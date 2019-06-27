Yolcular, şoföre bıçak çekmiş

Son günlerde ulaşımla ilgili sıkıntılı günler yaşanıyor. Bazı güzergahlarda yapılan düzenlemeler vatandaşı çileden çıkarttı.

Bu konuyla ilgili ilk konumuz Alikahya Kooperatifiyle ilgili.

Alikahya Kooperatifi iki hat esasına göre çalışan bir oluşum. 28’nolu hat çocuk hastanesine, 26’nolu hat ta Alikahya Merkez ve Kavanyum’a çalışıyor.

Bu hat geçtiğimiz günlerde bir düzenleme yapmış. Gazetemizi arayan bir vatandaş yapılan düzenlemenin ardından, yaşadıkları seyahat sıkıntılarından ve 25 Haziran Salı günü yaşanan olaydan bahsetti.

Vatandaş, “26 numaralı hat önceden 20 dakikada bir vardı, şimdi ise 40 dakikada bir çalışıyor. Bu yüzden saatlerce durakta beklediğimiz oluyor. İzmit’ten Alikahya’ya giden, otobüsler ilk üç durakta doluyor. Fuar önündeki duraktan sonra yolcu bile alınmıyor. 25 Haziran Salı günü, Symbol AVM önünde otobüs bekliyorduk. Otobüs dolu gelince yolcu almadan geçmeye çalıştı. Vatandaşlar minibüsün yolunu kesti ve şoförü tartakladılar. Minibüsün anahtarını aldılar. Hatta içlerinden birinin şoföre bıçak çektiğini gördük. Bu hat üzerinde ciddi sıkıntılar var. Ulaşım müdürlüğünü arıyoruz kimseye ulaşamıyoruz” diyor.

Ayrıca 28 numaralı hat akşam 20.00’dan sonra çocuk hastanesine 40 dakikada bir sefer yapmaya başlamış. Bölge sakinleri ve hastaneye giden vatandaşlar durumdan şikâyetçi. Alikahya Kooperatifinin biran önce seferleriyle ilgili düzenleme yapması isteniyor.

"Korucuk - İzmit" hattı için düzenleme isteniyor

Sakarya Korucuk’tan İzmit merkez arasında sefer yapan özel halk minibüsleri son derece verimli kabul ediliyor. Sakarya’da oturup İzmit’te çalışanlar, İzmit’te oturup Sakarya’da çalışanlar için ideal bir seyahat sunuyor. Ancak araçların yaz saati uygulaması ise bu hattı kullananları rahatsız etti. Vatandaş, “Yaz saati uygulaması yapacaklarmış. Saat 07.00 de kalkan araç 07.30’a çekildi. Bu hattı kullanan birçok vatandaş durumdan şikayetçi. Bu saatlere göre hareket edildiğinde insanlar saat 09.00'a doğru iş yerinde olacak. Bir önceki aracın saati ise 06.00, yani çok erken” diyor. Bu hattı kullanan vatandaşlar, uygulamanın yine eskisi gibi devam etmesini istiyor.

Çay’a zam yok

Çaya ve şekere ortalama yüzde 15 zam geldi. Bu durum en çok çay tiryakilerini üzdü. Özellikle kahvehane alışkanlığı olan vatandaşlar, gelen zammın demliğe ne kadar yansıyacağını merak ediyordu.

Konuyla ilgili Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer’i aradım. Tesadüfen o sırada kahvecilerle toplantı halinde imiş. Göçer, “Zamlı çay uygulamasına geçmeyeceğiz. Kahveciler zam yapmak istemiyor. Bir ekmeği 1.25 iken 1 bardak çayın 1.5’a satamayacaklarını söylüyorlar” dedi.

Göçer, duruma göre belki yeni yılda yeni bir tarife uygulana bilir ancak çay ve şekere gelen zam kısa vaat ete bardağa yansımayacak. Ekonomik durum nedeniyle işleri kötü giden esnaf, bu zammı uygularsa daha da zor duruma düşebilir yorumunda bulundu.

Maşukiye’deki soğuk hava deposu mali kongre yapıyor

1974 yılından beri faaliyet gösteren Maşukiye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bugün mali genel kurulunu yapacak. Kooperatifi işçi olarak giren ve şimdi başkanlığını yürüten Hikmet Korvanoğlu, geçtiğimiz günlerde ziyaretimize geldi. Soğuk hava deposunun kapasitesiyle ilgili bilgiler verdi. Bir önceki dönem yönetimi sırasında iki hava deposu bulunduğunu ve yıllık cironun 460 bin olduğunu söyleyen başkan, “Daha sonra kamulaştırmayla depolarımızdan birini kapattık. 2018’de tek depo kullandık ve düzenli bir çalışma sayesinde, tek depoyla 960 Bin TL ciro yaptık. 3 bin ton kapasitesi bulunan soğuk hava depomuz daha karlı bir hale geldi” dedi. ŞU sıralar ikinci depoyla ilgili çalışmalar yaptıklarından bahseden Kırvanoğlu, gerekli izinlerin alınmasının ardından bölge üreticilerinin faydalanana bilmesi amacıyla bir soğuk hava deposu daha yapacaklarını dile getirdi. Kooperatif bugün saat 15.00’da mali genel kurulunu yapacak ve yeni yol haritasını belirleyecek.

Mustafa Elbi’nin oğlu sünnet olacak

Mavi Kocaeli Gazetesi Yazıişleri Müdürü Mustafa Elbi ve eşi Yasemin Hanım, şu sıralar heyecanlı bir telaş içerisindeler. Oğulları Alp Kerem’in sünnet düğünü hazırlıklarının tamamlayan Elbi çifti, tüm dost ve yakınlarının 28 bugün Yenidoğan Şehir Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan sünnet törenlerine davet ediyorlar. Sünnet düğününün başlama saati ise 19.00 olarak belirlendi.

Mal indirirken yolu kesen market

Körfez Yarımca ‘da bulunan marketler zincirinin bir mağazası, mal indirirken kapısına yanaştırdığı TIR ile yolu kesti. Körfez Belediyesi’nin hemen arkasında gümrük yolu olarak bilinen yolun cadde bağlantısını trafiğe kapatan TIR, işini görene kadar hem yolu kapattı, hem de trafiği tehlikeye soktu. TIR’dan arta kalan geçişi kullanmaya çalışan araçlar ise caddeye çıkarken sol şeritten gelen araçları göremedikleri için ciddi kazalar atlattı. Korna seslerine bile aldırmayan TIR Şoförü işi bittikten sonra aracı bulunduğu yerden çekti.