Cebeci’den sonra Kerpe’de de sokak köpekleri İSTİLASI var!

Sevgili okurlar;

19 Haziran’da “Mavi Bayraklı Cebeci köpeklerin istilası altında” başlıklı bir yazı yazmıştım. Yazımda Cebeci’de oturan bir vatandaşın bölgedeki sokak köpeklerinden şikayetini dile getirmiştim.

Okurum şunları söylemişti; “Aşağıda belirtmeye çalıştığım çok acil durum günler aylar ve de yıllar geçtikçe daha da kötüye gitmektedir.

Bizleri daha büyük bir felakete sürüklemektedir.

Köpekler çok, ama çok çoğalmaya devam etmekteler. (100-150 adet).

Önümüzdeki günlerde bu miktar daha da artacak ve sorunlar ACİL önlemler almadığı takdirde, daha da büyüyüp önlenmesi mümkün olmayan bir hale gelecektir.

Köpeklerin bazıları uyuz mikrobunu taşımaktadır.

Gelecekte bir KUDUZ vakasına rastlanması an meselesidir.

Lütfen, alınması gereken önlemlerin yaz sezonunda alınmasını saygılarımla arz ederim”

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Okurumun görüşleri böyle;

Özellikle yaz mevsiminde şehir dışından ve Kocaeli’nin birçok yerinden gelen vatandaşlar, tatil için Cebeci ve diğer sahil bölgelerini seçiyor ve bu bölgelerde nüfus popülasyonu da artmış oluyor.

Artan insan yoğunluğuyla ortaya çıkan artık yemek, çeşitli besin maddeleri ve diğer nedenlerden dolayı sokak köpeklerinde de artış oluyor.

Yaşanan artışla birlikte sokak köpekleri gruplaşarak özellikle çocuk ve yaşlı vatandaşları rahatsız edebiliyor.

KISIRLAŞTIRMA-AŞI İŞLEMİ

Yazım çıktıktan sonra Vatandaşlar bir yandan da 153 çağrı merkezine şikayetlerini bildirdi.

Şikayetler üzerine Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesi ekipleri harekete geçti… Cebeci ve diğer tatil beldelerindeki sokak köpeklerini özenle alarak Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’ne götürdü. Alındıkları mevki veya yerin kaydı tutularak işaretlenen sokak köpekleri Geçici Bakım Evi’nde yapılan kısırlaştırma ve aşı işlemlerinden sonra alındıkları yerlere geri bıraktı.

“KERPE’DE SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDUK”

Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekipleri Cebeci’deki sorunu bir nebze olsun çözerken, aynı sorunun Kerpe’de de devam ettiği belirtildi. Kerpe’den Mürşide Çobanlı adlı hanım efendi “Mavi Bayraklı Cebeci köpeklerin istilası altında” başlıklı yazımla ilgili bana mail gönderdi…

Birlikte okuyalım; “Yalnızca Cebeci mi? Kerpe’de sokağa çıkamaz olduk. Bir de saldırganlaştılar. Gece havlamalarından birbirimizle konuştuğumuzu anlamıyoruz, bahçelerimize girip doğuruyorlar, ve işin garibi kime başvurduysak, başka birimlere yönlendirdi, hiç kimsenin umurunda değil”

SAHİLLER ELDEN GEÇİLMELİ

Mürşide Hanım’ın sıkıntısını okudunuz.

Cebeci’de olduğu gibi Kerpede’de başıboş köpekler büyük sorun teşkil ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekipleri, Kandıra sahillerindeki bütün yerleşim yerlerini elden geçirmeli.

Bütün sokak köpekleri ve kedileriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yapmalı.

İnsanlar, o bölgelere tatile gidiyor, denize girmek, dinlenmek istiyor.

Köpeklerin ve kedilerin çokluğu, çöpleri karıştırmaları, etrafta gezmeleri, gerçekten de insanı çok rahatsız eder…

Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekipleri, bu şikayetleri dinlemeli ve gereğini yapmalı…

DSP Gölcük’te istifa polemiği

DSP Gölcük’te ilginç şeyler oluyor… DSP Gölcük Belediye Başkan aday Gülten Erenkaya, İlçe Başkanı Çağlayan Garipoğlu’ya birkaç kez sözlü olarak partiden istifa edeceğini söylemiş. Garipoğlu da Erenkaya’nın istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuş. Bu gelişme üzerine Erenkaya da sosyal medya hesabından istifa etmediğini açıklamış. Ne garip bir olay değil mi?

"Böyle aptalca bir şey olur mu?"

Bilindiği gibi Kartepe Belediyesi Başkanı Hüseyin Üzülmez, 31 Mart’ta yapılan seçimde partisi AKP tarafından aday gösterilmemişti. Ulusal basında bir haber dikkatimi çekti. Haberde Üzülmez’in seçimden 1 ay önce 221 bin liraya makam odasına mobilya aldığı iddia edildi. Üzülmez’i aradım. Hem Kocaelispor Kulüp Başkanlığını kutladım, hem de bu iddiayı sordum. Bana, “Mesut Bey, böyle aptalca bir şey olur mu, seçim öncesi ben niye böyle bir şey yapayım ki?” dedi… Üzülmez’i tanıdım kadarıyla, böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum.