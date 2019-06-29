Sizi, ekmek-su değil, elektrik çarpsın (!)

Çocukluk çağımızda, yalan söylediğimizde anne-babamız veya büyüklerimiz bizi sıkıştırdığında; -Ekmek-su çarpsın (!) diye bir yemini tekrarlar dururduk.

Manasını bilmezdik, ama bu cümleyi pek sık kullanırdık. Çocukluk bu ya, demek ki hep “KABAHAT” işlerdik. Kabahatimiz olmadığını anlatmak için de “Ekmek-Su” çarpsın diyerek kendimizi kurtarmaya çalışırdık !

Seçimler bitti ya…

Her şeye “ZAM” gelmeye başlayınca, insanlar kıvranmaya, şikayetlere başladı. Kimi; su faturasından, kimi doğalgaz faturasından, kimi elektrik faturasından dertli. Şikayetlerin çoğu, faturalardaki yan ödemelerden.

Kocaeli Valisi geçenlerde Karamürsel’i ziyaret edip yöneticilerle görüşmüş. İlçenin belediye başkanı, Vali’ye TEDAŞ’ı şikayet ederek “TEDAŞ’ı neredeyse sopayla döveceğiz (!)” demiş.

Haberde, belediye başkanının söylediğini yazmışlar, ama Vali’nin bu yakarışa ne cevap verdiğini yazmamışlar! Bırakın okuma-yazma bilmeyen vatandaşı, ilçenin belediye başkanı bile bu TEDAŞ’tan bu kadar şikayetçiyse varın gerisini siz düşünün.

Elektrikte “sayaç okuma” diye bir ücret yükleniyor faturaya. Harcadığınız elektrik parasının yarısı kadar! Fatura ödemeye gidiyorsunuz, fatura harici 2 lirayı da “HARAÇ” alır gibi kesiyorlar. “Yahu kardeşim sen para kazanmak için temsilcik açmışsın. Bunun parasını vatandaştan niye alıyorsun?” diyen yok. Adamlar köpeksiz köy bulmuşlar değneksiz geziyorlar!

Allah ekmek-su çarpsın demiyorum, ama sizi ELEKTRİK çarpsın emi…

İSU denen teşkilata gelince:

“Hat parası” diye bir HARAÇ birimi var!

Vatandaşın evine plastik boru ile gelen suyu komşusunun bahçesinden (yüzeyde açık) TESİS, HAT diye yutturuyor, HAT BAKIM parası alıyor!

Yahu vatandaşın bahçesinden geçirdiğin alt yapısı olmayan, her ay bir iki kez kepçe ve dozerin patlattığı plastik boruyu VATANDAŞA, HAT diye nasıl yutturuyorsunuz? Bu uyduruk HAT için faturaya nasıl ve hangi hakla “alacak” parası koyup para kesiyorsun?

Sadece TEDAŞ ve İSU mu?

Karamürsel’de o kadar hesap sorulması gereken var ki, hangisini soracaksın?

Örneğin; Kayacık Mahallesi, Amiral Caddesi… Bu cadde karayollarının Kocaeli’yi, Yalova, Bursa ve İzmir’e bağlayan D-130 devlet yolu. Belediyenin Dalyan mevkiinde bir yan yolu vardı (planda)… Burada bir inşaat yapıldı. Yol tarafında İSTİNAT duvarı yoktu. Bina tehlikeli görüldü. Belediye tarafından inşaat durduruldu. YAN YOL vardı dedik ya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karayollarının bu yan yolunun altına MİLYARLIK hat döşedi. Elektrik, su kanalı, kanalizasyon koca koca boruların içinden geçecek. Bir zaman sonra, alt yapı için konan milyarlık malzemelerin üzerine koca koca kamyonlarla taşlar atıldı.

Ve…

Bunların üzerine özel mülkiyet olan binaya İSTİNAT duvarı dikildi. Anlayacağınız, belediyenin yan yolu “DEVE” oldu!

Belediye, Büyükşehir’e “Benim yan yolum ne oldu” diyebildi mi? İstinat duvarının bedeli inşaat sahibinden alındı mı?

Bu milyarlık malzeme kaybının hesabını kim, kimden sordu veya sorabildi. Bu para halkın, milletin parası değil miydi? Bu para Büyükşehir Belediye Başkanı’nın cebinden çıkan baba parası mıydı?

Gelelim Dalçık konusuna:

Hani seçimlerin yapıldığı mart ayına kadar Dalçık inşaatı bitecekti? Ne oldu, neden iş durdu?

Onca kazı, onca harcanan paranın üzerine kazılan yerler tekrar dolduruldu. Bunun için de masraf yapıldı. Müteahhide zam vermeyenler, malzeme fiyatlarına zam yapmasını bildiler. El insaf…

İşi durduracağınıza, adamla anlaşsanız şu işi bitirtseniz olmaz mıydı? Tekrar masraf üstüne masraf, zaman kaybı çabası. Şimdi tekrar ihale edeceksiniz eski fiyattan daha mı düşük verecesiniz?

Bir cuma günü Karamürsel’e girip çıkmak ölüm. Trafik felç… Neymiş “PAZAR” kuruluyormuş! Allah Allah; bu pazar yeni mi kuruldu? Yıllardır burada pazar kuruluyor. Önemli olan pazar kurulması değil bu konuda ÇÖZÜM üretilmemesidir. Siz yöneticiler koltuklara bu ilçe halkının sorunlarını en aza indirmek, halkın rahat yaşamasını sağlamak için seçildiniz.

Eğer suçluyu “SOPA” ile dövmek bu işleri halledecekse, ilçe halkının sopayla önce sizleri dövmesi gerekmez mi!