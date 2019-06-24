İstanbul daha başlangıç

Cumhuriyetin amacı; kimsenin dini, mezhebi, etnik kökeni ve cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığı tabii tutulmadığı, herkesin eşit vatandaş olduğu, tam bağımsız bir ülke yaratmak.

Hep deriz ya; Atatürk Cumhuriyeti tamamlanmamış bir demokrasi projesidir diye.

İşte aynen öyle.

**

Çok partili sisteme geçiş süreci de aslında demokrasiyi oluşturma çabasından başka bir şey değildi.

1950 seçimlerinde bu ülkenin kurucu siyasi partisi iktidara gelen demokrat partiye hiç yüksünmeden iktidarı devretti.

Ama ne yazık ki demokrat partinin kural tanımaz iktidar anlayışı ve arkasından gelen darbe demokrasimize çok büyük bir zarar verdi.

Bu olaylar demokrasiyi hayata geçirme çabalarımız askıya alınmıştı.

1980 yılına kadarki darbe ve darbe girişimleri ile 1980 darbesi de aynı şekilde demokrasiyi askıya alan demokratik olmayan yöntemlerdi.

**

AKP’nin iktidara geliş nedeni de aslında demokrasiye zarar veren uygulamalara halkın gösterdiği tepkiydi.

Ekonomik kriz ile birlikte devleti ele geçiren elit kadroya halkın verdiği tepki AKP’yi yaratmış ve iktidara taşımıştı.

Ama ne var ki AKP kısa sayılmayan iktidar döneminde kendi derin devletini, kendi elitini oluştu

rdu ve halktan kopmaya başladı.

**

31 Mart seçimleri aslında AKP’nin halktan kopuşuna yurttaşlarımızın verdiği tepki, 23 Haziran İstanbul seçimleri ise buna haksızlık ve hukuksuzluğun eklenmesinden doğan ve daha da artan bir tepkiden ibarettir.

Bu tam bir demokrasi dersidir.

**

Har zaman “Halk daime doğruyu söyler diye” söyledik.

Bu ülkede Demokrat Parti, Adalet Partisi, Saadet Partisi, DSP hatta MHP’nin bile iktidar yada iktidar yakını olacak derecede oy aldığı zamanlar oldu.

Bir zamanlar ANAP ve DYP vardı.

Halk daima dener ve doğruyu bulur.

Bozulan, dökülen yapıya da her zaman dersini verir.

**

İstanbul seçimleri, demokrasinin darbelerle askıya alınarak değil, halkın oyu ve iradesi ile iktidarlara son verilebileceğini gösterdi.

Şimdi, hedef halkla daha da bütünleşmek, milletle beraber çözüm aramak, parti devleti anlayışına son verecek demokratik hamleler yapmak, ülkede inkitaya uğratılan demokrasiyi yeniden ve tam olarak hayata geçirmek.

İstanbul seçimleri bunun olabileceğini bize gösteriyor.

Şimdi siyasilerin halka rağmen bir şey yapılamayacağını anlama zamanı, şimdi tamamlanmamış bir demokrasi projesi olan Atatürk Cumhuriyetine halkla birlikte sahip çıkma zamanı, halkın demokrasiye sahip çıkma zamanı.

İstanbul seçimleri bir sonuç değil, daha başlangıç.

Demokrasi mücadelesi tüm ülkemize hayırlı olsun.