Emek Hırsızı!

Sevgili okurlar;

Gazetecilik önemli bir meslektir.

Haberi bulursun, araştırırsın, bir de sonuca ulaştın mı, bir de bu haber başka bir gazetede yoksa, bunun keyfi anlatılmaz, yaşanır.

Gazeteciliğe spor muhabiri olarak başladım.

Bir dönem Kocaelispor muhabirliği de yaptım.

O dönemler kulüp başkanı Sefa Sirmen, Kocaelispor da Süper Lig’de idi…

Hem Kocaelispor’un, hem de Kocaelispor’u takip eden gazetecilerin havası yerindeydi…

Sonrasında Kocaelispor, o şaşalı dönemlerden, yanlış kişilerin iş başına gelmesi sonrasında borç batağına girdi…

Kademe kademe düştü ve 3.Lig’e demir attı...

Geçen sezon 2.Lig’in eşiğinden döndü…

Transfer yasağı var…

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor’un kongresi yapıldı.

Kartepe Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Üzülmez, başkan seçildi…

Üzülmez’i Kocaelispor yöneticiliği yaptığı yıllardan tanırım…

ÜZÜLMEZ-KORUKIR TOPLANTISI

Gazetecilikle ve Kocaelispor’la ilgili kısa bir değerlendirmede bulunduktan sonra gelelim konumuza…

Hüseyin Üzülmez, kulüp başkanı olduktan sonra teknik direktör arayışlarına girdi…

Bizim spor servisi de kimin teknik direktör olacağı yönünde araştırmalar yaptı…

Spor servisinden Erdem Övüç, gün boyu birçok kişi ile telefonda görüştü…

Sonrasında önemli bir bilgi edindi…

Yapılan araştırmalarda Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez’in teknik direktör Engin Korukır ile görüşeceği öğrenildi…

Haberi takip etmesi için de Ahmet Akay görevlendirildi…

Ahmet Akay, saat 17.45 civarında Arasta Park’taki Kocaelispor yönetici Mehmet Cezayir’in sahibi olduğu Happy Moon Cafe Restoran’a gitti…

Restorana vardığında kulüp başkanı Hüseyin Üzülmez, yöneticiler Murat Barış, Bahadır Taşer, teknik direktör Engin Korukır’ın aynı masada oturduğunu gördü…

Sonrasını Ahmet Akay, bana olayı özetledi…

Yaşananlar şöyle;

ÜZÜLMEZ ŞAŞKINLIK İÇİNDE

Üzülmez, Ahmet Akay’ı görünce, büyük şaşkınlık yaşadı.

Şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra “ Tebrikler Ahmet Bey, bu görüşmeden nasıl haberiniz oldu, çok gizliydi, kimseye haber vermemiştik, vallahi tebrik ediyorum” dedi… Tebrik etmesine etti, ama kendisinden beklenmeyen bir harekette de bulundu…

Aniden telefona sarıldı, “Benim yöneticimiz Recep Haldız’ı aramam lazım” deyip, telefonu tuşladı…

“KIRMIZI KOCAELİ GAZETESİ BURADA”

Ahmet Akay, Üzülmez’e, “Başkanım, biz bu görüşmeyi tespit edebilmek için çok uğraştık. Diğer gazeteler de araştırsaydı… Kimseyi aramayın, bize haksızlık ediyorsunuz, fotoğrafı çekip, gideceğim zaten” dedi…

Ama Üzülmez dinlemedi, aradı…

Karşıdaki telefonu açınca, “Recep Bey, biz Engin Korukır Hoca ile görüşüyoruz. Kırmızı Kocaeli Gazetesi burada, bu görüşmeyi haber yapacaklar. Hemen bir muhabir gönderin, haber yapsın” dedi… Recep Haldız da Üzülmez’e, “ Hüseyin Bey, bu saatte muhabir gönderemeyiz, kendi telefonundan bize çek gönder” demiş olacak ki; Üzülmez, telefonu kapatır kapatmaz, restoranda görevli birisini çağırmış, kendi cep telefonuyla fotoğrafı çektirmiş ve o fotoğrafları Özgür Kocaeli Gazetesi’nin sahibi Macit Yaldız’ın oğlu Recep Haldız’a göndermiş…

GAZETENİN SAHİBİ ARAMIŞ

Üzülmez’in bu davranışı üzerine biz de gazeteyi bekletip, haberi ana gazetemizin birinci sayfasından yayınladık… Diğer gazete, Üzülmez’in çektiği fotoğrafları almalarına rağmen, gazeteleri baskıya girdiği için yayınlayamadılar…

BU BİR SAYGISIZLIKTIR

Değerli okurlar;

Düşünün, Kocaelispor Kulüp Başkanı olan zat, asli görevini bırakıyor, kendi cep telefonundan fotoğraf çekiyor, haberi takip eden gazetemizin muhabirinin yanında, bize rakip olan gazetenin sahibinin oğluna fotoğrafları gönderiyor…

Bu muhabirimize saygısızlık değil de nedir?

Eyy Hüseyin Üzülmez, insanın biraz emeğe saygısı olur…

Bizim gazetemiz haberi takip etmiş, ve görüşmenin yapılacağı yere gelmiş…

Başka gazetenin muhabirleri de haberi takip etseydi…

Sen İzmit Belediye Başkan yardımcılığı yapmış birisin, sen Kartepe Belediye Başkanlığı yapmış birisin, bildiğim kadarıyla vergi rekortmenliğin de var, şimdi de Kocaelispor Başkanısın… Senin hiç mi emeğe saygın yok… Sen hangi hakla böyle bir davranışın içine girersin…

MUHABİRİMİZE, GAZETEMİZE SAYGISIZLIK

Tamam sen AKP’lisin… Özgür Kocaeli Gazetesi’nin sahibi de AKP’li…

Ama Kocaelispor Kulüp Başkanı olan bir kişinin, bu kadar ucuz bir şeyle uğraşmasını, bizim muhabirimizin emeğine saygısızlık yapılmasını kabullenmek zor…

Üzülmez, bu davranışıyla kendini küçük düşürmüştür, bir gazeteyi karşınına almama adına ürkmüştür, korkmuştur.

Bu kentin markası olan Kocaelispor’un kulüp başkanının böyle ucuz işlerle uğraşmaması lazım…

Eyy Hüseyin Üzülmez, kendi cep telefonundan görüşme fotoğrafını başka bir gazeteye atmakla, başın göğe mi erdi…

Şunu bil ki; böyle bir davranışta bulunmasaydın, emeğe saygısızlık yapmasaydın, bir çocuk edasıyla böyle bir davranışta bulunmasaydın, ben de böyle bir yazı yazmak zorunda kalmazdım.

RESMEN EMEK HIRSIZLIĞI

Kimisi bakkaldan, marketlerden bir şeyler alıp, hırsızlık yapar…

Kimisi, başkanısın parasını çalar, hırsızlık yapar…

Ama kimisi de Hüseyin Üzülmez gibi EMEK HIRSIZLIĞI yapar…

Hüseyin Üzülmez belki bu yazıyı yazdığım için bana kızacaktır, ama emek hırsızlığı yaparak, yukarıda yazılanları hak ettiğini düşünüyorum…