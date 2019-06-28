Başka ağaçlar devrilmeden!

On gün önce; 19 Haziran 2019 Çarşamba günü kentimizde 130 yaşında, kocaman bir çınar ağacı devrildi. Yoldan geçen arabalardan birini ezdi. İnsanlarımız ölümden döndüler.

Bu olayla “Yürüyüş yolu” denilen ama zehir solunan bu yolda “Anıt ağaç” konumundaki büyük çınar ağaçlarının aniden, oradan geçen insanlar ve araçların üstüne devrilmesi, binaları tahrip etmesi tehlikesi kendini iyice hissettirdi... Korkunç bir tehlike.

Burada daha önce de devrilen çınar ağaçları oldu. Tehlike çanları çoktan çalmıştı. Ben bu son ağacın devrilme anını videodan seyrettim; yıllarca zamansız, yoğun şekilde, tek taraflı budamalarla (daha doğrusu dallarının doğranmasıyla) diğerleri gibi eğilmiş gövdesiyle bu ağaç, kök direnci olmaksızın devriliyor. Yoğurt kabına sap tarafından hafifçe batırılmış kaşığın devrilmesi gibi...Oluşan kök çukuru kapatılmadan çektiğim fotoğraf da ağacın büyüklüğüne oranla son derece yetersiz köke sahip olduğunu net olarak ortaya koyuyor.

Böyle bir olay olduğunda, dünyanın başka yerlerinde, kentin yeşil örtüsünden sorumlu olanlar ne yapar?

O birimlerde görevli orman mühendisleri, ziraat mühendisleri ile peyzaj mimarları devrilen ağacın enkazı kaldırılmadan toprağın kimyasal ve fiziksel yapısını, drenaj şartlarına bağlı olarak su ile doygun olup olmadığını, köklerin yatay ve düşey gelişimini engelleyen unsurları, özellikle köklerde böcek, mantar, virüs gibi zararlıların varlığını, uç sürgünlerin son yıllardaki gelişiminde olan farkları incelerler. Devrilme sonunda kök alanında oluşan boşluğun büyüklüğünü ölçerler, fotoğraflar çekerler ve bir rapor düzenlerler.

Alınacak tedbirleri belirleyecek böyle bir rapor düzenlenmiş midir? Hiç zannetmiyorum; çünkü bu ağacı da rüzgar devirmiştir!

Benim gözlemlerime göre bu devrilmeler devam edecektir. Fakat bu ağaçlar üzerinde devrilmelerini önlemek amacıyla yapılacak hiçbir işlem yoktur. Çünkü önceki yıllarda yapılan yol çalışmaları sonucu bir kısmı tahrip olan köklerin yapılmış betonlama işlemleriyle yatay ve dikey yönde gelişimleri kısıtlanmıştır. Büyük olasılıkla kök alanındaki toprakta, bu betonlaşmaya bağlı olarak suyun drenajı yeterli değildir. Bu durumda zaten yeterli gelişememiş köklerde çürümeler olacaktır.

Bu durum yaşamsal önemi haizdir. Devrilme olasılığı en yüksek ağaçlar araçların geçtiği yolun sınırında betonarme duvarın tesisi ile oluşturulmuş set üstünde yer alanlardır. Özellikle bunlar sürekli gözlenmelidir. Özellikle yoğun yağışlar sonrasında tehlikenin artacağı dikkate alınmalıdır.

Tehlike büyüktür. Başka ağaçlar devrilmeden gereken yapılmalıdır.