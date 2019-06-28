İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in anlattıkları midemi bulandırdı

Geçen hafta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e “hayırlı olsun” ziyaretine gittik.

Erkan Ünal, Mesut Akbulut, Bülent Ekinci ve ben…

Neler konuştuğumuzu dünkü gazetemizde ayrıntılı yayınladık.

Başkan Hürriyet’in anlattıklarının iki cümleyle özeti, “Söyledikleri gibi temiz bir belediye bırakmadılar. Kendilerini sütten çıkmış ak kaşık gibi gösteriyorlar, ama gerçek böyle değil” şeklindeydi.

Bazı konular gerçekten kabul edilebilir gibi değil.

*Örneğin ENSAR Vakfı’nabedelsiz tahsis edilen binalar…

*TÜGVA’nın aylık 14 bin liralık kirasının belediye tarafından ödenmesi…

Göreve gelir gelmez TÜGVA için kira ödenmesini durdurmuş.

ENSAR Vakfı’na, binaların boşaltılması için ihtar çektirmiş.

ENSAR’dan geri alınacak bu binalarda kreş düşünülüyor.

O anlaşma ve gözümle gördüğüm o fatura

Sohbetimiz devam ederken Fatma Hanım bir ara oturduğu koltuktan kalktı, masasına gitti, bir dosya ile geri döndü.

“Bakın” dedi, “Allah aşkına böyle bir şey kabul edilebilir mi?”

Baktım.

Bir anlaşma…

Belediye ile İzmit’teki bir firma arasında yapılmış.

Genel ifadeyle “baskı işleri” konusunda.

Yıllık bir anlaşma.

Toplam tutarı, 600.000 lira.

Bir yılda toplam 600 bin liralık iş yaptırılacak şartı var.

Başka bir yerden teklif alınmayacak, başka bir yere iş bastırılmayacak şartı da eklenmiş.

Her ay 50 bin lira fatura kesilecek hükmü de konmuş.

Başkan, son gelen faturayı da gösterdi.

Sözleşme süresi, 31 Aralık 2019’da bitiyor.

Hatırladım, Fatma Hanım’ın basın toplantısında isyan ettiği konulardan biri de buydu.

O anlaşmayı ve o faturayı gözümle görmesem inanmazdım.

Bu, nasıl bir anlaşma?

Bu, nasıl bir savurganlık?

Bir yılda o kadar iş bastırılıp bastırılmayacağı belli değil.

Birim fiyatları da oldukça yüksek.

Yazık günah değil mi?

Belediyeden ayrılırken şunu geçirdim içimden.

Biz bundan önceki dönemde İzmit Belediyesi’ni “en masum belediye” kabul ederdik. Eğer en masumu böyleyse, diğerlerinin halini siz düşünün!

Doğrusu, o firmanın diğer belediyelerle de benzer anlaşmalar yapıp yapmadığını çok merak ediyorum.

Eee, ne de olsa, firma sahibi AKP’li, kızı AKP’den belediye meclis üyesi aday adayı.

Demek bu işler böyle yürüyor.

Partiye gir, işi kap!

Siyasete girmeyen, ticaretine siyaseti bulaştırmayan, taş yesin!

Mesaj gerçekten alındı mı?

Dikkat ettiniz mi?

AKP, her geri düştüğü seçimden sonra hep “Mesaj alındı” ifadesini kullanıyor.

Son İstanbul seçiminden sonra da aynı sözcüklerle açıklama yaptılar:

“Merak etmeyin, mesaj alındı…”

Düşündüm, acaba bu kez mesaj gerçekten alındı mı?

Bundan önce de “Mesaj alındı” diyorlardı, ama değişen bir şey olmuyordu.

Aradan üç beş gün geçince, yine aynı tas aynı hamam!

Acaba alınan o son mesaj neydi?

Bundan sonra ne değişecek?

*Toplumu ayrıştırmaya mı son verecekler?

*”Borç ekonomisi”ni bırakıp “üretim ekonomisi”ne mi geçecekler?

*Adaleti mi sağlayacaklar?

*Basın özgürlüğüne mi saygı duyacaklar?

*”Kendilerine yağcılık eden gazetelere ilan yağdırıp, eleştiren gazetelere ilan vermeme” uygulamasından mı vazgeçecekler?

*Bağırıp çağırmayı, kibirli davranmayı mı bırakacaklar?

*Dinimizi siyasete ve ticarete alet etmeyi mi sonlandıracaklar?

*Gerektiğinde, siyasi çıkarları için İmralı ve Kandil’i kullanmaktan mı vazgeçecekler?

*Parti yöneticilerinin rant ilişkilerine mi artık izin vermeyecekler?

*İhaleleri bundan böyle hukuki ve vicdani kurallar çerçevesinde mi yapacaklar?

Uzatmaya gerek yok!

Hangisini bırakacaklar?

Hangisinden, neden vaz geçecekler?

Yukarıda saydıklarım, yıllar içerisinde AKP’nin “yol haritası” olmuş.

Kendine ve çevresine maddi çıkar sağlamak, partilileri birbirine bağlayan “tutkal” haline gelmiş.

Vaz geçemezler.

Keşke seçmenin mesajını alabilmiş olsalar!

Halkla inatlaşmak

31 Mart İstanbul seçimi iptal edildi…

Halkla inatlaşıldı…

Sonuç ortada!

Şimdi…

Belediye başkanlarının bazı yetkileri belediye meclislerine devredilmek isteniyor…

Bu da bir inatlaşma!

Sonucun ne getireceğini düşünemiyorlar mı?

3 görüş

*”Zaferi kazanacağım diyenler kazanır. Başarıyı başaracağım diyenler elde eder. Sonunda da başardım diyerek tescillerler.” Mustafa Kemal ATATÜRK

*”Aklın varsa, başka bir akılla dost ol!” MEVLÂNA

*”Her şey insan içindir. İyi de kötü de… Hüner, görebilmektir iyiyi kötüde.” Li-Müellifihi