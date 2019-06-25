Üçüz kuleler durdu, Kule Vinç ise tehlike saçıyor

Bu güne kadar çoktan teslim edilmezi gerekiyordu ancak o da, yarım kalan birçok proje ile aynı kaderi yaşıyor.

Arap yatırımcı El Kattan’ın üçüz kulelerinde aylardın tek bir çivi bile çakılmıyor.

Zaman zaman bu projeyle ilgili haberler yapıyoruz.

İnşaatın yeniden ne zaman başlayacağını sorguluyoruz. Her defasında farklı isimlerin projenin yönetimine geçtiğini öğreniyor, projeye de birkaç gün için başlanacağını söyleniyor.

Ancak ne işe başlayan var ne de sağlıklı bir açıklama. Projenin malikleri de durumdan sıkıntılı. Maliklerinden para istemeye devam eden üçüz kulelerde halen iş başlamış değil.

İş yerlerini ve evlerine kavuşmanın hayalini kuran vatandaşlar ise inşaattan gelecek çekiş seslerine hasret.

O VİNCİ KALDIRIN

Üçüz kuleler inşaatında kullanılan kule vinç ise halen duruyor. Metrelerce yükseklikte olan inşaat vinci hem de D-100 karayolunun üzerinde bulunuyor. Allahtan geçtiğimiz günlerde çatıları yıkan fırtınada bu kuleye zarar veremedi.

Ancak bu olmayacak anlamına da gelmez. Hatırlanacağı gibi benzer bir vinç 41 Burda’nın inşaatı sırasında başka bir AVM’nin çatısına devrilmişti.

Arap yatırımcı El Kattan ya bu kuleleri bitirerek insanların mağduriyetini biran önce gidersin, yada yeni mağduriyetlere yol açılmaması adına bu vinç kuleyi buradan kaldırsın…

Küçücük bedenleri kocaman yürekleriyle insanlık dersi verdiler

“Topluma duyarlı ve bilinçli çocuk yetiştirmek bu dönemde çok zor” cümlesini lügatten silen bu çocuklar ne yapıyor biliyor musunuz?

Evlerinde kullanmadıkları oyuncak ve eşyaları satarak para kazandılar, bu parayı da kan kanseri olan çocuklar yararına hizmet sunan Lösev’e bağışlıyorlar.

Alikahya Mahallesi Çepni sitesi çocukları, Sokak Shop adı altında açtıkları tezgahlarında sattıkları ürünlerin geliriyle lösemili çocuklara umut oluyorlar. Sergen, Derin, Zeynep, Meryem, Çağla, Yiğit, Kuzey, Elif ve Damla ismindeki bu altın kalpli çocukları kutluyorum.

Gazeteciler Cemiyeti İletişimin Mezuniyetine davet edilmedi

Her yıl yüzlerce yeni meslektaşımızın mezun edildiği Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, okulu bitiren öğrencilere mezuniyet töreni düzenliyor. Bizim için önemli olan bu özel güne de Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti davet ediliyor. Ancak bu yıl farklı bir uygulama yapılmış olmalı ki, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti bu törene davet edilmedi. Cemiyet Başkanı Cemal Kaplan, kendilerinin törene davet edilmediklerini ve bu tutuma bir anlam veremediklerini söylüyor.

Nagihan Uludoğan’da, Yıldızlar Sınıfı mezun oldu

Körfez Yarımca’da faaliyetini sürdüren Özel Hagihan Uludoğan Anaokulu’nda, Yıldızlar sınıfı mezun oldu. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet partisine okul yönetimi özenli bir şekilde hazırlandı. Okul bahçesi, mezuniyet formatına uygun bir kaligrafiyle süslenerek, eğitim hayatının ilk mezuniyetini alan çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı. Diplomalarını alan çocuklar önümüzdeki yıl 1. sınıfa başlayacak. Mezun olan tüm çocuklarımızı kutlarım.

Otomobil alacaklar elini biraz çabuk tutsun

Otomobil piyasasına canlılık katılabilmesi adına uygulanan ÖTV indirimi ve Hurda teşviki, ölü gecen sezona can suyu olmuştu. Teşviklere rağmen geçtiğimiz yılların rakamlarına ulaşamayan otomobil satıcıları şimdi kara kara önümüzdeki haftayı bekliyor. Bu hafta ÖTV indirimi sona eriyor ve araçlar yine zamlanıyor. Sıfır otomobil fiyatları ciddi oranda yükseliyor. Bu haftadan sonra sıfır otomobil satışları bıçak gibi kesilecek. İkinci el otomobil piyasasında da bir hareket bekleniyor. ÖTV indirimi kalkınca ikinci el otomobillerin de fiyatı yükselecek.