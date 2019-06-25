CHP, hızla kendini Ekrem İmamoğlu’na göre dizayn etmeli

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki başarısının temelinde, toplumun “değişim isteği” yatıyor.

Toplum, “yeni yüz” istiyordu…

Toplum, “gülen yüz” istiyordu…

Toplum, “sevgi” istiyordu…

Toplum, “kucaklanmak” istiyordu…

Toplum, “dokunulmak” istiyordu…

Toplum, “birlik beraberlik” istiyor…

Toplum, “huzur” istiyordu…

Toplum, “sorunlarına çözüm” istiyordu…

Toplum, “eşit muamele” istiyordu…

Toplum, “hak-hukuk-adalet” istiyordu…

Toplum, “samimiyet” istiyordu…

Toplum, “inançlara saygı” istiyordu…

Toplum, “insan yerine konulmak” istiyordu…

Toplum, “alçak gönüllülük” istiyordu…

Toplum, “dürüstlük” istiyordu…

İşte İstanbul halkının çoğu, bu özellikleri taşıdığı için Ekrem İmamoğlu’na yöneldi.

806 bin oy farkı, durup dururken ortaya çıkmadı.

Ekrem İmamoğlu profili

Ekrem İmamoğlu, bir “umut ışığı” olarak ortaya çıktı.

Türk siyaseti için büyük şans.

Üyesi olduğu CHP için çok çok büyük şans!

Dikkat edin, seçimlere CHP-İyi Parti ittifakının adayı olarak girmişti, ama aldığı oylar bu iki partinin seçmenleriyle sınırlı kalmadı.

Daha geniş bir kesimi kucakladı.

Hemen hemen bütün partilerde kendine bir seçmen grubu yarattı.

Hiç kimseyi “etnik, dinsel ve fikir” yönünden dışlamadı.

Ülkemizin özlediği bir “siyasetçi profili” çizdi.

Başarısının temelinde bu var.

CHP, kendini değiştirmeli

Yıllardır izlerim.

Yeri gelince de eleştiririm.

Son derece statükocu bir parti.

Yenilenemiyor, çoğalamıyor…

Kadrolarına bakın, sağdan sayın, soldan sayın yıllardır aynı kişiler.

Partiyi teslim almışlar, kimseye bırakmıyorlar.

Babalarının çiftliği sanki!

Milletvekili seçilecek, aynı isimler…

Belediye başkanı seçilecek, yine aynı isimler…

İzmit Yürüyüş Yolu’nda iki tur atmakla “iyi siyaset” yaptıklarını sanıyorlar.

Kişisel başarılarını, parti başarısının hep önünde tutuyorlar.

Bir kişi, dönüp dolaşıp beşinci kez il başkanı olabiliyorsa, böyle bir partiye “iyi yönetiliyor” denebilir mi?

Bir il başkanı, 13 belediye başkanlığının sadece 1’ini kazandıkları halde “Büyük başarı elde ettik” diye demeç veriyorsa, muhteremin “başarı kriteri” buysa, böyle bir partiden hayır gelir mi?

Sürekli seçim kaybeden genel merkez yöneticileri, hiçbir şey olmamış gibi koltuklarında oturmaya devam edebiliyorsa, böyle bir parti nasıl “Türkiye’nin geleceği” olabilir?

CHP, bu fırsatı değerlendirmeli

Madem Ekrem İmamoğlu, Türk siyasetinde inanılmaz bir “rüzgâr” estirdi…

Madem bugün tüm Türkiye, Ekrem İmamoğlu’nu konuşuyor…

Madem Ekrem İmamoğlu artık gelecek vadeden bir siyasetçi…

CHP, bu fırsatı iyi değerlendirmeli.

Kendini “Ekrem İmamoğlu profili”ne göre dizayn etmeli.

Genel merkezinden taşrasına kadar…

Eğer bu yapılmazsa…

Hımbıl, eskimiş, köhnemiş, vizyonsuz parti örgütleri; “Ekrem İmamoğlu’nun başarısından geçinmeye” kalkarlarsa, bu önemli fırsat kaçırılmış olur.

Ekrem İmamoğlu, zirveye doğru tırmanmaya devam edecekse…

Ekrem İmamoğlu, Türkiye için “umut” olmayı sürdürecekse…

Bu CHP örgütleriyle asla!

Bakalım CHP, kendisinden beklenen değişimi başarabilecek mi?

“O okul”, satılık

Gelen haber böyle!

Daha doğrusu, satılacak olan okulun ismi değil, binası…

Okulun ismi zaten büyük bir eğitim kurumunun.

Sahibi 100 milyon lira istiyormuş.

Eder mi, bilmem.

Bu kriz döneminde bu parayı o okula kim bağlamak ister?

Ama satmak zorunda, başka çaresi yok.

Çekleri yazıldı...

Bütün bankalar çizik attı…

Yeni inşaat işi alamıyor…

Partili ayağına yalvar yakar bir bankadan 80 milyon daha kredi çekti…

Eeee krediler ödenecek, çekler ödenecek, cari borçlar ödenecek…

Nasıl olacak?

Bu nedenle AKP’li o çok ünlü işadamı, elinde ne varsa hepsini satmaya karar vermiş.

Bunlar arasında “o okul” da var.

Okulun adı iyi, ama İzmit’teki imajı yerle bir!

Kayıt yenileyen yok!

Yarı fiyat öneriyorlar, yine de veliler yanaşmıyor.

Zaten eğitim kurumu, eli kulağında, “isim hakkını” geri almak üzere.

Okulun temel öğretmenleri de başka okullara dağıldılar.

Kuru binaya da 100 milyonu kim sayar?

Haberiniz olsun istedim.

Ekrem İmamoğlu’nun en etkili sözleri

Seçim akşamı Beylikdüzü’nde yaptığı konuşmadan:

*Barışmaya geldik.

*Buluşmaya geldik.

*Uzlaşmaya geldik.

*Birbirimizi sevmeye geldik.

*İnançlara saygı için geldik.

*Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş’ı hatırlatmaya geldik.

*Siyaseti ahlakla buluşturmaya geldik.

*Gençlerin, çocukların Ekrem abisi olmaya geldik.

*Partizanlığı bitirmeye, liyakat ve ahlâkı egemen kılmaya geldik.

Bahçeli’nin partisi, bir İmamoğlu etmiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçim çalışmaları sırasında ne demişti?

“Bu adamdan belediye başkanı olmaz!”

Yani kimden?

Ekrem İmamoğlu’ndan…

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçiminde ne kadar oy almıştı?

4 milyon 171 bin 126…

23 Haziran seçiminde kaç oy aldı?

4 milyon 741 bin 868…

Peki, Bahçeli’nin partisi MHP’nin 24 Haziran 2018’de yapılan son genel seçimde tüm Türkiye’de aldığı toplam oy ne kadar?

3 milyon 459 bin 491…

31 Mart yerel seçimlerinde yurt genelinde ne kadar oy aldı?

3 milyon 394 bin 366…

Yani?

Yani Bahçeli’nin partisi, bir İmamoğlu etmiyor.

Ama Devlet Bahçeli diyor ki, “O adamdan belediye başkanı olmaz!”

Acaba?