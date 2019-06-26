İstanbul’dan öncesi, İstanbul’dan sonrası…

31 Mart seçimleri aslında Türk siyaseti için de belki bir dönüm noktası ya da iktidarından muhalefetine, bürokratından seçmenine kadar arada kim varsa hepsinin kendini yeniden çek etmesi için fırsat oldu.

31 Mart; iktidar için kendilerine gelme, 23 Haziran ise AK Parti’li yöneticiler için “keşke hiç yapmasaydık” dedikleri seçimlerden biri oldu…

Evet, kabul etmek lazım ki; etrafımız ateş çemberi iken, Akdeniz’deki sondaj çalışmalarımız nedeniyle “Yapmayın, yoksa…” diyerek tehditler savrulurken, “Rus’ların S-400 savunma sistemini almayın, yoksa ekonominizi iyice çökertirim…” diyen ABD’nin kılıcı ensemizde iz bırakmışken;

“Beka sorunumuz yok” diyemeyiz…

Evet, yine kabul etmek lazım ki ülkemizin idarecileri bu kadar sorun yaşanırken gerçek manada bir dik duruş sergilemiştir.

Tamam, ülkemizin ekonomisi pamuk ipliğine bağlı. Bunda üretim ekonomisinin henüz tam olarak yerleşmemesinin etkisi büyüktür. Ancak bütün bunlara rağmen istediğini yapan ve karşısındaki şer güçlere karşı da sesini yükseltebilen bir idare anlayışımız vardır.

“Beka” sorununu savunan ve bu tespiti gerçek olan mevcut yönetim anlayışının en büyük hatası ise İstanbul seçimlerinden önce “Apo” sloganını üretmek olmuştur.

Bakın; Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi yapmış olduğu tarihi konuşmasında kullanmış olduğu “Ben milletin üzerinde bir güç tanımadım bu zamana kadar” ifadesi çok değerlidir. Tarih affetmez, ancak millet de affetmez. Kabul edilmeli ki Apo hamlesi çok kötü oldu. Özellikle imaj açısından.

Bunun dışında beka sorunu gerçekten vardır. Bu sorunun temelinde ise ülkemiz üzerinde varlığını sürdüren terör örgütleri yer almaktadır. “Apo” adındaki kişiliksiz ise eline kan bulaşmış bir terör örgütü lideridir. Bu katilin yerel seçim sürecinde koz olarak kullanılması hem AK Parti, hem de muhalefet partileri için tarihi bir hatadır.

Zira o katilin tarafsızlık çağrısı AK Parti tarafından koz olarak kullanıldığı gibi, PKK’nın arka bahçesi ve siyasi uzantısı olan HDP’nin genel başkanı Sezai Temelli’nin, “CHP, Ankara ve İstanbul’da seçimi kazandığında HDP’nin oyları ile kazandığını bilecek, ona göre davranacak” sözünün de CHP ve Millet İttifakı tarafından kullanıldığı aşikardır.

Fakat bu olumsuz durum Millet İttifakı tarafından daha fazla avantaja çevrildi. Hatta hem HDP’nin sözleri hem de terörist başının çağrısı Millet İttifakı’na, CHP’ye oy kazandırdı.

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Bundan sonra ne olabilir?

Hem iktidar tarafından hem de CHP tarafından verilen mesajlar çok net. Cumhurbaşkanı İmamoğlu’nu tebrik etti, Ekrem bey de Erdoğan’a teşekkür ederek, projeleri konusunda destek istemek için randevu talebinde bulundu.

İlk hava çok güzel…

Önemli olan özellikle AK Parti açısından seçimin kaybedilmesinin ardından da demokrasiden taviz vermemektir. Ortaya çıkan güzel havayı dağıtmamanın ülkenin normalleşmesi ve seçim tartışmalarından uzaklaşması için çok önemli olduğu kesindir. Aksi bir durum, yani uzlaşının dışında bir anlayışın benimsenmesi sadece İstanbul’a değil, ülkemize çok şeyler kaybettirir…