İzmit'in kurtuluşu ve Kara Fatma

"Dünyanın hiçbir kadını, ben vatanımı kurtarmak için Türk kadınından daha fazla çalıştım diyemez." K.ATATÜRK

Yıl 1921 Haziran, İzmit işgal altındadır. Geri çekilme mecburiyetinde kalan düşman İzmit'i yakıp yıkmakta her taraf alevler içindedir. Geri çekilirken bile zulüm yaşatıyorlar. Irza geçiyor, soyuyor ve öldürüyorlar.

O zamanlar ünlü çeteci Hriantos ve adamları Şile'nin doğusunda Kabakoz yakınlarında sık ağaçlıkta mola vermişlerdi. Kötü haber almışlardı bugün.

Bir çete Kandıra yakınlarında, bir çete Akçaova'da kıstırılıp yakalanmışlardı.

Yunan tümeninin çekilmesinden sonra Türkler bölgeyi temizliyor olmalılar diye kendi aralarında bir görüş içinde çeteler taşıyamadıkları ağır yağma malları bırakarak yollara düşmüşlerdi.

Hepsinin cebi, kuşağı ve heybesi para ve takı ile doluydu. Bu geceden sonra İstanbul'a geçip birbirinden ayrılıp dağılacaklardı.

Akşam karanlığı çökmüştü. Büyük bir ateş üzerinde iki kazan kaynıyordu. Çoğu tıraş olmuş derli toplu kılığa girmişti. Çetenin birkaç ileri geleni şarap içerek Hrisantos'u dinliyordu.

"Davranmayın, sarıldınız!" diye kulakları çınlatan bir ses duydular.

Hrisantos ve onun gibi hızlı iki çeteci silahını çekip ayağa fırladıkları anda tüfekler patladı. Anında devrildiler. Üçü de başından vurulmuştu. Dört bir yandan Kara Fatma (Fatma Seher) ve kızları belirdi. Tüfekler çetecilere dönük, parmaklar tetikteydi. Biri kımıldasa silahlarını boşaltacaklardı

Kara Fatma emretti.

"Silahlarınızı yere bırakıp ayağa kalkın!"

Hiç duraksamadan tabanca ve bıçaklarını yere bırakıp ayağa kalktılar.

Üzerlerindeki, heybelerindeki para ve mücevher ne varsa ortaya serilen battaniyenin üzerine yığdılar.

İşte böyle palikaryalar. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. İki yıllık zulmün, yağmanın, hainliğin ve hayvanlığın hesabını verme günü geldi. Sizi Divanı Harbe teslim edeceğiz. Akıbetinizi orası belirleyecek.

Ela gözlü bir genç kadın usulca Kara Fatma'nın yanına sokuldu, alçak bir sesle, "Aradığım iti sonunda buldum abla" dedi.

Kara Fatma da fısıltıyla sordu: "Hangisi?"

Ateşin yanında duran.

Kara Fatma'nın bakışlarından huylanan çeteci başını önüne eğip suratını saklamaya çalışıyordu.

Ela gözlü kadın "Tanıdın mı beni?" diye sordu.

Naussuz çeteci zor duyulur bir sesle "Affet" dedi.

Kadın bir adım geri çekilerek çetecinin apîş arasına eki el ateş etti. Bir çığlık atan çeteci acılar içinde dizilerinin üstüne çökerek yere yığıldı.

Ela gözlü kadın Kara Fatma'ya minnetle bakarak sağ ol abla, belki artık rahat uyuyabilirim dedi

Bağlayın bu rezilleri birbirine, ağırdan alanı ve karşı geleni vurun talimatını Kara Fatma verince hepsi ip gibi sıraya girdiler.

Kurtuluş Savaşının kazanılmasında Türk kadını baş etkendir? İnebolu dan kağnı arabaları ile dört gün dört gece yol kat ederek Ankara ya cephane taşıyan onlardır

Halide Edipler ve Kara Fatma'lar yanında nice isimsiz kahramanlarımız var. Hepsini saygı ile yad ediyoruz.

Kadın siyasi, sosyal ve ekonomik hayatın dinamosudur. Kadına önem veren ülkeler hep gelişmiş durumdalar. İkinci plana itip, haklarını gasp edip sömürenler geride kalmaya mahkumdurlar.

24.06.2011 yılında makalemde Fatma Seher hanımın bir yere adının verilmesini önermiştim.

Bir üst geçidi Fatma Seher (Kara Fatma ) adını verip yaşayanlara teşekkür ediyorum.