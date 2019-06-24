Türk siyasetinde yeni dönem

Suriyeli düşünür Cevdet Said’in beğendiğim bir sözü vardır:

“Baskıyla insanların kanaatlerini değiştiremezsiniz. Dinde zorlama olmadığı gibi siyasette de yoktur. Kuran bize zorbalara tabi olmamamızı tavsiye ediyor. Artık baskıyı ve gücü kutsamaktan vazgeçmeliyiz.”

Önceki akşam televizyonda İstanbul seçim sonuçlarını izlerken Cevdet Said’in bu sözünü anımsadım.

İlk iki cümlesini defalarca mırıldandım.

“Baskıyla insanların kanaatlerini değiştiremezsiniz. Dinde zorlama olmadığı gibi siyasette de yoktur…”

Bu iki cümle, İstanbul seçim sonuçlarını ne kadar güzel özetliyor, değil mi?

Aslında İstanbul halkı, 31 Mart’ta “kanaatini” açıklamış, Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçmişti.

Egemen güçler “Olmaz” dediler, “biz seçimi yeniden yapacağız, siz hele bir daha düşünün, Ekrem İmamoğlu’nu değil de bizim adayımız Binali Yıldırım’ı seçin!”

Sonuçlanmış seçim iptal edildi…

Verilmiş mazbata geri alındı…

Vatandaş zorla yeniden sandığa gitmeye zorlandı.

Halka, ilk kanaatini değiştirmek için akıl almaz baskılar yapıldı.

İşin içine…

*”VİP tuzağı” girdi.

*”Topal ördek” benzetmesi girdi.

*”Pontusluk” girdi.

*”FETÖ’lük” girdi.

*”PKK’lık” girdi.

*”APO’nun mektubu” girdi.

*”Barzani” girdi.

O derece!

Ekrem İmamoğlu’na demediklerini bırakmadılar.

“Seçimi kazansa bile koltuğa oturamaz” dediler.

Kürt kökenli seçmene, terörist başı Öcalan’ın mektubuyla baskı yaptılar.

Kuzey Irak’ta kaçak yaşayan ve kırmızı bültenle aranan kardeşini devlet televizyonuna çıkararak adeta oy dilendiler.

Doğu ve Güneydoğu’nun şeyhlerini ve melelerini İstanbul’a yığdılar.

Seçmen üzerine “etnik” ve “dini” baskı uyguladılar.

Devletin bütün gücünü seferber ettiler.

Tek bir amaçları vardı, ne yapıp edip seçimi Binali Yıldırım’a kazandırmak!

Bütün baskılara rağmen sonuç ortada

Baskılar, ters tepti.

Suriyeli düşünür Cevdet Said’in, “Baskıyla insanların kanaatlerini değiştiremezsiniz. Dinde zorlama olmadığı gibi siyasette de yoktur” sözü bir kez daha doğrulanmış oldu.

İstanbul seçmeni; ne maddi, ne etnik, ne de dinsel baskılara boyun eğmedi.

Millet, iradesine yapılan müdahaleyi hazmedemedi.

“Ben ne dersem, o olur” diye düşünenlere, ders verdi.

Ağır bir ders!

31 Mart’ta sadece 13 bin 729 olan oy farkı, 23 Haziran seçiminde 806 bin 415’e yükseldi.

Fark, tam 59 kat arttı.

Bu fark, haksızlık yapanlara adeta “Hakkın ve halkın şamarı” gibiydi.

Ekrem İmamoğlu; 4 milyon 741 bin 868 oyla oyların yüzde 54,21’ini aldı.

Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oyla yüzde 44,99’da kaldı.

Yüzde 9,2’lik bir fark!

İlk seçimde iki aday arasında oy farkı sadece “binde 7” idi, bu oran “yüzde 9”a çıktı.

İnanılmaz bir artış!

Seçimde neler oylandı?

İstanbul demek, “Türkiye’nin yarısı” demek!

Hatta dörtte üçü…

İstanbul, her yönden Türkiye’nin lokomotifi bir kent!

Bu nedenle, önceki günkü seçim, sadece İstanbul’un değil “Türkiye’nin seçimi” idi.

Seçmen, oyunu kullanırken “o kadar çok şeye” oy verdi ki!

Seçimde…

*Ekonomik kriz, oylandı.

*Hoyratlık, oylandı.

*Toplumu ayrıştırma, oylandı.

*Kibir, oylandı.

*İsraf, oylandı.

*Yağma-talan, oylandı.

*Kötü yönetim, oylandı.

*Demokrasi, oylandı.

*Adalet ve hak hukuk, oylandı.

*Birlik beraberlik, oylandı.

Sonunda…

*Demokrasi, kazandı.

*Hak-hukuk-adalet, kazandı.

*Sevgi dili, kazandı.

*Birlik-beraberlik-kardeşlik, kazandı.

Diğerleri, kaybetti.

Kibir, yağma, talan, ayrıştırma, hoyratlık, baskı, zulüm…

Kaybedenleri, bir başka şekilde ifade edersek:

*Toplumu ayrıştıranlar, kaybetti.

*Kendileri gibi düşünmeyenleri “düşman” görenler, kaybetti.

*Seçim kazanmak için Öcalan’a sarılanlar, kaybetti.

*Mısırlı Sisi’den medet umanlar, kaybetti.

*Öcalan’a sarılanlara ses çıkarmayanlar, kaybetti.

Özetle…

Seçimi “milli irade” kazandı…

“Milli irade”ye baskı yapmaya yeltenenler kaybetti.

Tabii, kaybedenler arasında “yandaş medya” ve “yalaka gazeteciler” de var.

Türk siyaseti için milat

Bilmem katılır mısınız?

İstanbul seçim sonucu, Türk siyaseti için “milat” değerindedir.

Neden “milat” değerindedir, anlatayım.

1994’te…

Yani 25 yıl önce…

“İktidar parantezi”, İstanbul’da açılmıştı.

Önceki gün o parantez kapandı.

Bu çok çok önemli bir gelişme.

İşte bu nedenle İstanbul seçim sonucu bir “milat”!

AKP çizgisindeki siyaset için milat, Türkiye için milat!

Türk siyasetinde yeni dönem

23 Haziran’da Türk siyasetinde yeni bir dönem başladı.

“Ekrem İmamoğlu” dönemi…

Çıkın sokağa bakın!

Sohbet edenlere kulak kabartın!

Genci yaşlısı, kadını erkeği…

Herkes Ekrem İmamoğlu’nu konuşuyor.

Tıpkı bir zamanlar Recep Tayyip Erdoğan’ı konuştukları gibi.

Zorlamayla “lider” olunmaz.

Bir rüzgâr eser, bakmışsın lider koltuğundasın.

Hatırlayın o günleri.

Esen rüzgârın Erdoğan’ı nasıl zirveye taşıdığını…

Şimdi benzer bir oluşumu yaşıyoruz.

Ekrem İmamoğlu, daha kısa bir süre önceye kadar, “bir kenar mahallenin belediye başkanı” idi…

Adı sanı pek bilinmezdi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi, burada bir parantez açıp Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutlayalım, bugün kendisini bütün Türkiye, hatta dünya tanıyor.

31 Mart seçimleri öncesi öyle bir rüzgâr estirdi ki, partili partisiz, siyasetle ilgilenen ilgilenmeyen herkes onu konuşmaya başladı.

İstesen olmaz, ilk seçimin iptali, 23 Haziran’da ikinci seçimin yapılması, Ekrem İmamoğlu rüzgârını “fırtınaya” dönüştürdü.

“Her şeyde bir hayır vardır” denir ya, seçimin yenilenmesi, Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini iyice pekiştirdi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı çoktan aştı.

Eğer önemli bir hata yapmazsa…

Eğer başına bir iş gelmezse…

Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde Türk siyasetinin önemli bir ismi olmaya en kuvvetli aday!

Şunu unutmayalım, Türk siyasetinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Yeni bir “umut ışığı” doğdu, bakalım bu ışık ülkemizde ne gibi değişikliklere neden olacak?

İzlemeye devam edeceğiz.