Günümüzde “Empati” kelimesini çok kullanmaktayız. Ama bu kelimenin gereğini sosyal hayatımızda yerine getirmekte miyiz? Yani kendimiz için sevdiğimiz şeyleri başkaları için de sevebiliyor muyuz? Kendimiz için sevmediğimiz şeyleri başkaları için de sevmeye biliyor muyuz? Bu sorunun cevabına “Evet” dememiz biraz zordur.

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Hz. Peygamber, “Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi din kardeşleri için de sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamaz” diyerek empatiyi imanın gereği olarak ifade etmiştir. Yani kendimiz için sevdiğimiz şeyleri başkaları için seveceğiz, sevmediğimiz şeyleri de başkaları için de sevmeyeceğiz. Atalarımızın “Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele” sözünü hiç hatırımızdan çıkartmayacağız.

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Günlük hayatımızda bu konuya ne derece dikkat edebiliyoruz? Başkalarına söz söyleyeceğimiz zaman önce bu söz, kendimize söylense hoşumuza gidip gitmeyeceğini düşünerek başkalarına öyle söyleyebiliyor muyuz? Eğer bu kadarcık bir düşünceden sonra sözü söylersek karşımızdakini hiç kırmamış oluruz. Yüce Allah’ın tahtı olan kalpleri kırmamış oluruz. Devamlı sözlerimizi ölçülü kullanmış oluruz. Gönül kırıcı sözleri değil, gönül yapıcı sözleri söylemiş oluruz. Yaralayıcı, kışkırtıcı, kamplaştırıcı sözler söylenmediği için de toplumumuzda kırgınlıklar, dargınlıklar kendiliğinden kalkmış olur. Güzel sözlerimiz ile gönüller arasında sevgi köprücüklerini kurmuş oluruz.

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Birisine bir davranışta bulunacağımız zaman bu davranışın bize yapıldığında hoşumuza gidip gitmediğini düşünerek hareket edersek başkalarını incitecek davranışlardan derhal vaz geçeriz ve de onların hoşuna gidecek davranışları sergileriz. Böylece toplumumuzda şiddet, zarar verici tavır ve hareketler kendiliğinden yok olacaktır. Yerini diğergamlık, dostluk ve barış alacaktır.

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Sadece dilimizi ve elimizi başkalarına zarar vermeyecek ve fayda verecek şekilde kullanırsak toplumumuzda huzur kendiliğinden doğmuş olacaktır. Bunun için Peygamberimiz, “ Müslüman, diliyle ve eliyle başkalarına zarar vermeyen kişidir” buyurmuşlardır.

Alış-verişlerimizde, komşuluk ilişkilerimizde, arkadaşlıklarımızda, iş hayatımızda, insani ilişkilerimizde, sosyal hayatımızda böyle bir “Empati”ye yer verebiliyor muyuz? Eğer veremiyorsak “Empati” uygulamaya geçmeden sözde kalmış olacaktır.

Empati yapan kişi kul hakkına dikkat eder, ne aldatır ne de aldatılır.

Empatinin yaygınlaştığı toplumlarda nezaket, nezahet, zerafet nezafet, sevgi-saygı kendiliğinden boy gösterir. Haksızlıklar olmaz. Kin ve düşmanlık olmaz. İyilikler ve güzellikler kendiliğinden ortaya çıkar.

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Empati yaparak karşımızdaki kişinin ruhsal durumlarını daha iyi anlayacağımız için sağlıklı bir iletişimi kolayca kurarız. İyi bir iletişim için empati yapmamız gereklidir.

Öyleyse “Sana nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran” sözünü aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. Hayatımızın mihenk taşı yapmalıyız.

Gelin, dilimize doladığımız empatiyi hayatımıza da geçirelim.