütün uyarılarımıza rağmen ehliyeti olmayan kimselerin hak etmedikleri görevlere getirilmelerinin sonucu olarak Çayırova’da çözüm bekleyen pek çok problemli alanın derhâl çözüm bulması gerekiyor. Siyasî kulvarın sorumluluğunu bilen biri olarak ne yazık ki listelere girmek için türlü ayak oyunlarına tevessül eden bazı şahsiyetlerin Çayırova’nın problemlerine çözüm bulmak önceliğinden ziyade şahsî ikbâlleri her zaman önde olacaktır.

ZAMANI HİZMETE DÖNÜŞTÜRMEK

Bu itibarla şu gerçekleri ifade etme lüzumu ortaya çıkıyor ki, gerek Belediye Başkanlığı makamı, gerekse de diğer makamların tümünün tek bir gayesi olmalı; “zamanı hizmete dönüştürmek” gayesi her zaman önceliğimiz olmalıdır. Ak Parti’nin siyasi iktidar olduğu bir ülkede aziz Çayıovalılar çözüm yerine problem üreten nâkıs insanlara itibar etmediği gibi onlara gereken cevabı da her zaman verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Çayırovalılara sêlam ve saygılarımı arz ediyorum.”

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AKP’den Çayırova Belediye Başkan aday adayı olan Servet Günay’ın açıklaması böyle…

Günay, resmen özeleştiride bulunuyor…

Bazı kişilerin hizmet yerine, ceplerini düşündüğünü ifade ediyor…

Anlayana…

Seçim sonucunu bildi gramofonu kaptı

Kandıra Becerikli Antik Shop’un sahibi Hasan Becerikli, 31 Mart yerel seçimlerinde Kandıra Belediye Başkan adaylarından kazanacak olanı ve alacağı oyu en yakın tahmin edene nostaljik bir gramofon hediye edeceğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. 18 bin 573 oy alan AKP’nin adayı Kandıra Belediye Başkanı seçilen Adnan Turan seçimi kazandı… En doğru tahmini de Süreyya Koca yaptı… Başkan Turan, Koca’ya gramofonu hediye etti. Ne diyelim, hayırlı olsun…

Ulaşlı’daki PTT şubesi kapanmasın

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Ulaşlı’daki PTT’nin kapatılmasına tepki gösterdi… Aynacı, Ulaşlı’nın Gölcük ilçe merkezine 12-13 kilometre uzaklıkta olduğunu, vatandaşların PTT hizmetleri için Değirmendere veya Karamürsel’e gitmek zorunda bırakıldığını söyledi. Aynacı ayrıca Gölcük’ün merkezinde bulunan Çiftlik Mahallesi’ndeki PTT’nin açık kalıp, Ulaşlı’dakinin kapatılmasını anlam veremediğini belirterek, Ulaşlı’daki PTT’nin tekrar açılmasını istedi… Anladığım kadarıyla PTT, işlemi az olan yerleri kapatma kararı aldı… Körfez’deki sanayi içindeki PTT’nin de kapatıldığı öğrenildi…