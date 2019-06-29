Elektronik para ve sanal para

Geçen hafta yayınlanan “Blockchain, Bitcoin, küreselleşme ve ulus devlet” başlıklı yazımın ardından gelen yorumlar ve mesajlar sebebiyle bir devam yazısı yazmam gerektiğini düşündüm. Oldukça derin ve kapsamlı bir konu olan “yeni finansal teknolojiler” meselesi hemen herkes tarafından bir şekilde takip ediliyor ancak doğru bilgiye erişmek, çağımızın genel bilgi kirliliği ortamında çok da mümkün değil.

Bitcoin’in son iki haftadır yeniden ciddi bir ivmeyle yükselişe geçmesi üzerine; geçen sene yaşanan zirve ve akabinde dip yapma sürecinde gelen eleştirileri dinlemek zorunda kalan Bitcoin fanatikleri çılgınlar gibi bir sevinç içindeler. Bu sadece ülkemiz değil, tüm dünya çapında aynı şekilde adeta bir furyaya dönüşmüş durumda. Bitcoin fanatikleri ve blokzincir teknolojisi savunucuları her nedense gelen her eleştiriyi sanki kendi analarına bacılarına sövülmüş gibi tepkilerle karşılıyorlar. Oysa ben bugüne kadar EFT sistemi ya da SWIFT sistemi hakkında bir eleştiri duyunca deliren bankacı görmedim. Ya da borsa yatırımlarının riskleri üzerine bir yorum gelince kendinden geçen portföy yöneticisine de şahit olmadım.

İşin teknolojik boyutlarına değinmeden önce konuyu “taraftarlar” tepkisi üzerinden ele alarak başlamak istememin temel nedeni; küreselleşmeci dalganın dijital yerli kuşakları ve kişisel kimliğini bir türlü inşa edebilecek entelektüel, sosyal ve kültürel altyapısı olmayan çağımız insanlarını ne derece birer fanatik zombiye dönüştürebileceğinin tespitinin yapılması gerektiğine inanıyorum. En fanatik futbol taraftarından bile daha radikal bir şekilde bir finansal oyuncağı savunabiliyor olmaları akıl karı değil. Ancak kişisel hayatlarındaki eksikliklerini ya bir kitle/eğlence/adanma kültü içerisinden kendisinden geçerek ya da üst bir otoritenin varlığı altında gönüllü olarak ezilerek tatmin etmek insanlık için çok da yeni bir şey değil. Neyse konumuza dönelim…

SANAL PARA

Sanal para denilen kavram ne yazık ki ülkemizde elektronik para ile karıştırılıyor ve bundan dolayı insanlar konuyu tam anlamıyla idrak etmekte zorluk yaşıyorlar. Genel bir yarı cehalet durumu içerisinde haberleri takip eden insanlar da anlamsız öngörüler içinde sürükleniyorlar ve ellerindeki üç kuruş birikmişlerini çok büyük risklere atıyorlar.

En meşhurları Bitcoin, Etherium ve Ripple olan bu elektronik paraların her birinin birbirinden farklı üretim ve çalışma sistemleri olmakla beraber temelde blokzincir teknolojisi üzerinden geliştirilmiş birer ürün. Geçen haftaki yazıda detaylarını aktardığım “veri madenciliği” detaylarına tekrar girmiyorum. Ancak Ripple ile birlikte bu alanda daha farklı ve nispeten bu para birimlerini elinde tutan kullanıcılar için riski azaltan modeller gelişiyor. Ama hala ne derece yeterli tartışılır.

Sanal paraların en büyük handikabı arkalarında “itibari bir kuruluş” olmamasıdır. Yani bu sanal para biriminin değerini ve kullanılabilirliğini alıcılar belirler. Bitcoin fiyatlarının yükselme sebebi, insanların Bitcoin alma eğilimleri ve bu para birimiyle ödeme kabul etmeleridir. Dünyada birkaç büyük merkez bankası ve finansal kuruluş bu trafiği engellemek yönünde adımlar attığı anda bu sanal paranın değeri bir anda önü alınamaz bir şekilde erimeye başlayacaktır. Tıpkı elinizdeki bir şirkete ait hisse senedinin olduğu ve bu şirketin bir sabah çıkıp iflas ettiğini açıklaması ya da en büyük üretim hattı olan fabrikasının yanması durumunda olacağı gibi.

Devletler, merkez bankaları, finans kuruluşları ve benzeri yapılar tarafından yapılan işlemlerin takip edilememesi, sanal para piyasasının en büyük avantajı olarak görülmektedir. Ancak terörün ve kaçakçılığın finansmanından tutun da vergi kaçırmaya yönelik eğilimleri kolaylaştırıyor olması sebebiyle tüm yerleşik finansal yapıların sıcak bakmadığı bu sistemlerin uzun ömürlü olup olmayacağı bir soru işareti. Bir sabah tüm dünyada işin rengi değişebilir. Kısa vadeli kazançlar için kullanılabilir olmakla birlikte uzun vadeli yatırımlar için bu sistemlere güvenmek pek de akıl karı değil görüldüğü üzere.

Blokzincir tarafında da geçen hafta değindiğim %51 doğrulama açığı sebebiyle ciddiyetli kuruluşlar için ne derece güvenilir sorusu hala ortada duruyor ve çok uzun yıllar ortadan kalkacak gibi görünmüyor.

ELEKTRONİK PARA

Fiziki olarak banknotları taşımama durumuna verilebilecek genel bir isim olmakla birlikte, belli bir para birimine sabitlenmiş şekilde işleyen “stable coin” (stabil para) mantığına daha yakın işleyen bir anlayışı vardır. Sahip olduğunuz elektronik paranın karşılığı olan itibari para (Lira, Dolar, Euro vs.) ödeyerek almışsınızdır. Size elektronik para sağlayan şirket de bu gerçek parayı bir fon hesabında tutar. Yani elinizdeki elektronik parayı istediğiniz anda gerçek bir paraya dönüştürme hakkına sahipsinizdir. Değerini kaybetmesi, bugün 100’ken yarın 1 olması gibi bir olasılık yoktur.

Elektronik para şirketlerinden alınan ve bankalar aracılığıyla ihraç edilen elektronik paraların geçmişi henüz çok kısa. Ancak konuya başka bir açıdan baktığınız zaman; banka hesabınızda duran paranız da esasen bir elektronik paradır. Elektronik formatta kaydileştirilmiş ve size verilen elektronik ekosistem içinde kullanabildiğiniz bir şekilde durur. Aynı banka içinde havale, başka bankalara EFT ya da yabancı bir ülkeye SWIFT yoluyla güvenli bir şekilde transfer edebilirsiniz. Kredi kartınız ya da banka kartınızla yaptığınız harcamalar da paranın; elektronik bir formatta dolaşımda olmasıdır. Esasen elektronik paraların, online bankacılık işlemlerinden tek farkı; saat kısıtlaması olmadan kurumlar arasında size sunulan dolaşım sistemi içerisinde hareket etme kabiliyeti ve düşük işlem maliyetleridir.

FACEBOOK’UN ELEKTRONİK PARASI

Facebook geçtiğimiz haftalarda kendisine ait elektronik para birimi olan Libra’yı duyurdu. Bu gelişme üzerine sanal paraların giderek güç kazandığı gibi bir düşünce oluştu ancak yukarıda da açıkladığımız çerçevede bu doğru değil. Libra bir Bitcoin değil, tam olmasa da büyük ölçüde stabil bir değere sahip olacak. Kısa vadeli para kazanma yöntemi olmayacak. Zaten Libra’nın değeri ciddi bir yapı tarafından belirli para birimlerinin genel hareketlerini takip eden bir sepete göre belirlenecek. Yani bugün 100 Dolara Libra alıp, yarın 1000 Dolara satabilme ihtimaliniz yok.

Facebook’un bu girişiminin altında yatan temel motivasyon da zaten sanal paraların yarattığı sabun köpüğü karlılıklara gözünü dikmekten gelmiyor. Dünyada bankacılık işlemlerine erişimi olmayan yaklaşık 2 milyar insan var ve bu kişilere dolaylı yoldan finansal piyasalara erişme imkanı sunmayı amaçlıyorlar. Yani sanal paracıların vur kaçla para kazanma dürtülerinden çok daha uzun vadeli, çok daha gerçekçi ve insanlık adına yararlı bir girişim; ve elbette inanılmaz karlı. Öte yandan kendisi dünyanın en çok aboneye sahip sosyal ağı olarak zaten devasa bir dolaşım sistemine sahip olduğu için diğer tüm rakiplerine göre akıl almaz derecede büyük bir avantajla oyuna giriyor.

Ülkemizde elektronik para şirketleri henüz yeterli finansal güce, pazarlama kabiliyetine ve geleceğe dair vizyona maalesef sahip değiller. Bankalar tarafından da bu sebeple çok fazla ciddiye alınarak gerçek birer ticari partner olarak görülmedikleri için bu alanda ülkemiz büyük bir atılım yapamıyor. Ancak halihazırda gelişmekte olan yeni yaklaşımlar var ve kısa vadede hayata geçme planları çerçevesinde ciddi anlamda ülkemizdeki elektronik para kavramını değiştirmeyi, finansal piyasaların arka planındaki hantallığı bitirmeyi ve ticaretin finansmanı konusunda büyük atılımlara dair potansiyelleri de bünyelerinde barındırmıyor değiller.