Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan dikkat çeken “DOĞA” açıklaması

Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, önceki gün gazetemize bir mail gönderdi… “Sel felaketi mi? Doğanın gücünü göz ardı etmek mi? Doğanın akışına seyirci kalmak mı?” başlığıyla yapılan açıklamada önemli hususlara dikkat çekildi…

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta iki gün üst üste yağan sağanak yağmur, başta İzmit olmak üzere Kocaeli’nin birçok ilçesinde etkili olmuştu. Birçok yerde heyelan, birçok yerde su baskınları ve çökme meydana gelmişti. Bekirdere’de istinat duvarı çökmüş, 27 daire boşaltılmıştı. Yaşanan bu olaylardan dolayı Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilciliği’nin açıklaması büyük önem kazanıyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan’ın açıklamasını birlikte okuyalım.

YAŞAMI ZORLAŞTIRDI

Son bir hafta içerinde yoğun yağışın etkisiyle de Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan toprak kaymaları hayatı zorlaştırmaya devam etmektedir. Başiskele Yuvacık inşaat alanında, Körfez İlimtepe’deki taş ocağının bulunduğu bölgede, Derince Mersincik mahallesindeki konut projesi inşaatında, Kartepe Balaban mahallesinde İSU tarafından yapılan çalışma sonucu dere yatağında suyun akış yönünün değiştirilmesiyle oluşan toprak kaymaları veya heyelanlar, bu konudaki bilinçsizliğin göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

HEYELAN-DOĞAL AFETLER

Heyelanlar, Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren depremler, su baskınları gibi, doğal afetler içerisinde yer alırlar. Heyelanlar, genel anlamı ile kütle hareketleri, jeolojik, jeomorfolojik, klimatolojik, etken ve süreçler ile insanların çeşitli kontrolsüz ve bilinçsiz faaliyetlerine bağlı olarak, yamaç dengesinin (stabilitesinin) bozulmasıyla ortaya çıkmaktadır. Genel olarak heyelanlar, eğimli arazilerde yağışlı ya da zeminin ıslak olduğu mevsimlerde daha sık oluşmaktadır.

DERE YATAĞINDA YAPILAŞMA

Özellikle dere yataklarında ısrarla yapılaşmaya devam edilmesi, yüksek eğimli yamaçlara inşa edilen konutlar, kontrolsüz yapılan yol ve temel kazıları gibi olumsuz insan etkileri, maalesef bu doğal olayların afet boyutunu arttırmakta, ortaya can ve mal kayıplarının çıkmasına neden olmaktadır. Nitekim yerleşim alanlarının seçiminde her türlü alt yapı çalışmalarından önce kapsamlı ve yeterli bir jeolojik-jeoteknik etüt veya etütlerinin yapılmaması, heyelan oluşumuna ortam hazırladığı gibi, heyelan sonucunda meydana gelen zararları da artırmaktadır. Son yağışlarla birlikte Kocaeli genelinde oluşan heyelan ve toprak kaymaları iklimsel ani değişikliklere bağlı olarak kütle hareketlerinin var olabileceğini göstermektedir.

ARAZİYE UYGUN YAPI

Son yıllarda, doğa kaynaklı afetlerin önceden kestirimi ve zararlarının azaltılması konusunda bazı atılmış adımlar olsa dahi, bu girişimlerin etkisinin halen ciddi manada eksikli olduğu görülmektedir. Bu yaşadığımız doğal olaylardan da anlaşılacağı gibi, jeolojik jeoteknik etütlerin ne kadar önemli olduğunu doğa bize tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Bu anlamda araziye uygun yapının yapılabilmesi ve felaketlerin önlenmesi bakımından jeolojik–jeoteknik etüt raporları hayati önem taşımaktadır.

BİLİMİN YOL GÖSTERİCİLİĞİ

Sonuç olarak, doğa olayları insan eliyle birer afete dönüştürülmektedir. Doğa olaylarının engellenmesi söz konusu değildir, ancak aklın ve bilimin yol göstericiliği ile zararlarının azaltılması mümkündür. Aksi takdirde geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de doğa olaylarının can ve mal kayıplarına sebep olmaya devam edeceği son derece açık olup ivedilikle konuya ilişkin bilimsel, gerçekçi ve denetleyici somut eylemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği hususunu kamuoyu ile bir kez daha paylaşmayı görev biliriz. Bu konudaki her türlü bilimsel ve teknik çalışmada odamız ve meslektaşlarımızın gerekli katkı ve yardıma hazır olduğunu da tekrar vurgulamak isteriz.”

YETKİLİLER DİKKATE ALMALI

Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan’ın açıklaması böyle…

Dikkat çekici bir açıklama…

Yetkilileri uyarıcı bir açıklama…

Açıklamanın sonundaki “Doğa olaylarının engellenmesi söz konusu değildir, ancak aklın ve bilimin yol göstericiliği ile zararlarının azaltılması mümkündür” görüşü, çok doğru bir düşünce…

Yetkililer Jeoloji Mühendisleri Odası’nın bu açıklamalarını dikkate alırsa iyi olur…

PTT, Sanayi'deki şubeyi kapatıyor

Tasarruf tedbirlerine giden PTT, Yarımca Sanayi Sitesi'ndeki şubesini de kapatma kararı aldığı belirtildi. Gerekçe olarak da yeterli işlemin yapılmamasını gösterildi. Sanayi esnafı ise alınan bu kapatma kararının kendilerini mağdur edeceğini belirterek, PTT şubesinin kapatılmamasını istiyor. Hatırlanacağı gibi PTT, Ulaşlı’daki şubesini de kapatma kararı almıştı. Anlaşılan PTT, birçok yerde şubesini kapatacak…

Üçü bir arada!

Körfez Belediyesi MHP'li eski Başkanı Erhan Yenilmez, Kirazlıyalı Belediyesi DYP'li eski Başkanı Mehmet Ali Yıldırım ve Hereke Belediyesi CHP'li eski Başkanı Ahmet Arıt, önceki gün Körfez’de özel bir organizasyonda bir araya geldi… Eksi başkanlar bol bol sohbet edip, hasret giderdiler. Gündemle ilgili fikir alışverişinde bulunmayı da ihmal etmediler. Biz de üç eski başkana başarılar diliyoruz.

Mülteciler iş kazalarında ölüyor

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi önceki gün bazı veriler paylaştı… İSİG Meclisinin verdiği bilgiye göre; 2013 yılında en az 22, 2014 yılında en az 53, 2015 yılında en az 67, 2016 yılında en az 96, 2017 yılında en az 88, 2018 yılında en az 110, 2019'un ilk 5 ayında ise 49 mülteci iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 2013 yılında yüzde 2 olan mülteci işçi ölümü 2018 yılında yüzde 6'ya kadar yükseldi. Ölümlerin en çok yaşandığı iş koşulları ise inşaat, tarım, belediye ve tekstil. Yakın zamanda Ankara'da 5, Kocaeli'nde de 4 mülteci işçi çalıştıkları atölyelerde çıkan yangınlarda yaşamını yitirdi. Sadece mülteciler değil, Türk işçiler de iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. İş güvenliğinin daha üst seviyelere çıkarılması lazım.