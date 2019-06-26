Önceki gün İstanbul’daki özel bir kaynağımdan önemli bir haber geldi.

“Tanzer Bey notunda olsun, önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sizin oradaki belediyelere en az bin (1000) kişi gönderilecek…”

“Bin” sözcüğünü duyar duymaz itiraz ettim.

“Bir yanlışlık olmasın, burada genel sekreter gibi üç beş kişiyi gönderirler beklentisi var. Siz en az bin diyorsunuz, bu acayip bir sayı… Bizim belediyeler bu kadar personeli ne yapsın ki? Zaten hepsinde fazlalık var…”

“Haklısın, ama yapılan hazırlıklar bu yönde. Seçim kaybedilince 2 bin 500 kişi belirlendi, bunlar Kocaeli, Bursa ve Sakarya’daki AKP’li belediyelere dağıtılacak. İsteklerini sordular, yakın olduğundan en fazla Kocaeli’ndeki belediyeler tercih edildi…”

“Bizim burada İzmit Belediyesi hariç diğer 12 belediye AKP’de… Hangi belediyeye ne kadar personel gönderileceği belli mi?”

“Henüz belli değil. Ama en çok İstanbul’a yakınlığı nedeniyle bu taraftaki belediyeler; Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası belediyeleri isteniyor. Tabii sanırım en fazla personel Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecek. En az ise Kandıra’ya… Kandıra’yı fazla isteyen yok. Küçük bir belediye zaten…”

“Gönderilecek derken, gönderme, talebe bağlı değil mi? Belediye başkanları istemeyiz derse…”

“Bu, yukarıdan gelen bir talimat! Başkanların istiyorum- istemiyorum demeye hakları yok. Şimdiye kadar bu durumdan haberleri olduğunu da sanmıyorum. İhtiyaçlarının olup olmadığı da önemli değil. Belediyenin el değiştirmesi nedeniyle AKP’li kadrolar açıkta bırakılmayacak.”

Sevgili okurlarım, İstanbul’daki haber kaynağımla yaptığım konuşmayı aynen size aktardım.

Kent olarak çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız.

Şimdi ne olacak?

Bana bunları anlatan, güvendiğim bir arkadaş.

“Binden fazla” dedi, diyelim ki “binden az”.

700 kişi…

800 kişi…

900 kişi…

Arkadaş bu kadar personeli belediyeler ne yapsın?

Zaten kadroları hayli şişmiş durumda…

Zaten mevcutlara zor maaş ödüyorlar…

Göreve başladılar, hepsi zorluk içinde…

Bu, sıkıntının bir yönü!

Bir de öbür yönü var.

Daha önemli bir yönü…

Bizi, kentimizi daha fazla ilgilendiren yönü…

Kocaeli’nde son belirlemelere göre 76 bin 885 “kayıtlı işsiz” var.

Buna İŞKUR’a gidip iş aradığını beyan etmeyen “kayıtsız işsizleri” de ekleyin, toplam sayı herhalde 100 bini geçer.

İyi de bizim bu kadar işsizimiz varken…

İşsiz gençlerimiz, işsiz yetişkinlerimiz, yaşam sıkıntısı çekerken…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bu kadar kişinin gönderilmesi reva mı?

Doğru bir davranış mı, yakışır bir davranış mı?

Ne yani, bu kentin işsizleri taş mı yesin?

“İşsiz kalmasınlar” diye İstanbul’dakiler buraya gönderilecek, bizim işsizlerimiz ağızlarını açıp dolaşacak.

Olacak şey değil!

Olmaması gerekir.

Ben bu konudaki duyumumu yazdım, AKP’li belediye başkanlarımız ellerini tez tutup önlem alsın diye.

Tabii bu yönde alınan kararı değiştirmeye güçleri yeter mi, bilmem.

İstanbul’da teklersek, Türkiye’de tökezleriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözü bu!

Nerede söylemiş?

İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda…

Ne zaman söylemiş?

20 Ağustos 2017’de…

Hani ilk kez “ AKP’deki metal yorgunluğu”ndan söz etmişti ya, o konuşmasında…

Aynen şöyle diyor:

“Unutmayınız, İstanbul’da teklersek Türkiye’de tökezleriz. İstanbul’da metal yorgunluğu olursa Türkiye’de paslanırız. Buna karşın İstanbul’da kıpırdanırsak Türkiye’de şahlanırız. Türkiye'de siyaset yapmanın, bu yolla iktidara gelmenin, başarılı olmanın ilk şartı İstanbul’dagüçlü bir şekilde var olmaktır. İstanbul'da yoksanız ülkenin kalanında ne yaparsanız yapın başarıya ulaşamazsınız.”

Eeee, AKP İstanbul’u kaybettiğine göre, ne olacak şimdi?

Ekrem İmamoğlu, nasıl oldu da bir anda yıldız gibi parladı?

Türk milleti arayış içindeydi, sonunda buldu.

Kendini buldu…

*Atatürkçüler, Ekrem İmamoğlu’nda kendini buldu.

*Cumhuriyetçiler, kendini buldu.

*Dindarlar, kendini buldu.

*İsrafa karşı çıkanlar, kendini buldu.

*Lüks ve gösterişten uzak duranlar, kendini buldu.

*Hak-hukuk-adalet arayanlar, kendini buldu.

*Şeffaflıktan yana olanlar, kendini buldu.

*Kibre karşı olanlar, kendini buldu.

*Gençler, kendini buldu.

*Yaşlılar, kendini buldu.

*Kadınlar, kendini buldu.

*İşçiler, kendini buldu.

*Patronlar, kendini buldu.

*Taklitçi değil özgün olanlar, kendini buldu.

*Hoyratlıktan nefret edenler, kendini buldu.

*Kutuplaşmaya karşı olanlar, kendini buldu.

*Sürekli itilip kakılanlar, kendini buldu.

*Yolsuzluğa karşı olanlar, kendini buldu.

*Yoksulluğa karşı olanlar, kendini buldu.

*Birlik beraberlik kardeşlik yanlıları, kendini buldu.

*Barıştan, uzlaşmadan, sevgiden yana olanlar, kendini buldu.

*Tek adamlığa karşı olanlar, kendini buldu.

Ekrem İmamoğlu’nda kendini bulan o kadar farklı kesim var ki!

Bir “değerler ittifakı” yaşandı.

Başarının altında yatan bu!

Ekremisin

Bu milletin mizah yeteneğine hayranım.

Anında üretime başlıyor.

Pazar akşam seçim sonuçları açıklandı, Ekrem İmamoğlu 806 bin farkla zaferini ilan etti, ertesi sabahbakın telefonuma hangi mesaj geldi?

“Ekremisin adlı ilaç piyasada…”

Mesajın devamında şunlar yazılı:

“Bütün kan emici, rantçı, rüşvetçi, sapık ve yobazlara karşı birebir. Dün lansmanı yapıldı…”