Uyuşturucu kullanımı geleceği tehdit ediyor!

Uyuşturucu bağımlılığı ve kaçakçılığına dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’nde her yıl ülkemizde farkındalık sağlamaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Birleşmiş Milletlerin Dünya Uyuşturucu Raporu da her yıl bu tarihte açıklanıyor. Kocaeli Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Ömer Karataş da konuyla ilgili önemli bilgiler verdi…

GENÇLİĞİN SORUNLARI

“Uyuşturucu kullanımı, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, maddi ve manevi pek çok kayba sebep olan önemli bir sorundur. Madde kullanım sorunu gençliğin karşı karşıya kaldığı en büyük tehlikelerden biridir. Gençliğin sorunlarını ele alırken madde kullanımını dışlamak ya da diğer sorunlardan ayrı değerlendirmek bütüncül yaklaşıma aykırıdır. Bütüncül olarak ele alınmayan sorunlara dönük geliştirilen çözüm politikalarında aksaklıklar ve yetersizliklerin olması ise beklenen bir sonuçtur.

UYUMA MOBİL UYGULAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğünün Uyuşturucu satışını önleme amacıyla geliştirdiği UYUMA Mobil Uygulamasının 2018 yılı Ekim ayı itibariyle devreye girdi. Bu uygulama teknolojik imkânlar kullanılarak uyuşturucu satışının önlenmesi konusunda tüm kesimlerin farkındalığının arttırılması ve vatandaşların etkin desteğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

POLİSE İHBAR ETMEK

Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır. Vatanımızın dört bir yanında milletimizin huzuru ve güvenliği için cansiperane bir şekilde görev yapan emniyet güçlerimize UYUMA mobil uygulamasını kullanarak destek olmalıyız.

YAPILMASI GEREKENLER

-Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında görev yapan tüm kurumlar, bu alanda çalışan personellerinin sayı ve teknik kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmeli SAHA EKİPLERİ OLUŞTURMALIDIR.

-İlimizde Amatem ve Çomatem inşaatı çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bağımlılık tedavisi sonrası sosyal hayata yeniden entegrasyonun sağlanması amacıyla tedavi sonrası sosyal uyum hizmetleri ivedilikle HAYATA GEÇİRİLMELİDİR.

-Ülkemizde sigaranın önlenmesi noktasında gösterilen hassasiyetin aynısı Uyuşturucu kullanımının önlenmesi konusunda da gösterilmelidir. Yerel yönetimlerin sorunun çözümüyle alakalı sahada gönüllü olarak çalışan sivil toplum kuruluşları ile beraber ortak çalışmalar YÜRÜTMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Bağımlılıkla mücadele klasik mantıkla yürütebilecek ve nihayete ulaşabilecek bir mücadele değildir. Dolayısıyla gönüllerin daha fazla sahada olabilmeleri teşvik edilmeli gönüllü çalışanlar taltif edilmeli gönüllü sayısının artırılması noktasında ÇALIŞMALARA GİDİLMELİDİR.”

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Uyuşturucu, çağımızın en büyük tehlikelerinden biridir… Uyuşturucu kullanmanın ortaokullara kadar indiği bir dönemde, uyuşturucu ile herkesin mücadele etmesi lazım…

Akar’dan ilginç Bahçeli paylaşımı

CHP Milletvekili Haydar Akar, önceki gün sosyal hesabından İstanbul seçimleriyle ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu… Akar’ın paylaşımı şöyle; Devlet Bahçeli hesabı sever, bugün kendisinden bunu beklerdik, İstanbul’un nüfusu kaç; 16 Milyon… Rakamların yerini değiştir: 61… Yeni fark: 806.415… Eski fark: 13.220… 806415 / 13.220 = 61… 61 hangi ilin plakası; Trabzon… Ekrem İmamoglu nereli; Trabzon… Anladın sen onu Bahçeli…

Kocaeli müftüleri ANKARA yolcusu

Kocaeli eski Valisi Ercan Topaca Ankara Valisi olunca, Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nu Ankara’ya aldırmıştı… Önceki gün de Resmi gazetede yayınlanan müftü atanmasına ilişkin karara göre Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan da Ankara İl Müftülüğüne atandı… Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan da Kocaeli İl Müftülüğüne atandı. Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da Manisa Müftülüğüne atandı… Yani anlayacağınız Ankara Müftüsü olmanın yolu, Kocaeli Müftülüğü’nden geçiyor…

Bakımsız altgeçit!

Başiskele Sahil Mahallesi’ndeki İzmit Yalova yolu D130 alt geçidinin bakımsız hali vatandaşların tepkisini çekiyor. Her gün işe gitmek için yüzlerce vatandaşın kullandığı, ışıkları arızalı olan bu alt geçit gece kullanan vatandaşlara, adeta korku filmi seansı yaşatıyor. Sprey boyalar ile boyanan alt geçitte görüntü kirliliği de bir başka şikayet… Başiskeleli halkı “Her gün sabah akşam işe gidiş gelişlerimizde kullanıyoruz ama güvenliğimiz ve sağlığımız tehdit altında. Başiskele halkı olarak bu alt geçidin yerine üst geçit yapılmasını istiyoruz” diyerek yetkililerden harekete geçilmesini istiyor. Fotoğraflara bakınca, gerçekten de durum vahim…

Askeri güçte ilk 10’dayız

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, askeri gücü ele alan raporu inceledi. Türkiye askeri güç sıralamasında 137 ülke arasından 9. Sıraya yerleşti. Rapor, aktif askeri personel, toplan nüfus, toplam askeri araç adetleri gibi veriler göz önüne alınarak hazırlanırken, Türkiye’nin 0,2089 puan aldığı kayıtlara geçti. Veriler incelendiğinde birinci sıraya yerleşen ülkenin 0,0615 puanla Amerika Birleşik Devletleri olduğu görüldü. Onun dışında yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve son olarak Almanya şeklinde kaydedildi.