İzmit’in Kurtuluşu ve yaşanan acılar üzerine…

Yarın, 28 Haziran, İzmit’in kurtuluş günü.

Çocukluk ve gençlik yıllarımda İzmit’in kurtuluş günü çok görkemli etkinliklerle kutlanırdı.

Yavuz zırhlısı ile birkaç savaş gemisi körfeze gelir, top atışları ile kenti selamlarlardı. İzmitliler, tenteli kayıklarla gemilerin çevresinde dolanır, alkışlarıyla karşılık verirlerdi.

Kent kamu görevlileri halkla birlikte kutlardı bayramı.

Öncelikle, Namazgah’taki şehitlerimiz ziyaret edilirdi.

Düzenlenen törende, işgal yıllarını yaşamış, kurtuluş mücadelesine katılmış gazilerimiz kürsüye çıkar, yaşadıkları acıları ve kurtuluşun coşkusunu yansıtırlardı. Gençlik adına da bir konuşma yapılırdı. Üniversiteden yeni mezun olduğum 1975 yılı kutlamalarında gençlik adına konuşma onuru bana verilmişti.

İzmit’in cadde ve sokaklarında belediye bandosu eşliğinde esnaf ve sanatkarlarla kimi gönüllü kuruluşların katıldıkları geçit resmi yapılırdı.

Akşam, bando eşliğinde fener alayı yapılırdı..

Halkevi önünde ve sahil boyunca toplanan İzmitliler, körfezde demir atmış ve boydan boya aydınlatılmış savaş gemilerini seyrederdi.

Ben ve kardeşlerim, büyükbabam, babaannem ve büyük dayımdan işgal yılları ve kurtuluşun anılarını dinleyerek büyüdük.

İngilizlerden sonra kente giren Yunan askerlerinin halka yönelik şiddet eylemlerini, “Kuvvacılar geliyor” diye feryat ederek kaçarken, İzmit’te yangınlar çıkardıklarını ve önlerine çıkan silahsız insanları süngülediklerini, kimi İzmitlileri esir olarak gemilere bindirip götürdüklerini, kendilerinin son anda bu zorunlu seyahatten kurtulduklarını anlatırlardı.

Aile büyüklerimden dinlediğim başka ilginç anılar da vardı.

Komşuları Bakkal Hristo’nun evlerinin dış cephesine Yunanca; “Burası Atinalı Hristo’nun evidir” diye yazarak kendilerini koruduğunu ancak Türk ve Müslüman bir başka komşularının bakkal dükkanlarını soyarak savaş zengini olduğunu, daha sonra “hacı” olacak bir başka kişinin de ailemize ait bir çift büyükbaş hayvanı “otlatmaya götürüyorum” diyerek götürdüğünü ve bir daha geri getirmediğini acı tebessümlerle anlatırlardı.

Tercüman Ahmet

Yunanlıların kaçış sırasında İzmitlilere yönelik saldırıları karşısında “Tercüman Ahmet” adlı kişinin, Fransız Paza Pierre ile birlikte pek çok İzmitliyi Yunan askerinin zulmünden koruduğunu daha sonra ilk kez değerli büyüğüm Şakir Balkı’dan öğrenmiştim.

1995 yılı 8 Mayıs günü Paris’teydim ve iki katlı tarihi bir evin kapısındaki plaket ve iki buket çiçek dikkatimi çekmişti. Bize ev sahipliği yapan ressam Sedat Bey’e sordum. “Burası, Alman işgali sırasında direnen bir yurtsever kişinin evi. Paris’te buna benzer başka kahramanların da evleri var. Belediye bu evleri koruyor, bakım ve onarımını yapıyor. Her kurtuluş günü bu evlere birer buket çiçek bırakıyor. Ailesinden yaşayanlar varsa, onlar da bir buket çiçek bırakıyor” yanıtı verdi.

İzmit’e dönüşte, İzmitliler Derneği’nde bu olayı anlattım ve dernek yönetimiyle birlikte ilk kurtuluş gününde, Çeviren apartmanı girişine bir plaket astık. Ancak, işgal ve kurtuluş döneminde bu kentte direniş gösteren başka kahramanlarımız da olmalı. Örneğin; Tavşancıllı Yahya Kaptan gibi.

Tarihsel geçmişimizi özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmalı, “ULUSAL BİLİNCİ” yüceltmeliyiz.

Yaşadığımız kenti ve ülkemizi özgürlüğüne kavuşturan, başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere isimli isimsiz tüm ulusal kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.