Kaynana dili kaktüsü

Saygıdeğer okuyucularım;

Kaynana dili kaktüsünün Latincesi, “Opuntia Cactus” olarak geçmektedir. Mart-nisan aylarında açan çiçekleri sarı, kırmızı ve pembe renklerde olup pek çabuk pörsüyüp geçerler. Gövdeleri, palet denilen etli yaprakların yekdiğeri (birbiri) ile birleşmesinden meydana gelir. Paletlerinin şekil ve renkleri bakımından değişik çeşitleri vardır. Bunlar arasında ince ve geniş paletli, renkleri soluk sarı olan çeşidi fazlaca tutulur. Toprak ve bakım isteği, diğerlerinde olduğu gibidir. Üretimi, çelikleme ile yapılır. Temmuz-ağustos aylarında etli yaprakları, boğum yerinden, ana bitkiden ayrılır. Ufak saksılardaki nemli kum içerisine, yarı beline kadar sokulur ve iyice sıkıştırılarak toprakla teması sağlanır. Köklenme sırasında, çeliklerin çürüme yapmaması için fazla su vermekten kaçınılır. Burada köklenen çelikler, daha sonra biraz büyücek saksılara aktarılarak büyümeleri sağlanır.

Saçaklı Kaktüs (Apora Cactus): Çiçekleri pek gösterişli bir kaktüstür. Nisan-mayıs aylarında çiçeklenir. Çiçekleri oldukça dayanıklıdır. Gövdesi, yuvarlak biçimde dikine büyür; tepeden dallanarak, aşağıya doğru sarkar. Toprak isteği aynı ölçülerde, bahçe ve funda toprağına iki ölçü dere kumu karıştırılarak hazırlanmış toprak harcını sever. Su, aydınlık ve ısı isteği diğer kaktüsler gibidir. Üretimi çelikle yapılır. Ağustos-eylül aylarında sarkan dalların uç kısımlarından alınarak, on veya on iki santim uzunluğunda hazırlanan yumuşak dal çelikleri, ufak saksılardaki nemli kum içerisinde köklendirilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...