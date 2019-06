Sorunların artması, intiharı ve boşanmaları beraberinde getirdi!

Türkiye’de son yıllarda intihar vakaları arttı…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sık sık soru önergesi veriyor…

Verdiği soru önergelerini basınla paylaşıyor…

Gürer, verdiği soru önergelerini ve Bakanların verdiği cevapları bana da gönderiyor…

Ben de dikkat çeken konuları sizinle paylaşıyorum…

Gürer, önceki gün son yıllarda artan intihar vakalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

EKONOMİK YETERSİZLİK

Gürer, son yıllarda artan intihar vakalarının ekonomik sorunların artması ile ortaya çıktığını, sorunların farklı yansımalarının her alanda görüldüğünü söyledi. TÜİK’in ‘intihar’ araştırmasında ‘sayı’ ile birlikte ‘yaş’, ‘cinsiyet’, ‘eğitim’ gibi demografik özelliklere bakılırken, ‘ekonomik yetersizlikler’ ve ‘işsizlik’ nedeniyle intihar edenlerle ilgili net bir içerik barındırmadığına dikkat çekti.

İNTİHAR EDENLERİN SAYISI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı çalışmalara göre ise dünya üzerinde intiharların yüzde 75’inin orta ve düşük gelirli ülkelerde meydana geldiğini ifade eden Gürer, yanıtlanması istemiyle, “2002 yılından 2019 yılı an itibariyle yıllar ve iller bazında ayrı ayrı olmak üzere intihar teşebbüsünde bulunan kişi sayısı kaçtır?

İNTİHAR VAKALARI

Kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Son on yılda intihar vakalarındaki artışın oranı nedir? 2002 yılından 2019 yılı an itibariyle intihar teşebbüsü sayısı kaçtır? Kaçı ölümle sonuçlanmıştır? Bahsedilen süre zarfında intihar vakası sayısında ilk on il hangisidir? Bahsedilen süre zarfında bu vakaların yaşa, cinsiyete, eğitim düzeyine, bölgelere veya kentlere göre dağılımı konusunda bir araştırma yapılmış mıdır? Yapıldıysa vakaların yaşa, cinsiyete, eğitim düzeyine, bölgelere veya kentlere göre dağılımı nasıldır? TUİK’in ‘ekonomik yetersizlikler’ ve ‘işsizlik’ nedeniyle intihar edenlerle ilgili net bir içerik sunmamasının sebebi nedir?” şeklindeki sorularını yöneltti.

ERKEKLERDE DAHA ÇOK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2014-2016 yıllarında Türkiye’de 9 bin 479 kişinin intihar ettiğini hatırlatan Gürer, “TUİK’e göre intihar edenlerin yüzde 75,6'sını erkekler, yüzde 24,4'ünü ise kadınlar oluşturmuş. Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018 yılında yüz binde 3,88 olarak açıklanmış. Buna göre, geçen yıl her yüz bin kişiden yaklaşık 4'ü intihar etmiş” dedi.

PSİKOLOJİK NEDENLER

En fazla intihar olaylarının İstanbul’da yaşandığını, intiharlarda gelinen son durumun ise kaygı verici bir sürece evrildi. Gün geçmesin ki intihar haberi almayalım. İşsizlik nedeni ile kendini yakanlar var. Boşanmalar hızla artıyor, ülke genelinde yaşanan sorunların iktidarın gündeminde olması lazım. İktidar, siyaset yaptığı kadar, ülke gerçeği ve sorunların çözümü içinde çalışmalıdır. Ekonomik sorunların yarattığı bunalımlar aile düzenini tehdit ediyor. İşsizlik, yokluk, yoksulluk yaygınlaşıyor. Kredi kartı borçları patlamış durumda. Herkesim dertli.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

İntiharlar, psikolojik nedenleri ile ele alınıp, ülke genelinde bu sorun kapsamlı değerlendirilmeli, çözüm arayışlarına yönelmelidir. Bakanlar, kurumlar, kuruluşların esas görevi, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktır. Algı ile hayalleri topluma sunmak sorunları yok etmiyor. Açlık sınırının asgari ücrete ulaştığı yerde, geniş tanımlı işsizliğin 8 milyonu bulduğu durumda, gidişatın herkesi düşündürecek kadar önemli ve vahim olduğu gerçeğini herkes fark etmeli ve çözüm üretilmelidir.”

10 YILDA KOCAELİ’DE KAÇ KİŞİ İNTİHAR ETTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre intihar oranının en yüksek olduğu il Kars, en düşük olduğu il ise Çankırı… Türkiye, dünyada 3,94 oranı ile 79'uncu sırada yer almakta…

Yapılan araştırmalarda 2006 ile 2015 yılları arasında Kocaeli’de toplam 489 kişi intihar etmiş…

Çok yüksek bir rakam…

Neredeyse her yıl 35-40 kişi intihar ediyor…

KOCAELİ'DE BOŞANAN ÇİFTLERİN SAYISI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Kocaeli’de evlenen çiftlerin sayısı 2001 yılında 9 bin 821 iken 2017 yılında 3 390 çift artarak 13 bin 211 oldu. Kocaeli'de boşanan çiftlerin sayısı 2001 yılında 1.431 iken 2017 yılında 1.696 çift artarak 3 bin 127 oldu.

Türkiye’de ekonomik kriz devam ederken, işsizlik devam ederken, boşanmalar devam ederken, intihar olaylarının önüne geçilmesi zor gözüküyor…

Dr. Şükrü İnan’a teşekkür

Dün gazetemize mail gönderen Ramazan Eryaman, Özel Cihan Hastanesi’ne teşekkür etti… Eryaman, teşekkür gerekçesini şöyle açıkladı; Ramazan ayında teyzem evinde düştü ve sağlık ekipleri tarafından devlet hastanesine kaldırıldı hastanede yapılan tüm tetkiklerde, hastanın vücudunda kırık olmadığı söylendi, eve gönderildi. İyileşmeyen hastamı Perşembe günü beyin ve sinir cerrahı uzmanı Doktor Şükrü İnan beye götürdüm. Yapılan tetkik sonucu hastamın belinde kırık tespit edildi. Şükrü bey hastam için gerekli tedaviyi uygulayıp, hastamı 2 gün içinde tedavisini yapıp taburcu etti. Hastam ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Şükrü İnan Beye ve hastane içinde bütün işlemleri yaptıran Sekteri Hülya Hanıma, Eryaman ailesi olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca bu şekilde kaliteli insanları çalıştıran özel hastanemize de ayrıca teşekkür ediyorum.” Sık sık hasta şikayetleriyle karşılaşıyoruz, bu kez de bir teşekkür ile karşılaştık.

Üçü bir arada!

Körfez Belediyesi MHP'li eski Başkanı Erhan Yenilmez, Kirazlıyalı Belediyesi DYP'li eski Başkanı Mehmet Ali Yıldırım ve Hereke Belediyesi CHP'li eski Başkanı Ahmet Arıt, önceki gün Körfez’de özel bir organizasyonda bir araya geldi… Eksi başkanlar bol bol sohbet edip, hasret giderdiler. Gündemle ilgili fikir alışverişinde bulunmayı da ihmal etmediler. Biz de üç eski başkana başarılar diliyoruz.